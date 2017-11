Pēc viņa teiktā, plānots, ka tas ļaus nodrošināt transplantāciju septiņiem pacientiem.

Kā iepriekš informēja VM, nākamā gada budžeta projektā paredzēta nauda valsts apmaksātai aknu transplantācijai pieaugušajiem. Pēc VM paustā, līdz šim šāds valsts apmaksāts pakalpojums bija pieejams tikai bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

Kā ziņots, pēdējos gados sabiedrības uzmanības lokā nonākuši vairāki gadījumi, kad vākti ziedojumi, lai palīdzētu smagi slimu cilvēku ārstēšanā, tai skaitā aknu transplantācijas veikšanai. Pēc smagas saslimšanas 2015.gadā līdzcilvēku palīdzību lūdza arī viens no vadošajiem Latvijas asinsvadu ķirurgiem Jānis Rozentāls, kura ārstēšanai tika savākti aptuveni 160 000 eiro, taču viņa stāvoklis progresēja un aknu transplantācija vairs nebija nepieciešama.

Pēc ziedojumu vākšanas kampaņas ārstam Rozentālam tā laika veselības ministrs Guntis Belēvičs tika sacījis, ka turpmāk aknu transplantāciju Latvijā finansēs valsts, jo nauda tam esot atrasta.

Tomēr, mainoties veselības ministriem, aknu transplantācijai domātā nauda aizgāja citiem mērķiem, pērn vēstīja "Latvijas Avīze". Tolaik Veselības ministrija, veicot izmaiņas laboratorisko izmeklējumu saņemšanas kārtībā, bija paredzējusi, ka gadā ietaupīsies vairāki miljoni eiro, no kuriem 500 000 eiro novirzīs aknu pārstādīšanai desmit cilvēkiem gadā.

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas galvenā ārsta vietnieks ķirurģijas jautājumos un aknu transplantācijas vienības koordinators ķirurgs Jānis Vilmanis "Latvijas Avīzei" tolaik stāstīja, ka notikušas vairākas sarunas ar toreizējo veselības ministru un ka nauda bijusi apsolīta jau no 2016.gada 1.jūnija, tāpēc 1.oktobrī bijis iecerēts kopā ar Lietuvas kolēģiem veikt aknu pārstādīšanas operāciju jeb tādu kā pilotprojektu, lai ar pilnu jaudu varētu sākt strādāt no 2017.gada 1.janvāra, jo tad stājas spēkā noteikumi par aknu transplantācijas apmaksu pieaugušajiem no valsts budžeta līdzekļiem.

Taujāta, kāpēc, mainoties veselības ministriem, solītā nauda tomēr netika aknu transplantācijai, veselības ministre Anda Čakša laikrakstam izteikusies, ka bijušais ministrs esot daudz ko sasolījis, bet reālā situācija esot tāda, ka nepietiek ar to vien, ka cilvēkam transplantē aknas. Pēc tam nepieciešama arī uzturošā terapija, lai organisms neatgrūstu pārstādīto orgānu.

Ministrija tolaik rēķinājusi, ka kopā ar operāciju un ambulatoro medicīnisko aprūpi, kā arī medikamentiem viena pacienta izmaksas ir no 300 000 līdz pat miljonam eiro.