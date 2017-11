Klajā nāk jauni fakti par Šanhajā mirušo 14 gadus veco krievu modeli Vladu Dzjubu. (Foto: Instagram)

Jauniņā krievu modele, kura mira pēc necilvēcīgi garas darbadienas, pelnīja tikai 6 eiro stundā

14 gadus vecā meitene no Permas (Krievijā), kuras dzīve aprāvās Šanhajā pēc it kā 13 stundu darba dienas kā modelei, tiks apglabāta kāzu kleitā. Tā lēmuši Vladas Dzjubas vecāki. Tāpat kļuvis zināms, ka modele pelnījusi tikai apmēram sešus eiro stundā, vēsta "The Siberian Times".