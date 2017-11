Populārais dakteris Danilāns: nav pierādīts, ka plastmasa ikdienā kaitētu cilvēkam

Mūsu sabiedrība ik pa laikam tiek biedēta, ka viena vai otra lieta ir kaitīga. Atceros, ka kādreiz cilvēkiem bija iestāstīts, ka rokas pulksteņi ar baterijām ir kaitīgi, pat importētie citrusu augļi ir kaitīgi, vēl vienu brīdi visus biedēja, ka nomirsim, ja skatīsimies televizoru, tagad pienākusi kārtai plastmasas pudelēm un tās sastāvā esošajam bisfenolam – šobrīd pat tiek vākti paraksti, lai to aizliegtu. Daudzkārt esmu pieredzējis šādu sabiedrības biedēšanu, tāpēc raugos uz to ļoti skeptiski.

Pie televizora pielikta pele nejutīsies visai labi

Man gribētos teikt tā – lai spriestu, kas ir kaitīgs, jābūt zinātniskiem pētījumiem. Pamatotiem un ticamiem, nevis testiem ar pelēm, bet ilgtermiņa pētījumiem uz milzīgām cilvēku masām. Ja turēsim pelīti tikai pie televizora, viņa arī ne visai labi jutīsies, bet vai tāpēc mums jāizmet televizori? Bet apjomīgu pētījumu, kas pierādītu, ka plastmasa un bisfenols ikdienā kaitē cilvēkiem, pasaulē nav! Ja atradīsiet, parādiet.

Ja viss ir kaitīgs, kāpēc dzīvojam ilgāk?

Piedalos dažādos ārstu kongresos ārzemēs un teikšu godīgi – nekur par šo tēmu neuztraucas. Tikai Latvijā. Mana pieredze liecina, ka visas šīs runas, kā nāca, tā aizies. Parakstīties jau mēs varam par visu, arī par mieru pasaulē, tikai nav zināms, vai no mūsu parakstiem tas iestāsies. Statistika liecina, ka Japānā, ASV un arī Eiropas Savienībā pieaug cilvēku dzīves ilgums, arī vīriešu – neaizmirsīsim, ka vīrieši arī ir cilvēki. Ja jau mūs tā indē no visām pusēm ar plastmasu, televizoriem, pārtiku, tad kāpēc mēs neesam apmiruši kā mušas, bet tieši pretēji – dzīvojam ilgāk? Nekad mūsu vēsturē nav bijis tāds laiks, kad cilvēki dzīvotu tik ilgi kā tagad. Ar visām plastmasām, televizoriem u.c. “briesmām” mēs dzīvojam ilgāk, varbūt tad jau nav nemaz tik kaitīgi?

Parakstu vākšana nemaina patiesību

Paņemiet divas cilvēku grupas, abām dodiet dzert no plastmasas pudelēm, tikai vieniem sakiet, ka “viņi dzer no nekaitīgas plastmasas”, bet otriem, ka “plastmasa ir kaitīga”, redzēsiet – efekts būs, lai gan pudeles vienas un tās pašas. Un tas ir “placebo” efekts, un ārstiem tas ir labi zināms.

Parakstu vākšana vēl neko nenozīmē, parakstīties var par visu – paraksti nav zinātnisks pamatojums. Vācot parakstus, nevar uzzināt patiesību. Tikpat labi var sākt vākt parakstus par to, vai Dievs ir? Un kas tad sanāk, ja savāksim 10 000 parakstus, ka nav, tad Latvijā Dieva nebūs? Arī par plastmasas pudelēm mēs jau varam parakstīties un kliegt, ka tas ir draņķis, bet patiesību tas negrozīs. Tā vietā, lai celtu traci, labāk domāsim, kā pārstādāt plastmasu un citus atkritumus, lai ar tiem nav pilni krūmi. Ticiet man, atkritumi un to pārstrāde ir nopietna problēma, nevis šis.

Alkohols, tabaka un baltās mušmires

50 gadu praksē man nav gadījušies pacienti, kuri būtu saindējušies vai slimotu, jo dzer no plastmasas pudelēm. Jā, ir pierādījies, ka alkohols un tabaka kaitē mūsu veselībai, daudz tādu pacientu nāk pie ārstiem. Bet tādi, kas būtu saslimuši no plastmasas pudelēm, man nav bijuši. Visādi nāk, pat tādi, kas baltās mušmires ēduši vai driģenes, bet no plastmasas saslimušo nav!

Man gan ir sajūta, ka šoreiz runa ir peļņu – kāds grib sabiedēt sabiedrību, lai pirktu tieši viņa pudeles un pelnītu lielo naudu. Skaidru zinātnisku pierādījumu nav, tāpēc nav pamata arī satraukumam. Kā tad sanāk, ja vairums nobalso, ka plastmasa ir kaitīga, tad tā arī ir?! Piedodiet, bet es šādām metodēm neticu! Es neticu, ka produkti, kas vairumā tiek lietoti daudzās Eiropas un Rietumu valstīs, ir kaitīgi. Ar to balsošanu vispār jābūt uzmanīgiem, tas ir naivs paņēmiens, lai satrauktu sabiedrību!