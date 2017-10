Ratiņbasketbolista Kaspara Turka sapnis - savā 35. jubilejā ar motociklu apbraukt apkārt pasaulei

Bērnībā Kaspars Turks bijis mierīgs un labi audzināts. Korekti atturīgs viņš ir joprojām, bet par mierīgu tagad diez vai dēvējams, jo sevis apliecināšanai basketbolā, bodibildingā vai driftā vajag gluži pretējas rakstura iezīmes. Un tāpat arī motociklu vasarai, kuras izgaršošanā jaunais cilvēks bija meties jau kopš šā pavasara. Tikai viņam tas prasa citas prasmes un iemaņas nekā vairākumam līdzpilsoņu, jo Kaspars ir puisis ratiņkrēslā.

Viņu ieraudzīju, kad atceļā no Liepājas apstājos jaukajā ceļmalas kafejnīcā Dzirnaviņas. Saulē mirdzinādams melnos sānus, stāvlaukumā ieripoja neparasts trīsriteņu braucamrīks. Ar velosipēdiem visādi izdomas kūleņojumi redzēti, bet te vienam vēlme ar moci pazīmēties, – nodomāju.

Pa to laiku braucējs pēc palīkņāšanās ap spēkrata savdabīgo aizmugures daļu izņēma no tās veidojumu, ko ātri pārvērta par ratiņkrēslu. Balstīdamies tikai uz rokām, vingrais jauneklis ievietojās ratiņos un eleganti aizripinājās līdz galdiņam. Paēdis viņš tikpat nosvērti devās pie sava motocikla un sagatavojās prombraukšanai.

Pēc vairāku dienu klaušināšanas izdevās noskaidrot, ka izskatīgais motobraucējs ir Kaspars Turks.

Foto: Rojs Maizītis

Ar galvu sienā ne tiešā, ne pārnestā nozīmē

– Biju pārliecināta, ka TĀDU puisi ar TĀDU moci izdosies sameklēt vienā acumirklī, bet nekā – invalīdu un viņu draugu biedrībā Apeirons par tevi nezināja. Labi, ka man ieteica iztaujāt motoklubus.

– Šī man ir tikai pirmā motociklu vasara, un es arī nezīmējos. Varu pateikt vienīgi to, ka savu Can-Am Spyder F3 noskatīju jau pirms vairākiem gadiem, taču pie tā esmu tiku tikai šopavasar. Melns, ar trim riteņiem un 1300 kubikcentimetru motoru. Ar roku pārslēdzama pusautomātiskā ātrumkārba, par rokas bremzi pārveidota kājas bremze. Stabils, ar dažādām pretapgāšanās ierīcēm aprīkots braucamais, pielāgots ratiņkrēsla novietojumam uz aizmugurējā sēdekļa. Darbojoties visa slodze uz rokām. Ja tās nav spēcīgas, šis variants neder.



– Tev rokām spēka pietiek?

– Tā var teikt. Desmit gados, kas aizvadīti pēc traumas, regulāri treniņi ir ikdienas sastāvdaļa. Pat tagad, kad karjera profesionālajā sportā daļēji beigusies, rīts sākas ar pāris stundām sporta zālē.



– Kādu sporta veidu pārstāvi?

– Basketbolu. Vairākus gadus spēlēju ārzemju klubos – pāris sezonu dažādās vietās Itālijā, divas Vācijā. Tur ratiņbasketbola līgas ir ļoti spēcīgas. Aizpagājušajā sezonā dabūju pleca un elkoņa traumu, tāpēc profesionālajam basketbolam nācās uz brīdi mest mieru. Man ir jau 34 gadi.

Pēc trīsdesmit gadiem sasitumi un sastiepumi dzīst slinkāk nekā jaunībā, tāpēc vairs nav prātīgi dzīt organismu uz pārslodzēm. Tagad esmu tikai padsmit cilvēku lielajā Latvijas ratiņbasketbola izlasē. Diemžēl pagaidām mums valstī nav šī sporta veida līgas un klubu, kas savā starpā sacenstos, tāpēc izlasē grūti sapulcināt cilvēkus, kuri būtu gatavi kārtīgi spēlēt.

Foto: Rojs Maizītis

– Vai ārpus basketbola sevi saudzē vairāk?

