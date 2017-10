Kā skaidroja Pētersons, kaut arī centra darbība daudzos aspektos vērtējama pozitīvi, nepieciešamība veikt optimizāciju apzināta daudzu gadu garumā. Trūkumu dēļ Stradiņa slimnīcas Medicīnas padome 2016.gada vasarā dibināja centra optimizācijas grupu un izstrādāja pārveides plānu, kas tika apstiprināts un tiek pildīts. Process varētu noslēgties 2018.gadā.

Pēc Pētersona paustā, pie pārmaiņu nepieciešamības pieskaitāma, piemēram, mūsdienām neatbilstošā LTC struktūra, slimnieku kvalitatīvai ārstēšanai neatbilstošās telpas, operāciju zāle un medicīniskie procesi. Tāpat centra reorganizācija tiek veikta, jo nepieciešama visu orgānu, ne tikai nieru, pārstādīšanas vispusīga koordinēšana Latvijā, tostarp aknu pārstādīšanas sākšana.

Vienlaikus Pētersons norādīja, ka pārmaiņu nepieciešamība saistīta arī ar Eiropas Savienības direktīvas par transplantācijas procesa organizāciju ieviešanu, lai atdalītu orgānu donoru koordināciju no paša transplantācijas procesa.

Viņš piebilda, ka viens no būtiskiem centra optimizācijas elementiem telpā un laikā ir jaunuzbūvētais slimnīcas A1 korpuss, kurā no pacientu drošības un ārstēšanas kvalitātes viedokļa ir nesalīdzināmi labākas iespējas kā vecajās telpās, kur LTC atrodas patlaban - tas attiecas gan uz slimniekiem nodaļā, gan ambulatorajiem pacientiem, gan operāciju zāli, gan laboratoriju un koordinācijas dienestiem, sacīja Pētersons.

"Slimnīca apzinās, ka jebkurš pārveides process, lai cik arī pamatots un uz attīstību vērsts, izraisa nestabilitātes sajūtu un pretestību dalībniekos. Tomēr slimnīca darījusi visu, lai darbiniekos radītu drošības sajūtu, līdz ar to arī mazāk satraukuma," atzīmēja mediķis.

Pētersons uzsvēra, ka personāla apjoms noteikti nesamazināsies, turklāt būs lielāks nekā līdzšinējais, jo nopietnākam darbam nepieciešami arī lielāki resursi. Reorganizācijas mērķis ir pilnveidot LTC kā centru ar tiešo atbildību par vienotu visu orgānu transplantāciju, tai pašā laikā cieši sadarbojoties ar atbilstošiem specialitātes centriem.

Kā informēja slimnīcas pārstāve Zane Siliņa, patlaban Transplantācijas centrs ir vienīgā medicīnas iestāde Latvijā, kurai atļauts pieņemt lēmumus par donora orgānu ieguvi un to arī veikt, izmantot orgānu konservāciju un, izveidojot pāri "donors - recipients", tos transplantēt.

Savukārt "BaltTransplant" Latvijas nodaļa nodarbojas ar transplantācijas gaidīšanas saraksta izveidi, orgānu donoru atklāšanu, popularizē transplantāciju sabiedrībā, veido donoru, recipientu un transplantēto pacientu reģistru. Tā darbojas starptautiskās apvienības "BaltTransplant" sastāvā.



