63 gadus vecā Mārgreta Smita tika nogādāta Vanderbilta universitātes Medicīnas centrā, kur medmāsa Olīvija Neufeldere ļoti saviļņojoši viņai dzidāja "Dani and Lizzy" skaņdarbu "Dancing in the Sky" ("Dejojot debesīs"), vēsta "Indystar".

Mārgreta bija pārāk slima ar vēzi, lai viņu drīkstētu operēt, tāpēc Olīvija nolēma nodziedzāt šo dziesmu, mēģinot mazināt kundzes bailes un bēdas.

Šo sirsnīgo brīdi nofilmēja Smitas kundzes ģimenes draudzene Kristala Hamiltone Robertsa, bet viņas meita Megana Smita publicēja savā "Facebook.com" kontā.

"Šī medmāsa sēdēja pie manas mammas četras stundas laikā, kad viņa bija sazāļota ar milzīgu daudzumu pretsāpju līdzekļu un dziedāja viņai šo īpašo dziesmu, lai ļautu justies labā. Mana mamma Oliviju sauc par eņģeli," Megana pierakstīja savam "Facebook" ierakstam.

Kā raksta Kristala, Mārgreta Smita nomira nākamajā dienā pēc šī sirsnīgā video - sešas dienas pēc tam, kad uzzināja, ka viņu ārsti nevarēs glābt. "Bet viņa nepameta viesnīcu bet enģeļa dziesmas."

Ja būtu vairāk tādu medmāsu kā Olīvija, tad medicīna spētu izglābt daudz vairāk cilvēku.