– Jā, bijusi iespēja iepazīt arī bodibildingu un driftu. Taču mana saistība ar bodibildingu ir diezgan nosacīta, jo ilga tikai gadu. Gāju uz svaru zāli, un tur mani pamanīja kultūrists Edžus Priedītis. Mācīdamies Stradiņos, viņš tolaik gan pats trenējās bodibildingā, gan trenēja citus. Gribēja izmēģināt jaunu kultūrisma virzienu – darbu ar cilvēkiem ratiņkrēslā. Lai šajā sporta veidā tiktu pie vērā ņemamiem rezultātiem, jāstrādā ilgstoši, laikam visu mūžu. Tas viss ir ļoti sarežģīti. Es jau no sākuma sapratu, ka mans mērķis nav uzkačāt nenormālos muskuļus, bet apzināt iespējas, kas palīdz organismam būt vēlamajā formā. Un šajā gadā daudz ieguvu. Mācījos saprast, kā mans ķermenis darbojas. Kā to ietekmē domas, slodze, bet jo īpaši uzturs. Kā iespējams pieņemties svarā vai to nomest. Šīs zināšanas noder ne tikai sportā, bet arī ikdienā.



– Bet kā tavā ikdienā ienāca drifts? Likteņa izaicināšana, nodrošinot ierasto adrenalīna devu, vai vajadzība pēc nepārtrauktas sevis apliecināšanas?

– Drifts ir autosporta veids, kur uzvarētājs netiek noteikts pēc laika, bet pēc braukšanas tehnikas, ņemot vērā tādus kritērijus kā leņķis, ātrums, joslas ievērošana un tamlīdzīgi. Divos braucienos, kas seko pēc kvalifikācijas, viens brauc pa priekšu, bet otrs seko no aizmugures un maksimāli cenšas priekšā braucošo kopēt.

Tiesneši vērtē, cik izveicīgs šādā manevrēšanā esi. Likteņa izaicināšanas paaugstinātā bīstamībā tur maz. Visos tehniskajos sporta veidos riska līmenis ir iespējami samazināts – braucējam galvā ķivere, sīki pārdomāts, lai, mašīnai krītot, iekšāsēdētāja ķermenis netiktu saspiests. Cik zinu, lielākā daļa cilvēku tomēr nomirst gultā vai aiziet bojā sadzīviskos negadījumos, nevis sporta sacensībās.

Man patīk ātrums, taču vajadzībai pēc adrenalīna vienmēr līdzās ir apdomīgums. Tas no vectēva, mammas tēva. Kad tiku pie pirmā mocīša – tāds man bija jau tehnikuma laikā –, viņš atgādināja: ja, izbraucot līkumu pirmo reizi, darīsi to apdomīgi, katrā nākamajā varēsi laist ātrāk un ātrāk. Es tā izturos pret visām nosacīti riskantajām lietām – sākumā izzinu un iepazīstu.

Lai nav jāskrien ar galvu sienā ne tiešā, ne pārnestā nozīmē. Drifts kā sporta veids man ļoti patīk, un, ja būtu iespēja, labprāt brauktu atkal. Taču pagaidām tas man par dārgu. Tikai vienu sezonu izvilku, kamēr bija sponsori.

Foto: Rojs Maizītis

Labi, ka tas notika Īrijā

– Varbūt skan netaktiski, bet kā tas savienojams – ar galvu sienā neskriet, taču muguru nenosargāt?

– Tā gadījās. Biju beidzis tehnikumu un gadu pastrādājis celtniecībā. Tie bija laiki, kad vēl ņēma obligātajā karadienestā. Izdomāju, ka to negribu, tāpēc jālaižas lapās. Mūkot no armijas, aizbraucu uz Īriju, kur jau dzīvoja māsa. Strādāju celtniecībā – likām gāzes caurules, ūdensvadus un kanalizācijas sistēmas.

Kad uzzināju, ka pa manas prombūtnes laiku obligātais karadienests Latvijā atcelts, domāju atgriezties, bet īsti izšķirties vēl kavējos, jo biju pārliecinājies, ka nav labu vai sliktu darbu vai strādāšanas apstākļu – viss atkarīgs no paša. Es tur jutos lieliski – gan darba, gan priekšniecības attieksmes un arī algas ziņā.



– Kas šo līdzsvaru izjauca?

