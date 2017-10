Klīnika, kurā precīzi ārstēt vēnu problēmu cēloņus!

«Lielā mērā vēnu patoloģijas ir saistītas ar mūsu mazkustīgo rietumniecisko dzīvesveidu. Āfrikas tautām, kas dzīvo lielā nabadzībā, praktiski nav vēnu slimību. Viena no teorijām vēnu problēmas skaidro ar to, ka mēs jau no skolas sola tiekam piespiesti sēdēt. Sēžot uz muskuļiem, nevis tos nodarbinot, rodas dažādu veidu muskuļu atrofija. Tiek traucēta venozo asiņu plūsma, rodas asiņu sastrēgums, jo sēžot audi tiek saspiesti. Mēs varam censties kļūt fiziski aktīvāki, bet diemžēl pilnīgi izmainīt dzīvesveidu nav visai reāli.»

Tātad, fleboloģijai gribot negribot paveras plašs darbalauks?

Jā, un pēdējā laikā mūsu nozare ir strauji attīstījusies. Atskatoties vēsturē, redzam, ka sākotnēji vēnas tika ārstētas līdz celim – cik varēja redzēt ar neapbruņotu aci, tik arī operēja. Šobrīd, izmeklējot vēnas sonogrāfiski, mēs redzam arī to, kas notiek augšstilbā, varam precīzi saskatīt asinsvadus 2 – 3 cm dziļumā. Cilvēki satraucas par redzamajām vēnām un nenojauš, ka patiesais problēmas cēlonis varbūt atrodas dziļāk audos – vispirms ārstēsim to un pēc laika neglītās virspusējās vēnas samazināsies pašas no sevis. Vārdu sakot, ārstēšana ir kļuvusi radikālāka. Nākošais kvalitatīvais lēciens acīmredzot būs saistīts ar to vēnu problēmu diagnostiku un ārstēšanu, kas atrodas vēderā un iegurnī, bet tas jau ir cits temats.

No vārda «radikāls» pacienti parasti baidās...

Cilvēki bieži uztver aplami šo jēdzienu, kas cēlies no latīņu vārda radix – sakne. Ārstēt radikāli – tas ir ārstēt problēmu pašā saknē, iedarboties uz tās cēloni. Pacienti nereti domā, ka ārstēt radikāli nozīmē operēt traumatiski, gariem griezieniem, radot lielu audu traumu – tās ir pilnīgas blēņas! Mēs ļoti precīzi noskaidrojam un ārstējam problēmas īsto iemeslu, jautājums ir vienīgi par to, kāds būtu pacientam vislabākais ārstēšanas veids.

Kā īsti tiek atrasti labākie ārstēšanas veidi?

Lielā mērā tas notiek, pateicoties klīniskiem pētījumiem, kādi notiek arī mūsu klīnikā. Pētniecība ir nepieciešama attīstībai, tā rosina kritisko domāšanu, pētnieks pakļauj pārbaudei jebkuru hipotēzi; var lietot standarta ārstēšanas metodi un jaunu metodi, salīdzināt, kura no tām ir efektīvāka.

Daudzi pacienti neiet uz vēnu operāciju tieši tāpēc, ka uzskata – viņiem tas nav pa kabatai. Mūsu klīnika regulāri piedāvā dažāda veida atlaides lojalitātes programmas ietvaros, lai saņemtu šīs atlaides ir jāpiesakās klīnikas privilēģiju kartei, ko viegli var izdarīt klīnikas mājas lapā. Tā, piemēram, novembrī klīnikā būs 20% atlaide ārsta konsultācijai ar sonogrāfijas izmeklējumu: to būs iespējams veikt par 30 EUR, parastā cena 40 EUR. Es domāju, ka tas ir būtisks stimuls uzmanību veltīt savu kāju problēmu izzināšanai un sākt ar to risināšanu, ja nepieciešams.

Tāpat, kā es jau minēju, ir iespēja piedalīties arī pētījumos, vienkārši pacientam pašam jābūt aktīvam un jāinteresējas. Saistībā ar vilcināšanos un operācijas atlikšanu, gribu teikt: jo ielaistāka varikoze, jo ārstēšana maksās dārgāk. Tas ir tāpēc, ka ārstam jāiegulda daudz lielāks darba apjoms – nekomplicētu, neielaistu varikozi mēs varam izārstēt apmēram 15 minūtēs, savukārt, ja problēma jau samilzusi, operācija var ilgt stundu un pat vēl vairāk. Tas nozīmē – jo pacients savlaicīgāk griežas pie flebologa, jo ārstēšana izmaksu ziņā būs lētāka, turklāt viņam būs mazāks dažādu sarežģījumu risks.

Kā ar projektu topošajām māmiņām. Lūdzu, pastāstiet par to!

Grūtniecības laikā bieži attīstās dažādas vēnu problēmas. Dziļo vēnu tromboze ir viens no galvenajiem grūtnieču mirstības cēloņiem. Grūtniecības laikā un agrīnajā pēcdzemdību periodā sieviete bieži vien domā tikai par bērniņu un dīvainā kārtā pat nejūt tās veselības problēmas, kas veidojas viņas pašas organismā. Nereti pie flebologa atnāk sieviete ar izteikti satūkušām kājām, un noskaidrojam, ka tūska turas jau ilgi, tas veicina tauku produkciju kājās – tūskas rajonā ieaug taukaudi. Daļai sieviešu, kuras grūtniecības laikā par tūsku neliekas ne zinis, tā nesamazinās un notiek kājas formas izmaiņas – tās kļūst kolonveidīgas vai stabveidīgas, potīte ir it kā pazudusi. Ļoti žēl, jo kāju tūsku grūtniecības laikā var kontrolēt ar pavisam vienkāršām metodēm, kas ļauj panākt, lai kājas nepietūkst, samazina dziļo vēnu trombozes un līdz ar to – mirstības risku. Par to savulaik stāstījām arī seminārā ginekologiem. Interese bija ļoti liela, daudzi atzina, ka esam palīdzējuši viņiem paraudzīties uz šiem jautājumiem no cita skatupunkta. Protams, būtu ideāli, ja sievietes, jau gatavojoties grūtniecībai, atrisinātu savas fleboloģiskās un proktoloģiskās problēmas, saņemtu attiecīgu ārstēšanu un padomus. Bet nav arī gluži tā, ka neko nedrīkst ārstēt grūtniecības laikā, tikai tas jādara kompetentiem speciālistiem, nav pieļaujama pašdarbība.

Mēs esam izveidojuši topošajām māmiņām piedāvājumu- uzrādot Mātes pasi un Privilēģiju karti, ar 25% atlaidi var saņemt ne tikai flebologa konsultāciju, bet arī kompresijas zeķes, kā arī proktologa un dermatologa konsultāciju. Vēlamies dot savu ieguldījumu, lai bērniņa gaidīšanas laikā viņas būtu veselas un justos labi.

