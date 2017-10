"Kontaktlēcas ir unikālas, jo tās piemērojas valkātājam, sekojot it visām acs ābola kustībām. Lai ikdiena būtu droša, komfortabla un ērta, ir būtiski ikdienas rituālus, kas saistīti ar lēcu lietošanu, veikt precīzi un tieši tā, kā speciālists ir norādījis," uzsver optikas preču speciālists Linards Kovaļevskis.

Nepareiza kopšana

Kontaktlēcas pēc to izņemšanas no oriģinālā iepakojuma ir jāglabā konteinerī, kurā atrodas speciāls šķīdums kontaktlēcu tīrīšanai. Cilvēki mēdz to neievērot un kontaktlēcas tajā neglabāt, tomēr, atstājot tās bez šķīduma, kontaktlēcas izžūst, maina savas īpašības un vairs nav lietojamas. Jāatceras, ka vienu un to pašu šķīdumu nedrīkst izmantot atkārtoti – katru reizi tas ir jāmaina.

Nereti kontaktlēcu tīrīšanai jeb skalošanai tiek izmantots krāna ūdens, kas ir ļoti bieži pieļauta kļūda. Ūdenī esošie netīrumi, mikroelementi un mikroorganismi var izmainīt kontaktlēcu materiāla īpašības un izraisīt acu slimības. Jāatceras, ka pirms kontaktlēcu ielikšanas un izņemšanas rūpīgi jānomazgā un jānoslauka rokas.

Derīguma termiņa neievērošana

Tāpat kā jebkuram produktam, arī kontaktlēcām ir derīguma termiņš, kas stingri jāievēro. Nekādā gadījumā nedrīkst tās lietot ilgāk, nekā to paredz ārsts un kontaktlēcu ražotājs – derīguma termiņa neievērošana radīs ne tikai acu diskomfortu, bet var izraisīt arī nopietnas acu saslimšanas un redzes pasliktināšanos. Tāpat jāseko līdzi kontaktlēcu konteinera derīguma termiņam – tas jāmaina vismaz katru trešo mēnesi. Pērkot kontaktlēcu šķīdumu, jauns konteineris, visticamāk, būs iekļauts komplektā.

Kontaktlēcu nēsāšana tam neparedzētos gadījumos

Arī kontaktlēcu lietošana neparedzētos gadījumos ir viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām. Kontaktlēcas nedrīkst lietot, ejot dušā un pirtī, arī peldoties tās ir jāizņem. Acu aprūpes speciālisti un kontaktlēcu ražotāji norāda, ka nedrīkst doties gulēt pirms kontaktlēcu izņemšanas, un atgādina, ka kontaktlēcas nevar nēsāt ilgāk par divpadsmit stundām diennaktī.

Kontaktlēcas kategoriski aizliegts valkāt iesnu, vīrusu un infekciju slimību gadījumā. Sievietēm ir jāatceras, ka matu kosmētika jālieto pirms kontaktlēcu ielikšanas, tomēr dekoratīvā kosmētika gan būs jāuzklāj pēc tam.

Regulāra ārsta neapmeklēšana

Svarīgs priekšnoteikums kontaktlēcu lietošanai ir regulāra ārsta apmeklēšana. Lēcu lietotājiem tas būtu jādara reizi pusgadā. Nozīmīgi ir ievērot visus ārsta ieteikumus, piemēram, jālieto redzes speciālista ieteiktais kopšanas līdzeklis, lai novērstu alerģiju un citu komplikāciju risku, kā arī kontaktlēcas būtu vēlams nesāt pārmaiņus ar briļļu valkāšanu, lai acis tiktu atpūtinātas. Gadījumos, ja ir jāveic ilgstošs darba pie datora vai jāvada auto, ārsts var ieteikt izmantot mitrinošus acu pilienus.

Tomēr visbūtiskākais faktors, kas jāatceras ikvienam kontaktlēcu lietotājam – ja, nēsājot kontaktlēcas, parādās apsārtums, acs sāpes vai pēkšņi pasliktinās redze, kontaktlēcas nekavējoties jāizņem un jāgriežas pie ārsta!