– Ekskavators griežoties ar kausu apgāza dzelzs kasti, kas uzkrita man virsū un burtiski pārlieca augumu uz pusēm. Palicis prātā, ka brīdī, kad mēģināju sakopot spēkus un spiest smagumu no sevis prom, atskanēja pēkšņs tinkšķ un pazuda redze. Braucienu ar ātrās palīdzības mašīnu uz slimnīcu vairs neatceros. Nedēļu biju komā. Sekoja mēnesis slimnīcā, pēc tam trīs mēneši rehabilitācijā. No turienes atgriezos Latvijā, kur jau bija sarunāta vieta Vaivaru rehabilitācijas centrā.

– Ko nozīmē būt komā – pilnīga nekuriene vai klaiņošana starp vairākām realitātēm?

– Var jau būt, ka tā nemaz nebija īsta koma, jo dažbrīd uztvēru arī drumslas no apkārt notiekošā. Ārsts kaut ko saka mammai, kura angliski nesaprot, un es domās cenšos to iztulkot. Māsiņa nāk špricēt, bet man smadzenēs pēkšņi zibsnis, ka visi to vien grib kā darīt pāri, tāpēc jāaizstāvas. Esot satvēris viņu aiz rokas un ar visu spēku grūdis prom. Taču pārsvarā klaiņoju savās vīzijās un redzējumos. Baigais bardaks, caur kuru tiku trenkts. Pa trim līmeņiem vandījos. Apakšā tas, par ko skaidri zināju – elle. Vidū tāds kā cīņu lauks, kurā plosās visādi bruņinieki, bet augšā – dievu teritorija. Centrā visam trakā ātrumā griezās ekskavatora kauss. Satikos ar savu sen mirušo audžutēvu. Cita citu nomainīja dažādas epizodes – notikušas un nenotikušas, savā starpā saistītas un nesaistītas, bet līdz pēdējam sīkumam pazīstamas. Tad nokļuvu daudzstāvu mājā. Kad vienā no istabām sadzirdēju mammas balsi, metos viņas virzienā un… pamodos.

Foto: Rojs Maizītis

– Kāda bija atgriešanās tajā – tikai viena līmeņa – realitātē?

– Dienām ilgi nekustīgi guļot. Māsiņa tikai pagriež, lai neveidojas izgulējumi, un atkal jūties kā betona bluķis. Kad pirmo reizi cēlos, galva gāja riņķī. Taču nešaubos, ka mugura man saskrūvēta ļoti labi. Nekas neduras un nav sarūsējis. Aizvien vairāk saprotu, cik tā bija liela veiksme, ka nelaime notika Īrijā, nevis Latvijā. Īpaši tas attiecināms uz rehabilitāciju.



– Kas tajā atšķirīgs?

– Tiklīdz esi spējīgs aptvert notikušo, tiec iepazīstināts ar situāciju, kādā esi nonācis. Man uzreiz pateica – rēķinies, ka, visticamāk, nestaigāsi, un centies to pieņemt. Taču vienlaikus man rādīja un skaidroja iespējas, kuras pat šādā situācijā tomēr ir rodamas. Ārstu konsultācijas, obligātās ikdienas sarunas ar psihologu, dažādu terapiju un sporta nodarbību piedāvājums…

Ja ej un darbojies, skumt un sevi plosīt nemaz nav laika.

Pirmais, ko man gribējās noskaidrot, – vai varēšu braukt ar mašīnu. Skanēja pārliecinoša atbilde – jā, ja pats to gribēsi un šim mērķim strādāsi. Viņiem izveidots tāds speciāls trenažieris – koka mašīnīte, kurā iespējams izmēģināt braukšanai raksturīgo ķermeņa stāvokli, iekāpšanu un izkļūšanu laukā. Viss nokārtots tā, lai cilvēku pēc iespējas drīzāk ievestu atpakaļ dzīvē. No rīta celies, bet priekšā jau brokastu ēdienkarte – izvēlies, ko gribi. Vēlāk izraugies tās fiziskās nodarbības, kas tev vislabāk patīk. Tur pirmo reizi iepazinos ar ratiņbasketbolu, biljardu, ieraudzīju, cik daudz kustēšanās iespēju paliek arī tad, ja rokas vai kājas atteikušās darboties.

Vēl viena laba lieta, kas palīdzēja vieglāk piemēroties jaunajam stāvoklim, – netālu no rehabilitācijas centra atradās vienstāva mājiņa ar pilnu saimnieciskās dzīves aprīkojumu. Mēs ar draudzeni varējām tur palikt. Abi gājām uz veikalu, mēģinājām saimniekot virtuvē. Apjēgšana, ka tagad esi realitātē, ar kuru būs jārēķinās visu turpmāko mūžu, šādos apstākļos ir maksimāli saudzējoša, tāpēc galīgā pesimismā un depresijā pat neesmu bijis. Tādos apstākļos notikušā dramatiskums atkāpjas otrajā plānā – tu neesi norakstīts, tikai nokļuvis citās iespējās un noteikumos.

