Lai acu vietā nav Sahāras tuksnesis: 5 farmaceites padomi

Atpūtini acis

Strādājot pie datora, skatoties TV vai lasot grāmatu, mēs sasprindzinām redzi, kā rezultātā tiek traucēta barības vielu piegāde. Ilgi šādi strādājot un neatpūtinot acis, var sajust diskomfortu, kairinošu sajūtu, graušanu jeb “Sausās acs” sindromu. To var mazināt, izmantojot aptiekās nopērkamus mākslīgās asaras pilienus. Jāpiedomā arī pie biežākas acu mirkšķināšanas, nodrošinot acu mitrumu. Tāpat ieteicams regulāri atpūtināt acis, skatienu novēršot no ekrāna un paskatoties tālumā – taisni, pa labi un pa kreisi, uz augšu un uz leju. Vai arī vienkārši aizverot acis un kādu brīdi šādi pasēdēt, lai acis atpūšas.

Neaizmirsti par ūdeni un svaigu gaisu

Noteikti ikdienā nedrīkst aizmirst dzert pietiekami daudz ūdens, vismaz pusotru līdz divus litrus dienā. Ūdens ir nepieciešams mūsu ķermeņa šūnām un līdz ar to arī mūsu acīm. Tāpat ieteicams arī dienas laikā vismaz reizi stundā, pusotrā iziet ārā ieelpot svaigu gaisu vai atvērt logu. Svaigs gaiss ir svarīgs acīm, jo tajā esošais skābeklis acu audos uzlabo vielmaiņu. Ja skābeklis pietrūkst, mūsu acis nogurst ievērojami ātrāk.

Veselīgi ieradumi

Lai acis būtu skaistas un veselas, uzturā jāuzņem A, B, C, E grupas vitamīni un minerāli, piemēram, selēns, cinks, magnijs. Liela nozīme ir arī karotinoīdiem, piemēram, luteīnam un zeaksantīnam. Tie palīdz novērst ar vecumu saistītu redzes pasliktināšanos. Mellenēs esošie antioksidanti – antociani, pasargā acu šūnas no pāragras novecošanās un uzlabo redzi tumsā. Diemžēl, arī piesārņojums, kas ir gaisā, var ietekmēt acu veselību – uz acs gļotādas nosēžas mikroskopiskas piesārņojuma daļiņas, kas kairina acis. Mirkšķinot šīs daļiņas tiek samitrinātas, noņemtas no radzenes un izvadītas, tāpēc ik palaikam noder arī apzināta acu mirkšķināšana. Arī smēķēšana būtiski ietekmē acs veselību – sašaurinās asinsvadi, līdz ar to arī acs apasiņošana, un barības vielu piegādāšana audiem pasliktinās.

Saulesbrilles vienmēr līdzi

Saulainā laikā vienmēr līdzi jāņem saulesbrilles. Tās nav tikai modes aksesuārs, bet spēlē arī nozīmīgu lomu acu un tām apkārt esošo audu veselības aizsargāšanā. Saules izstarotie ultravioletie (UV) stari ne tikai nelabvēlīgi iedarbojas uz mūsu ādu, bet arī apdraud acs lēcu un radzeni, izraisot dažādas redzes problēmas. Tāpēc, kā pieaugušajiem, tā arī bērniem jānēsā kvalitatīvas saulesbrilles, kas nodrošinās aizsardzību pret kaitīgajiem UV stariem un pasargās acis. Noteikti ir jāatceras ar acu aizsargbrillēm, apmeklējot solāriju.

Regulārs acu ārsta apmeklējums

Līdzīgi kā pie zobārsta, arī pie acu ārsta ieteicams iet vismaz reizi gadā. Ja iepriekš ir konstatētas kādas problēmas, tad vēlams pie ārsta vizītē doties biežāk. Acu ārsts noteiks, vai ir izmaiņas redzes asumā, un novērtēs acs veselības stāvokli. Viņš arī ieteiks, kādas darbības jāveic un preperāti jālieto, lai atgūtu skaistu un veselu acu mirdzumu.