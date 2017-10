22 miljonus tērēs HIV, B un C, hepatīta, kā arī STS ārstēšanai

No kopējās summas 22 226 353 eiro paredzēti kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšanai, tostarp nodrošinot 6 150 384 eiro plašākai HIV terapijas pieejamībai un 16 075 969 eiro C hepatīta ambulatorai ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensēšanai.

Tāpat nākamgad par 120 542 eiro tiks nodrošināti HIV laboratoriskie izmeklējumi ambulatorajā aprūpē. Eiropas sociālā fondā 2018.gadā sabiedrības izglītošanai par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta inficēšanās riskiem un agrīnu diagnostiku paredzēts ieguldīt 279 999 eiro.

Vienlaikus plānā teikts, ka piedaloties Eiropas Komisijas Vienotās rīcības projektā 2018.gadā paredzēts iepirkums kaitējuma mazināšanas mobilo pakalpojumu nodrošināšanai 10 940 eiro apjomā. Turklāt HIV reģistra pilnveidošanai nākamgad paredzēti 60 000 eiro, savukārt veselībai drošu pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai un uzraudzībai ieplānoti 2000 eiro.

VM norāda, ka jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.-2020.gadam un turpmāk ik gadu ministrija virzīs kā starpnozaru prioritāro pasākumu izskatīšanai valdībā likumprojektu "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Lai realizētu plānā iekļautos pasākumus HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības mazināšanai no 2019. līdz 2020.gadam, kas sevī ietver papildus profilaktiskos, ārstnieciskos, atbalsta un izvērtēšanas pasākumus, kopumā nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums 58 005 226 eiro, no tiem nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums veselības nozarei 57 688 481 eiro un tieslietu nozarei 316 745 eiro apmērā.

Sabiedrības izglītošanai šajā periodā papildu finansējums nepieciešams 639 998 eiro apmērā, no tā finansējumu 559 998 eiro apmērā plānots piesaistīt no Eiropas Sociālā fonda. "Paredzēts organizēt regulārus izglītojošus pasākumus pusaudžiem un jauniešiem par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta profilakses jautājumiem, rīkot sabiedrības informēšanas kampaņu par invazīvu skaistumkopšanas un ārstniecības pakalpojumu drošību un izstrādāt informatīvus materiālus mērķa grupām.

VM informēja, ka darbam ar riska grupām 2019. un 2020.gadā nepieciešams papildu finansējums 1 627 934 eiro apmērā. Finansējums nepieciešams, lai pilnveidotu HIV profilakses punktu konsultatīvo darbu, izvērtējot iespējas paplašināt to tīklu pašvaldībās un tajos sniegto profilakses pakalpojumu skaitu visām mērķa grupām.

HIV profilakses un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Ieslodzījuma vietu pārvalde un Valsts probācijas dienesta institūcijās nepieciešami papildu 943 905 eiro 2019.-2020.gadam. Diagnostikas, ārstēšanas un epidemioloģiskās uzraudzības uzlabošanai nepieciešami papildus 54 752 389 eiro.

Tāpat finansējums 39 000 eiro apmērā nepieciešams ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas celšanai, bet veselībai drošu pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai un uzraudzībai paredzēts papildus 2000 eiro.

VM norāda, ka vairums pasākumu tiks realizēti, iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros savā kompetencē esošo pasākumu īstenošanai, kā arī piesaistot Eiropas Sociālā fonda projektu finansējumu.

Jau ziņots augustā VM plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" valdībā netika skatīts.

Kā aģentūrai LETA toreiz sacīja veselības ministre Anda Čakša, neskatītais jautājums ir liela programma, kas sevī ietver trīs gadu plānu attiecībā uz izglītošanu, profilaktiskiem pasākumiem un ārstēšanu, un, kaut arī daļa no plāna realizēšanai nepieciešamā finansējuma jau plānota budžeta deficīta atkāpē, plāna izskatīšanas atlikšana, iespējams, saistīta ar to, ka jautājums skar nākamā gada budžetu.

Šodien preses konferencē Čakša sacīja, ka plānā kopš augusta ir precizētas atsevišķas daļas, bet nekādas būtiskas izmaiņas tajā nav veiktas.