Foto: Rojs Maizītis

Dzīvošana lielā pārliecībā – es pats!

– Toreiz tev līdzās bija draudzene?

– Draudzene, pēc tam sieva. Cilvēks, ar kuru vairāk vai mazāk bijām kopā desmit gadu. Iepazināmies Latvijā, kad viņa vēl mācījās. Pirms nelaimes draudzene pa nedēļas nogalēm dažreiz brauca ciemos, pēc traumas uz laiku pārcēlās pie manis pavisam. Apprecējāmies. Tagad diemžēl esam oficiāli šķīrušies.

– Viņai bija grūti samierināties ar īstenību, kurā tik liela loma ratiņkrēslam?

– Tam nav saistības ar ratiem. Vienkārši – tas, kas divus cilvēkus tura kopā, dažreiz izbeidzas. Nejauši vai likumsakarīgi – to vēl neesmu izpratis, bet dzīvē tā mēdz notikt ar daudziem. Krājas, krājas pateiktais un nepateiktais, līdz jūti, ka kasīšanās ir vairāk nekā prieka par kopābūšanu. To sapratām Sardīnijā, pasakaini skaistā vietā Portotores pilsētiņā. Sporta centrs un māja, kurā dzīvojām, bija pašā jūras krastā. Brīnišķīgs klimats, labi treniņu apstākļi, komfortabla dzīvošana, tikai pašos tāds smagums, kuru grūti tālāk nest. Tomēr visos smagajos pārbaudījumos viņa ir bijusi līdzās. Par to paldies.

– Kas pieskaitāms pie smagajiem pārbaudījumiem?

– Pirmais šoks bija nokļūšana Vaivaru rehabilitācijas centrā pēc tā, kas pieredzēts Īrijā. Vidē, kas vairāk atgādināja veco ļaužu slimnīcu, kur cilvēki ar man līdzīgām traumām tiek nevis stiprināti ticībai saviem spēkiem, bet bezcerībā un nevarībā nīkst, palaikam aizejot uz kādu procedūru. Nekā, kas celtu garu, neviena nākotnes iespēju piedāvājuma. Jau nedēļu pēc ierašanās braucu prom. Sapratu, ka nav jēgas palikt, jo visu, ko te varētu gūt, biju jau saņēmis, tikai krietni augstākā līmenī. Prieks, ka tagad Vaivaros ir daudz labāk.

– Kāpēc toreiz nepaliki Īrijā uz pamatīgāku rehabilitāciju?

– Atrodoties svešā valstī, tas ir tikai normāli – tiklīdz esi tiktāl uz kājām, ka vari nostāvēt, jāatgriežas mājās. Pēc atgriešanās no Vaivariem iekārtojos pie otras māsas, kura mācījās par psiholoģi un kopā ar draugu īrēja dzīvokli. Kādu mēnesi uzturējos tur, tad abi ar draudzeni sameklējām istabu paši. Tagad, pēc šķiršanās, kad esmu pats sev saimnieks, dzīvoju Babītē, taču nu māsa uz laiku apmetusies pie manis. Mums abiem kaut kā neiet ar tām otrajām pusītēm.

– Attiecībām tavā uztverē ir liela nozīme?

– Tas laikam ir pats sarežģītākais, ar ko dzīvē jāsastopas. Varbūt īsti novērtējamas tikai tad, kad jau beigušās un ieraugāmas no malas. Pēc tam, kad manā dzīvē bijis ļoti svarīgs cilvēks, pagaidām vēl neesmu gatavs ielaist šajā vietā kādu citu.

Foto: Rojs Maizītis

Iespējams, ka neesmu bijušo sievu vēl līdz galam atlaidis. Taču nekādā gadījumā viņu nevainoju un arī pats nejūtos kā nelaimīgs cietējs. Meiteņu netrūkst, ik pa laikam kāda uzrodas, tikai es vairs neesmu pārliecināts, ka to gribētu – veidot ģimeni, audzināt bērnus. Nezinu, kāpēc tā noticis, bet vairs negribas kādu ielaist savas brīvības teritorijā. Varbūt tas ir egoisms, varbūt bažas, ka nespēšu otram dot to, ko viņš no manis gaida. Aizvien biežāk nāk prātā jautājums, vai tiešām tas dzīvē ir galvenais – piedzimt, izveidot attiecības, sagaidīt un izaudzinātu bērnus, tad nomirt? Ja nu svarīgāks ir pavisam kas cits?

