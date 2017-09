Kādam pusmūža vīrietim audzējs plaušā izrādās pirms 40 gadiem norīta mantiņa

Vīrieša vārds ir anonīms. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Ķirurgi domājuši, ka viņa priekšā ir bronhogēmās karciomas (viens no plaušu vēža paveidiem) pacients, taču patiesībā mediķi no vīrieša organisma izoperēja sīku konusu, kas izrādījās detaļa no "Playmobill" rotaļlietu komplekta.

Komplekta, kāds bija maza zēna rīcībā tālajā 1974.gadā. Bērns norijis konusu, kas spēlītē bijis ceļu satiksmes elements. Četrdesmit gadu ar to dzīvojot, plastmasas mantiņa nonākusi pacienta labajā plaušā, un to par audzēju noturējis ārsts Muhameds Munamers Apvienotās Karalistes Prestonas slimnīcā, vēsta mediji.

Sestdien publiskotajā paziņojumā sacīts, ka šobrīd 50 gadus vecais vīrietis pastāstījis, ka bērnībā nereti ēdis sīkas rotaļlietas, kā arī atceras, ka tās norijis. 1974.gadā viņš ticis pie īpaši kārota "Playmobill" komplekta - tā bija dāvana zēna septītajā dzimšanas dienā. Tieši šīs dāvanas sīka detaļa izrādījusies liktenīga.

46 gadu vecumā pacients sācis sūdzēties par hronisku klepu, tāpēc sazinājies ar savu ārstu. Viņam diagnosticēja pneimoniju, sabiezējumu un stīvumu labajā plaušā, bronhektāzi un elpošanas grūtības. Vīrieša labajā plaušā ieplūda mazāk gaisa nekā kreisajā.

Pēc gada viņš nonāca citā klīnikā, kur baltās gaismas bronhoskopija un citi testi parādīja nelielu sabiezējumu plaušā, kā arī ēnojumu visapkārt tam. Tā nereti izskatās plaušu vēža audzējs, kam vajadzīga tūlītēja izņemšana, ziņo CNN.

Liels bijis ārstu pārsteigums operācijā no plaušām izņemot sīku plastmasas konusiņu, ko pats "saimnieks" arī atpazinis kā reiz bērnībā mutē bāztos rotaļu priekšmetus.

Rotaļu komplekta konuss mērogu salīdzinājumā ar šļirci. (Foto: Ekrānuzņēmums)