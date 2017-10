Tāpat no Eiropas sociālā fondā 2018. gadā 279 999 eiro paredzēti sabiedrības izglītošanai par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta inficēšanās riskiem un agrīnajai diagnostikai.

Lai realizētu HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības mazināšanas plānu 2019. un 2020.gadā kopumā nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 58 005 226 eiro, no tiem nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums veselības nozarei 57 688 481 eiro un tieslietu nozarei 316 745 eiro apmērā.

Sabiedrības izglītošanai šajā periodā papildu finansējums nepieciešams 639 998 eiro apmērā, no tā finansējumu 559 998 eiro apmērā plānots piesaistīt no Eiropas Sociālā fonda. Paredzēts organizēt regulārus izglītojošus pasākumus pusaudžiem un jauniešiem par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilakses jautājumiem, rīkot sabiedrības informēšanas kampaņu par invazīvu skaistumkopšanas un ārstniecības pakalpojumu drošību un izstrādāt informatīvus materiālus mērķa grupām, norāda Veselības ministrija.

Veselības ministrija skaidro, ka vairums pasākumu tiks realizēti, iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros savā kompetencē esošo pasākumu īstenošanai, kā arī piesaistot Eiropas Sociālā fonda projektu finansējumu.

Jau ziņots, ka augustā Veselības ministrijas projekts „HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam” valdībā netika skatīts Toreiz veselības ministre Anda Čakša sacīja, ka neskatītais jautājums ir liela programma, kas sevī ietver trīs gadu plānu attiecībā uz izglītošanu, profilaktiskiem pasākumiem un ārstēšanu, un, kaut arī daļa no plāna realizēšanai nepieciešamā finansējuma jau plānota budžetā, plāna izskatīšanas atlikšana, iespējams, saistīta ar to, ka jautājums skar valsts budžetu. 31. oktobrī Čakša sacīja, ka plānā kopš augusta ir precizētas atsevišķas daļas, bet nekādas būtiskas izmaiņas tajā nav veiktas.