– Tu bieži domā par jautājumiem, uz kuriem atbildes nav rokas stiepiena attālumā?

– Agrāk par dzīves pamatlietām tikpat kā neinteresējos, dzīvoju tikai nost, bet tagad šāda vajadzība rodas aizvien biežāk. Piemēram, noskaidrot, kas ir Dievs. Savulaik šķita, ka lielo sarežģījumu brīžos pēc palīdzības pie Dieva vēršas tikai citi, lūgšanā vai domās izklāstot savu vajadzību. Uzskatīju, ka man Dievs nav nepieciešams; es izdomāju, ko gribu, ļoti cieši tam ticu, un agri vai vēlu vēlme piepildās.

Kad pēc skolas vajadzēja izlemt, kur mācīties tālāk, sev paziņoju – iešu uz Saldus tehnikumu mācīties uzņēmējdarbību lauksaimniecībā, jo šajās studijās iespējams tikt praksē uz ārzemēm. Nebija tā, ka visu laiku būtu šajā domā baigi iekrampējies, bet klusa cerība bija. Un tā īstenojās, jo beigās tiem, kuri runāja vāciski, prakses vieta bija Dānija, bet mums diviem, kas pratām angliski, bija izdevība braukt uz ASV. Biju nenormāli priecīgs. Turklāt man tas bija arī pirmais ceļojums ārpus Latvijas. Kabatā tikai lapiņa ar norādēm, kur jāiet un kā jārīkojas.

No Čikāgas vēl divdesmit stundu jābrauc autobusā līdz prakses vietai – Lakotai Ziemeļdakotā. Strādāju pie fermera, kurš nodarbojās ar graudkopību un gaļas lopu audzēšanu. Kad atgriezos, jutos gan mazliet iepazinis pasauli, gan šo to iemācījies, gan bišķi naudu sapelnījis, tāpēc varēju iegādāties labu datoru, digitālo kameru – lietas, kādu pie mums vēl nebija.

Nevis tikai ļauties plūdumam, bet izvirzīt mērķi un tad uz to doties. Tā bija arī ar fizisko savākšanos pēc traumas. Ar sevis noturēšanu sportiskā kondīcijā basketbola karjeras laikā. Ar apņēmību tikt pie moča. Ar vajadzību pārvarēt ikdienas grūtības; pārvietojoties ratiņkrēslā ar tādām jāsastopas ik brīdi. Dzīvošana lielā pārliecībā – es pats! Eju, daru. Ja pirmajā reizē nesanāk, domāju, kā ķerties klāt no citas puses un tomēr tikt galā.

Bet tad pēkšņi atskārta, ka šī uzticēšanās sev un pārliecība, ka es varu, tā pati vēršanās pie Dieva vien ir, jo Dievs taču ir katrā no mums. Svarīgi, ko mēs viņam sakām darbos un ar kādām domām uzrunājam.

– Tev ir daudz autoritāšu, kas ietekmējušas tavus uzskatus?

– Pēc traumas sāku vairāk lasīt, arī ezoterisko literatūru, kam agrāk klāt neķēros. Man joprojām ir svarīgas Robina Šarmas grāmatā Mūks, kas pārdeva savu “Ferrari” paustās atziņas. Taču uzskatu – lai ko teiktu vai ieteiktu kāda autoritāte, tas nedarbosies, kamēr pats nebūsi sev apliecinājis: es to gribu, man tas vajadzīgs. Pazīstu daudzas personības, kas sasniegušas iecerēto, dienu no dienas darot vienu un to pašu.

Sportā, zinātnē, mākslā. Visus, kas tā var, ļoti cienu, pat apskaužu, taču esmu secinājis, ka tas nav mans ceļš. Man uz rezultātu jāiet citādi. Ja kaut kam pieķeros, tad kādu laiku ar to cītīgi nodarbojos un pirmās trīs četras nedēļas jūtos kā spārnos. Taču tad atslābstu. Man viss vairāk norisinās posmos, nevis nepārtrauktībā. Un tikai tad, kad esmu sapratis, cik kurš posms man vajadzīgs un vai vispār vajadzīgs, iesākto vai nu turpinu, vai pievēršos kam citam.

