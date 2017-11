Jo ilgstošāk dzīvojam stresa apstākļos un sliktāk guļam. (Foto: Shutterstock)

Stresa un miega problēmas – apburtais loks, no kura jāizkāpj

Paaugstināts stress arvien ir ļoti izplatīta problēma iedzīvotāju vidū, diemžēl nereti ar to kopā rodas arī miega traucējumi, kas ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti. Turklāt to risināšanai ne vienmēr laikus tiek meklēta palīdzība, tā vietā kā īslaicīgu līdzekli izmantojot, piemēram, dažādus alkoholiskos dzērienus. Par to, kā rīkoties, lai izkāptu no šī apburtā stresa un miega problēmu loka, stāsta psihiatre, miega ārste Ija Cimdiņa.