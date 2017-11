Inese nepiekrīt viedoklim, ka cilvēkam katru rītu ir jāizdzer glāze ūdens. “Mīlulīt, tas būtu tāpat kā mašīnas bākā ieliet nevis benzīnu, bet ūdeni,” viņa saka.

Iedarbināt kuņģi

Labāk darīt tā: pastiept roku uz naktsgaldiņa pusi… tur jābūt kam cietam, piemēram, maizes garoziņai, sausiņa pusītei vai baranciņai. To liek mutē un lēnām sakošļā.

Sajaucot maizi ar siekalām un norijot, iedarbinām kuņģi – tur nonāks degviela. Kas ir kuņģa degviela? Siekalas! Tikko sāk strādāt kuņģis, sāk strādāt visi iekšējie orgāni. Arī tad, ja no rīta jādzer zāles tukšā dūšā, tā mazā garoziņa, ko sakošļāsi, kuņģi nepiepildīs.

Ķepas gaisā!

Turpat guļus gultā pacel kājas un rokas pret griestiem, tā, lai pēdas un plaukstas ir pavērstas uz augšu horizontāli un lai uz tām it kā varētu uzlikt ķieģelīšus. Pirmie aizies pa nakti vēderā sakrājušies trokšņi vai netrokšņi, jo dibens tiek piepacelts uz augšu. Tad ar spēku pacel kājas pret griestiem, cik vari, un nolaid saliektā stāvoklī. Atkārto vingrojumu piecas reizes.

Elpot ar vēderu zem nabas

Nolaid kājas un rokas, uzliec plaukstas uz vēdera zem nabas. Centies elpot tā, lai cilājas nevis krūtis, bet tieši vēdera lejasdaļa. Ieelpo caur degunu, vēderiņš piepūšas, izelpo caur diafragmu, caur muti. Izelpā viegli uzspied ar plaukstām uz vēdera lejasdaļu, un vēderiņš noplok. Atkārto elpošanas vingrinājumu lēnām piecas reizes. Aktivizēta un vienmērīga asinsrite galvā no rīta ir pats galvenais!

“Apmeklēju insulta slimniekus un zinu viņu kļūdas ikdienas paradumos, kas noved pie saslimšanas. Parasti rīts sākas ar modinātāja zvanu, kas uzlikts uz pašu pēdējo brītiņu, lai pavisam neaizgulētos. Tad cilvēks strauji raujas augšā no gultas un… ir gadījumi, kad turpat arī paliek. Cik tādus esmu redzējusi slimnīcās! Invalīdi uz mūžu! Mans jaunākais pacients ir četrdesmit gadu vecs vīrietis, kas pašlaik atkopjas pēc insulta slimnīcā,” stāsta Ziņģīte.

Viņa uzsver, ka galva nav domāta tādām straujām rīta darbībām – tajā asinsrite jāatjauno katru rītu visa mūža garumā: “Tad asinsvadi būs caurlaidīgi un neviens trombs tur neapstāsies, jo ar asinsriti tiks aizvadīts prom.”

Norīvēties katru rītu

Dzelžaini katru rītu jāveic ķermeņa rituāls – norīvēšanās. Inese pielej lielo plastmasas bļodu ar ūdeni, aplejas un ar dvieli norīvējas. Plaukstu šad tad paslapē ūdenī, lai dvielis turas rokā. Tad viņa ir gatava dienai. “Šāda ķermeņa higiēna jāturpina visu mūžu, kaut cilvēkiem tā šķiet lieka greznība. Tad nebūs jāslimo, jābēdājas par celulītu un citām ādas novecošanas pazīmēm. Ja cilvēks ir vesels, tad viņā ir dzīvesprieks un optimisms. Depresija? Kas tā tāda?”

Ķermeņa norīvēšanai der frotē dvielis. Jo āda ir poraina, kaut mēs to neredzam, un tai pretī liek porainu materiālu. Lins būs par asu, un vilna ar īsti neder. Ja lins būtu frotēts, tad to varētu izmantot rīta procedūrai.