Foto: Rojs Maizītis

Man nav nekā tāda, kas būtu nemainīgi saistošs nezin cik gadu. Ik pa laikam dzīvē ienāk kaut kas jauns. Jauna autoritāte. Šovasar tas ir mocis.

Tāds sapnis – apceļot pasauli

– Kāds bija tavs motociklu vasaras grafiks?

– Tiklīdz tiku pie sava Can-Am Spyder, gribēju pagūt uz motosezonas atklāšanu Rīgā. Diemžēl nesanāca, jo sākās baigais lietus. Tad braukt grūtāk, turklāt man vēl nav uztaisīts pretlietus aizsargs ratiem.

Tāpēc pirmo lielo motopiedzīvojumu baudīju tikai pēc nedēļas Cēsīs. Nenormāli laba sajūta – skaista daba ceļā, draudzīga gaisotne pasākuma laikā. Sekoja Balvi, kur motociklistos vēl viens ratiņnieks – Dainis Putniņš. Tur motokluba Spieķi vējā organizētie festivāli notiek regulāri un ir sevišķi interesanti. Visi satiekas kādā benzīntankā, izbrauc parādi un tad dodas uz vietu, kur iet vaļā kārtīgs tusiņš ar plašu programmu. Atrakcijas, koncerti, šovi, ēšana, balle.

Pēc Balviem bija Jēkabpils. Arī tur ļoti smuki, jo viss notiek uz salas. Pēc Jēkabpils – Liepāja. Pamazām saveidojās tā, ka gandrīz katru nedēļas nogali biju citā vietā uz kādu motociklistu pasākumu. Īpaši patīkami bija Saldus iespaidi, kā nekā mana dzimtā puse. Es izbraucu parādi, mamma piedalījās līnijdeju demonstrējumos.

– Tātad uzņēmība un optimisms tev no viņas?

– Par mammas optimismu grūti runāt – pārāk skaudriem pārdzīvojumiem viņai nepārtraukti nācies iet cauri. Kad man bija tikai trīs mēneši, mans tēvs nositās ar motociklu. Mani audzināja patēvs, bet arī viņš cieta motocikla avārijā; man tolaik bija desmit gadu. Pusaudža gados māsai diagnosticēja epilepsiju, un, būdama Īrijā, viņa lēkmes laikā nomira. Tikai dažus gadus pēc nelaimes ar mani.

Nāve paņēma arī māsas dēliņu – nepilna gada vecumā mazais neizprotamā kārtā noslāpa. Tas viss mātei bija jāpārdzīvo. Tas, ka viņa beidzot atplaukusi dzīvei, no mammas puses ir īsta varonība.



– Vai, to pārdomājot, tev kādreiz nav nācis prātā pārmetumā uzrūkt Dievam un liktenim – kāpēc vienā dzimtā tik daudz pārbaudījumu?

– Kaut kāda doma jau bijusi tam, kurš visu tā virzījis. Varbūt mudinājums apdomāt, ka ir daudz tāda, ko mēs nevaram ne grozīt, ne mainīt. Bet vēl vairāk ir tāda, kur tikai jāiet un jādara, nevis jāšķiež spēki, domājot, kas pie pārbaudījumiem vainojams. Ko manā situācijā mainītu tas, ja es ārdītos pārmetumos ekskavatoristam, kura vadītā mašīna man to dzelzi uzmeta? Viņš taču bija ļoti labs speciālists, un tā nebija nolaidība. Tātad ir arī liktenis.

Foto: Rojs Maizītis

Kad pagājušogad kaut ko meklēju internetā, pirmo reizi uzdūros informācijai par virtuālā dzimtas koka veidošanu. Izrādās, no vecām baznīcas grāmatām vācot ziņas par saviem senčiem, dažkārt kādā no priekšgājējiem iespējams ieraudzīt arī daļu savas dzīves. Tas būtu ļoti interesanti – uzzināt, no kurienes cēlies mans uzvārds. Atrast notikumus, kas sabalsojas ar tēva, mātes vai manu likteni. Slieksmes, talantus, intereses, kas iet cauri paaudzēm.



