Nākamgad sola ārstēt par 200 C hepatīta pacientu vairāk, finansējuma apmērs neskaidrs

C hepatīta pacienti vēlas zināt, cik liels finansējums C hepatīta ārstēšanai paredzēts nākamgad; cik no šīs summas paredzēts kompensējamiem medikamentiem; cik liels īpatsvars no plānotā finansējuma plānots tā sauktajiem „vecās paaudzes” medikamentiem; cik C hepatīta pacientu plānots izārstēt 2018.gadā; vai ir paredzēts finansējums citām aktivitātēm C hepatīta mazināšanai Latvijā, piemēram, profilakses veicināšanas pasākumiem?

„Plānots, ka C hepatītas ārstēšanai izlietotais finansējums gadā nebūs mazāks"

Uz satrauktajiem C hepatīta pacientu jautājumiem atbildi sniedza Veselības ministrijas preses sekretāre Undīne Šulca. Viņa pastāstīja: „2018. gada budžets ir iesniegts Saeimā un tā pieņemšanas process vēl turpinās. Plānots, ka C hepatīta ārstēšanai izlietotais finansējums 2018. gadā nebūs mazāks kā 2017. gadā.” Par izārstēto pacientu skaitu atbilde gan krietni piesardzīgāka nekā oficiālajā paziņojumā – tas būšot atkarīgs no zāļu cenām. Tas liek domāt, ka ministrija cer uz izdevīgāku zāļu cenu, kas ļautu šim mērķim nepalielināt finansējumu, bet par to pašu naudas apjomu izārstēt vairāk pacientu.

Ministrijas pārstāve vērš uzmanību, ka ārstēšanas shēmas pacientiem nosaka ārstējošais ārsts, bet vienlaikus atzīst, ka šobrīd speciālisti rekomendē ārstēšanu balstīt uz tiešās iedarbības pretvīrusu medikamentiem, tādēļ tiek plānots, ka 2018. gadā interferonu saturošā terapija tiks pielietota tikai atsevišķos gadījumos.

Šogad tiekot turpināta 2016. gadā uzsāktā gan jaunās paaudzes, gan vecās paaudzes medikamentu pieejamības nodrošināšana C hepatīta ārstēšanai. 2017. gadam kompensējamo zāļu nodrošināšanai C hepatīta ārstēšanai kopumā ir plānoti 10,3 miljoni eiro. Zāļu iegādes kompensācijas sistēmai pieejamo līdzekļu ietvaros ar tā saucamo „jauno terapiju” šobrīd tiek nodrošināti hroniska C hepatīta pacienti, kuriem konstatēta aknu fibroze F3/F4 stadijā, kā arī pacienti pirms vai pēc orgānu transplantācijas vai saņemot nieru aizstājējterapiju. Savukārt interferonu saturoša terapija 2017. gadā tiek nodrošināta pacientiem ar 2., 3. genotipu un fibrozi F3/F4 stadijā, bērniem, pacientiem ar akūtu C hepatītu, kā arī tiem pacientiem, kuri interferonu saturošu terapiju uzsākuši 2016. gadā.



Ministrija informē, ka nākamajā gadā paredzēts veikt pasākumus sabiedrības informēšanai par HIV, hepatītu un STI inficēšanās riskiem. To plānots finansēt no ES struktūrfondu līdzekļiem. Šiem pasākumiem ir ieplānoti 280 tūkstoši eiro.

Ar C hepatītu sirgst katrs 50. Latvijas iedzīvotājs

Kasjauns.lv jau rakstīja, ka Latvijā procentuāli ir ļoti augsts C hepatītu sasirgušo cilvēku skaits un rādītājs ir viens no augstākajiem Eiropas Savienības valstu vidū. Lai arī pacientu stāvoklis pēdējos gados ir uzlabojies un atrastas jaunas ārstniecības metodes, tas vairāk bijis pacientu un to interešu aizstāvošo nevalstisko organizāciju komunikācijas rezultāts. Vienlaikus jāmin, ka arī Eiropas parlaments un Pasaules Veselības organizācija aicina panākt, lai līdz 2030. gadam C hepatītu izskaustu vispār.

Latvijā ar C hepatītu varētu būt inficēti divi procenti iedzīvotāju – gandrīz 50 000 iedzīvotāju, kaut gan lielākā daļa par to nezina, jo infekcijas simptomi cilvēkam var parādīties tikai pēc daudziem gadiem. Tomēr daudziem infekcija gadu gaitā ir darījusi savu slikto darbu un tās rezultātā radušies smagi aknu bojājumi, kā rezultātā var rasties arī aknu vēzis. Lietojot efektīvus medikamentus, gandrīz 98% gadījumu var pilnībā izārstēties, bet valstij veselības budžets nav pietiekams jauno zāļu iegādei. Tāpēc pašreiz Latvijā efektīvā terapija ar jaunās paaudzes medikamentiem tiek nodrošināta tikai smagāk sasirgušajiem, kad aknu fibroze sasniegusi 3. un 4. stadiju, lai gan citviet Eiropā un arī mūsu kaimiņvalstīs, Lietuvā un Igaunijā, šāda terapija jau tiek piedāvāta pacientiem, kuriem ir 2. stadija.

C hepatīts ir viena no bīstamākajām ārstējamajām slimībām Latvijā, taču pacientu aizsardzība šajā ziņā ir niecīga, un ārstēšanas iespējas – ierobežotas. Lai gan C hepatīts ir ļoti izplatīts ar asinīm pārnēsātais vīruss, to slēptās dabas dēļ, ir grūti identificēt inficēšanās avotu.

Veselības ministrija izstrādājusi HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018. – 2020. gadam, tuvākajos trīs gados C hepatīta ārstēšanai paredz izlietot 49,3 miljonus eiro nepieciešamās terapijas nodrošināšanai.