Dakteris Danilāns: man patīk, ka jaunieši staigā ar ūdens pudelēm

Pazīstamais gastroenterologs, profesors Anatolijs Danilāns saka: “Cilvēki ir dažādi, tāpēc arī nepieciešamais ūdens daudzums ir dažāds. Es slavēju ūdeni, tā ir ļoti laba lieta, tikai jāpiedomā pie ūdens kvalitātes, nevajadzētu gluži dzert no peļķes”.

67,2% skolēnu norādījuši, ka vislabprātāk dzer dabīgu ūdeni bez garšām, dodot priekšroku klasiskām un nemainīgām vērtībām. 13,8% atzina, ka viņi visbiežāk izvēlas gāzētu ūdeni, savukārt 9,5% izvēlas ūdeni bez garšām, taču mājas apstākļos paši tam pievieno citronu, piparmētras vai citas garšas. 6,9% skolēnu atzina, ka dod priekšroku ūdenim ar citronu vai dzērveņu garšu, liecina aptauja. Runājot par ūdens veidiem, profesors Danilāns uzsver: “Ja nepūš vēderu, var droši dzert arī gāzēto ūdeni. Man jau ļoti patīk, ka jaunieši mūsdienās staigā apkārt ar ūdens pudelēm rokā. Tas ir labi, ka 45% skolēnu iedzer vismaz 2l, bet jātiecas uz to, lai ūdeni dzertu visi 100%”.

Skolēniem tika lūgts norādīt arī to, vai ūdens ir pieejams skolā – lielākā daļa aptaujāto (52,5%) norādīja, ka ūdeni ņem līdzi no mājām, 20,5% skolēnu atbildēja, ka skolās ir pieejams bezmaksas ūdens no automāta, savukārt 10,3% atzīmēja, ka bezmaksas ūdens skolā ir tikai no krāna. Vēl 10,3% skolēnu atzīmēja, ka ūdeni ikdienā iegādājas skolas ēdnīcā, bet 6,8% skolēnu klasēs atrodas ūdens automāts, ko apmaksājuši vecāki.

Pārliecinošs vairākums aptaujas dalībnieku – 97,4% norādīja, ka, viņuprāt, ūdenim ir ļoti liela ietekme, lai viņi augtu stipri un veseli. Aptauja liecina, ka skolēni ļoti labi apzinās ūdens vērtību un nozīmi, tāpēc tika taujāts arī par to, no kurienes viņi ir ieguvuši informāciju par ūdens vērtīgajām īpašībām. 45,3% skolēnu norādīja, ka informāciju lielākoties iegūst no TV, radio un interneta, savukārt 38,5% - no ģimenes un vecāku stāstītā. 9,4% skolēnu pastāstīja, ka par šīm lietām viņiem stāstīts skolā.

Aptaujas ietvaros bērni arī norādīja, ka ūdens lietošana ikdienā viņiem šķiet pašsaprotama, īpaši tiem, kuri ir ļoti aktīvi un daudz nodarbojas ar sportu. Skolēni atzina, ka, dzerot ūdeni, paši redz un jūt izmaiņas savā organismā, uzlabojoties arī garastāvoklis un koncentrēšanās spējas.

Skolēni ikdienā saskaras ar lielu slodzi gan mācībās, gan ārpusstundu nodarbībās, tāpēc laba veselība, enerģija un koncentrēšanās spējas ir īpaši svarīgas, un ūdens ir viens no būtiskākajiem elementiem, lai to nodrošinātu, tāpēc noteikti vienmēr ir vērts pajautāt, vai skolēns ir paņēmis līdzi ūdeni gadījumos, ja tas nav pieejams uz vietas skolā.

Aptauja interneta vidē ilga no 16. novembra līdz 30. novembrim, tajā piedalījās 317 respondenti – 1. līdz 12. klases skolēni.