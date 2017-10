Viens labs iemesls apstāties un pasmaržot ziedus. Zinātne atbalsta!

“Apstājies, lai pasmaržotu ziedus” ir vispārzināms izteiciens, kurš sevī iemieso īsu, mierpilnu pauzi, kurā ikdienas raizes atkāpjas, lai ļautu mazliet baudīt kaut ko skaistu. Tiem nav noteikti jābūt ziediem – tā var būt kafijas pauze parkā, īsa pastaiga vai kas cits sirdij tīkams. Pats svarīgākais – šinī brīdī nav jādomā par simts paveicamajiem darbiem, bet gan jābauda mirklis!

Starp citu, to atbalsta arī zinātne. Ruthera Universitātes pētnieki kādā pētījumā iesaistīja 250 studentus, mērot viņu emocionālo pašsajūtu un spēju piešķirt vērtību dažādām lietām. Zinātniekuprāt, spēja rast pozitīvas emocijas no šādiem maziem (un arī lieliem!) mirkļiem rodas no pateicības. Tas nozīmē gan just pateicību par iespēju šādus mirkļus piedzīvot – iedomājies, cik daudziem cilvēkiem pasaulē ikdienas ceļā negadās skaisti ziedi vai garda kafija! – gan spēt tos novērtēt un izbaudīt, apzinoties, ka dzīves skaistums atrodas arī ārpasaules lietās. Jo ko gan līdz skaistie ziedi, ja tu tiem vienkārši paej garām?

Kopumā tie studenti, kuri vairāk novērtēja un izbaudīja šādus mirkļus, pavadīja laiku brīvdabā vai ar citiem cilvēkiem, kā arī jutās vairāk vienoti ar dabu, bija apmierinātāki ar dzīvi. Tikpat svarīgi, zinātniekuprāt, ir arī apzināties un just pateicību par šīm dzīves dāvanām. Bez pateicības mēs ātri vien dažādas lietas sākam pieņemt par pašsaprotamām, un tas, savukārt, noved pie mazāk pozitīviem dzīves uzskatiem.

Tāpēc, kad vien tas ir iespējams, iepauzē ikdienas darbus un atvēli mazu mirkli sev. Uzdāvini sev mīļāko ziedu pušķi un turi to uz darbagalda. Apēd šokolādes konfekti, par kuru domā jau otro dienu. Izbaudi krāšņo saullēktu, kurš tevi pavada pa ceļam uz darbu. Izvārties ar bērnu rudens lapās. Izbaudi šos brīžus no sirds un neaizmirsti arī būt pateicīga par tiem – pasaki paldies kaut pati sev par to, ka ļāvies tos piedzīvot! Kā teicis Kurts Vonnegūts: “Izbaudi mazās lietas dzīvē, jo kādudien tu atskatīsies un sapratīsi, ka tās bija lielās lietas”.