Sāk ar galvu, kaklu un norīvējas līdz kāju papēžiem. Svarīgi nevis noliekties pie pēdām, bet apsēsties un pacelt pēdas 20 centimetrus augstāk par dibenu. Tas nāk par labu vēnu veselībai.

Norīvēšanās veicina venozo atteci no muskuļiem. Pēc norīvēšanās asinis daudz vieglāk pa dziļo vēnu loku sasniedz sirdi. “Brīnos, kāpēc neviens nestāsta, ka venozā attece nenotiek bez limfas plūsmas. Kur limfa tiek saražota? To rada tikai viens orgāns mūsu ķermenī – vesels, lokans mugurkauls!”

Ja gadās kaut ko no rīta plāna izlaist, tas nekas – rīt noteikti izdarīsi visu kā nākas. Galvenais – neatlaisties!

Kā pareizi rāpot

Tas ir vēl viens Ziņģītes veselības padoms. Pavēro, kā rāpo zīdainis, un dari pakaļ! Kad bērniņš savelkas kamoliņā, mugura ir izliekta uz augšu. Kāja pacelta pie vēdera un elkonītis – pie ribām. Kad noliek celi uz priekšu un plaukstu gar ausi liek uz grīdas, cilvēks ir balstā četrrāpus, galva ir pacelta augšup.

Lai liktu nākamo zibenīgo soli, bērns atkal ir savilcies kamoliņā, un atkal galva skatās lejup. Mugurā kūkums, mugurā ieliekums… un tā uz priekšu.

“Norāpoju savus trīssimt soļus, jūtos kā no jauna piedzimusi. Normāli būtu rāpot desmit soļus vismaz. Un tas jādara lēnām,” Inesei rāpošana ir kā balets. “Iedomājos, ka esmu pantera, kas lien pēc medījuma. Kas tā par baudu!” Rāpošana ir ļoti veselīga mugurkaulam – mūsu stāva un veselības balstam.

Vai tiešām jārāpo arī pieaugušajiem? Bet senioriem šā vai tā dzīves galā būšot jārāpo, jo stāvus vairs nevar piecelties tāpēc, ka dzīves laikā rāpot nepietika motivācijas. Tad jau labāk esot to pareizi darīt laikus.

Aptiekā tikai marli

“Aptieku biznesam varu palīdzēt, nopērkot tikai marli,” smej Ziņģīte. “Pirms pāris gadiem salauzu plecu, sāpēja tā, ka jākliedz. Manā mežā neviena aptieka nestrādā, un, lai pārciestu sāpes, paņēmu trimmeri, piesēju klāt un pļāvu ar visu lauzto plecu. Viss ir sadzijis, esmu vesela, komplikāciju nav. Tāpēc saku – ibumetīns jāmet prom!”

Daudzi lielu uzmanību pievērš tam, ko ēd, bet Ziņģīte iesaka likt ēdienu mierā un vairāk domāt par regulāru un pareizu izkustēšanos. “Nu ko mēs piekasāmies, ēd, ko gribi, bet – jo vairāk ēdīsim mīkstu un sablendētu ēdienu, jo kūtrākas kļūs zarnas. Tas gan jāņem vērā. Priekš ēšanas mums ir zobi un žokļi!”

Nekādi gēni

Arī Ineses meita Aija ievēro mammas dzīves principus un tāpēc var Doma kora skolas zēnu korim būt par koncertmeistari, spēlēt Doma ērģeles, kalpot divās draudzēs par ērģelnieci, mācīt jaunos pianistus (Parīzes Grand Prix ieguvējs Artūrs Mitrēvics ir Ineses meitas skolnieks) un dziedāt kamerkorī "Ave Sol".

Uz minējumu, ka tie taču varētu būt Ziņģītes jestrie gēni, viņa atsaka: “Ja es dzīvotu tā, kā dzīvoja mani vecāki, vecvecāki un vīra ģimene, sen būtu mirusi. Un no savas paralīzes pēc mugurkaula lūzuma nekad nebūtu piecēlusies. Gēni tie noteikti nav.”