Laikam ticu pārdzimšanai, citādi – kāda jēga būtu dzīvot, ņemties, darīties, ja beigās tikai vienkārši nomirsti, un viss labais un sliktais, kas mūžā noticis, aiziet nebūtībā kopā ar tevi? Kaut kam taču jābūt paliekošam – vismaz kādam nepārprotamam atgādinājumam, kāpēc jācenšas visu pēc iespējas labāk sadarīt un vairāk iemācīties.



– Kas tavos plānos iecerēts tiem brīžiem, kad ar motociklu nebrauc?

– Laikam jau realizēt sevi tajās izpausmēs, kas atbilst formulai ej un dari. Piemēram, man bija grūti tikt līdz jūrai. Riteņi iegrimst smiltīs, un vari tikai spolēties uz vietas. Ilgi meklēju, kamēr atradu iespēju uzlikt ratiem speciālus riteņus, krietni platākus. Tagad varu pabraukāt arī pa pludmali.



– Peldies?

– Tikai baseinā. Jūrā pārāk tālu jākuļas pa seklumu. Ezerā daudz labāk, īpaši pēc makšķerēšanas. Peldēt man ļoti patīk. Esmu iedrošinājis arī dažu labu ratiņnieku, kurš baidās līst ūdenī, sak, neuztraucies, mēs negrimstam. Vienalga, uz muguras vai vēdera – kājas vienkārši nokrīt lejā, bet ķermenis kā pludiņš turas uz ūdens.



– Mēdz arī makšķerēt? Un nakšņot vasarā teltī?

– Makšķerēšana ir brīnišķīga. Loma dēļ to daru ļoti reti, kaut vienreiz ir trāpījusies pat 14 kilogramu smaga karpa. Svarīgāk ir nomierināt prātu. Tas ir kaifs – piemānīt zivi, izvilkt, nobučot un palaist atpakaļ. Viss norimst – tu vienkārši tur esi. Saliec barību, priecājies, ja ķeras. Vai lauzi galvu, kāpēc neķeras. Pamaini ēsmas.

Foto: Rojs Maizītis

Meditācija bišķiņ sanāk. Mācīšanās nepieķerties pat visuzmācīgākajām domām, bet ļaut tām brīvi nākt un aiziet. Tieši šovasar biju izbrīvējis sev vairāk laika makšķerēšanai. Visbiežāk to darīju Buļļupē. Dažreiz izbraucu uz karpām arī tālāk. Uz vairākām dienām. Ar dzīvošanu teltī. Sākumā šaubījos, vai spēju telti uzcelt, bet pārliecinājos – varu.

– Bet ne jau viens tu to dari!

– Visbiežāk viens. Pats nolemju, pats mēģinu tikt galā. Man ir arī asistents, bijušās sievas brālēns, kurš dzīvo tuvu kaimiņos un, lūgts palīgos, vienmēr ir klāt, taču savā būtībā esmu vienpatis. Kautrīgs vai nekautrīgs, bet pēc bara neprasos, taču prom no cilvēkiem arī nebēgu. Tie daži draugi, ar kuriem uzturu sakarus, visvairāk ir no basketbola laikiem. Arī ar tiem kontaktus atjaunoju tikai tad, ja izdomājam kaut ko kopā darīt.



– Vai tuvākajam laikam kāds kopā darāmais darbiņš?

– Tuvākais mērķis – aizbraukt ar moci uz Itāliju un satikties tur ar draugu, ar kuru savulaik bijām komandas biedri Itālijā. Tagad viņš spēlē basketbolu Austrālijā, bet sezona drīz beigsies. Satiksimies vietā, kur dzīvo vēl viens mūsu paziņa itālietis. Arī ratos, arī brauc ar močiem.

Tad visi kopā papriecāsimies – par sevi, par dzīvi, par vasaru, par Itāliju. Padalīsimies iecerēs. Es uz savu 35 gadu jubileju biju ieplānojis viens apbraukt apkārt pasaulei. Tik ātri tomēr nesanāks – vismaz uz pāris gadiem jāatliek. Tādam ceļojumam vajadzīgs cits mocis – jaudīgāks, tāds, ar kuru var pārvadāt vairāk mantu un braukt arī pa bezceļiem.



– Tas tik ir sapnis!

– Diemžēl man ar guļot skatāmiem sapņiem aizvien mazāk saskarsmes. Tikko aizveru acis, tā iegrimstu tik ciešā un veselīgā miegā, ka sapņus neredzu. Laikam dvēsele sāk lēnām draudzēties ar ķermeni.