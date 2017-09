iWhite sāk izmantot inovatīvu balināšanas formulu ar aktivēto kokogli

To mēs, protams, nevēlamies! Jums taču arī tā šķiet – labāk žilbinoši balts smaids nekā dzelteni, plankumaini zobi. Labāk mēs pārliecinoši uzsmaidām pasaulei, nekā no kauna sakniebjam lūpas. Līdas Universitātes (Apvienotā Karaliste) pētījumā ir pierādīts, ka cilvēki ar baltiem zobiem un skaistu smaidu ir pievilcīgāki.

Mēs zinām, kas mums jādara. Vēlaties turpināt lietot kafiju un sarkanvīnu? Tas ir iespējams. Esam atklājuši pavisam vienkāršu risinājumu: inovatīvu produktu, kas 20 minūšu laikā zobus padarīs par astoņām nokrāsām (iedaļām) baltākus. Vienkārša lietošana mājās, kas balstīta uz klīniskos pētījumos pārbaudītu tehnoloģiju un ir pilnīgi droša. Ar pārsteidzošu un efektīvu formulu…

Ideāls risinājums

Mēs vairs ilgāk neturēsim jūs neziņā. iWhite uzsākuši iWhite Dark Stains ražošanu, kas ir īpaši izstrādāts produkts, lai noņemtu zobu aplikumu, ko rada kafijas, tējas un sarkanvīna lietošana vai smēķēšana. Unikālā tehnoloģija ļauj notīrīt tumšo aplikumu un pasargā zobus no jaunu plankumu veidošanās. Turklāt tas arī atsvaidzina elpu. Piemērots tieši jums, ja nevarat atturēties no ikrīta kafijas tasītes.

Unikāla, inovatīva tehnoloģija

Produkta iWhite Dark Stains efektīvā formula apvieno iedarbīgās, praksē pierādītās iWhite Instant īpašības ar inovatīvo tumšo pigmentu absorbējošo tehnoloģiju (Dark Pigment Adsorption Technology).

Šī tehnoloģija neapšaubāmi padara produktu unikālu. Tā ir veidota, izmantojot spēcīgas un apvienojošas iekapsulētās aktivētās ogles īpašības mikroskopisku pērļu veidā. Kad tās aktivizētas, mikroskopiskās pērles absorbē, neitralizē un noņem tumšo aplikumu, kā arī neitralizē slikto elpu, ko izraisa smēķēšana, kafijas, tējas un sarkanvīna lietošana. Turklāt šī formula pasargā no jauna tumšā aplikuma veidošanās.

Otrā aktīvā viela ir ftalimido-peroksi-kaproīnskābe (PAP), kā iedarbība ir praksē pierādīta, tā ir efektīva produkta iWhite Instant sastāvdaļa un vairākkārt veiksmīgi lietota iWhite Dark Stains formulā. Ir klīniski pierādīts, ka šim produktam ir balinošas īpašības. Šī sastāvdaļa sadalīs tumšo aplikumu un padarīs gaišāku, tātad zobu virsma kļūs baltāka un aplikums būs likvidēts.

iWhite Dark Stains produktu līnija

iWhite Dark Stains kapes ir papildināts ar iWhite Dark Stains zobu suku un zobu pastu.

Zobu pastai ir piemērota tumšo pigmentu absorbējošā tehnoloģija, kas absorbē tumšo aplikumu un pasargā no jauna aplikuma veidošanās.

iWhite Dark Stains zobu suka noņem kafijas, tējas, vīna un tabakas radīto aplikumu. Arī zobu sukas saros ir izmantota tumšo pigmentu absorbējošā tehnoloģija. Aktīvās oglekļa daļiņas, kas atrodas sukas saros, rūpējas par dabisku zobu baltumu, un tām ir spēcīgas absorbējošas īpašības, kas ļauj jūsu zobiem būt nemainīgi baltiem.

Balina tumšus aplikumus ACUMIRKLĪ!

Līdz pat 8 toņiem baltāki UN stiprāki zobi

Tumšais aplikums>

Produkta iWhite Dark Stains efektīvā formula apvieno iedarbīgās, praksē pierādītās iWhite Instant īpašības ar inovatīvo tumšo pigmentu absorbējošo tehnoloģiju (Dark Pigment Adsorption Technology). iWhite Dark Stains ražošanu, kas ir īpaši izstrādāts produkts, lai noņemtu zobu aplikumu, ko rada kafijas, tējas un sarkanvīna lietošana vai smēķēšana. Unikālā tehnoloģija ļauj notīrīt tumšo aplikumu un pasargā zobus no jaunu plankumu veidošanās. Turklāt tas arī atsvaidzina elpu. Piemērots tieši jums, ja nevarat atturēties no ikrīta kafijas tasītes. Jau pēc pirmās lietošanas reizes būs tūlītējs efekts!

Šī viena soļa zobu balināšanas sistēma ir viegli uzliekama un lietojama. Tumšā aplikuma noņemšana no zobiem notiek ātri un efektīvi.

Kapes nav jātīra un jāvāra, tāpat nav jānoņemas ar šļircēm un sukām. iWhite Dark Stains balināšanas kapēm ir universāls izmērs un hermētisks iepakojums.

Šis mājas apstākļos lietojamais līdzeklis ir jālieto tikai 20 minūtes dienā, lai iegūtu tūlītējus rezultātus – līdz pat 8 toņiem baltākus zobus. Produktu var lietot 5 dienas pēc kārtas, panākot vēl labākus rezultātus, vai arī periodiski pēc nepieciešamības. iWhite Dark Stains ir klīniski pierādīts kā nekaitīgs produkts ar tūlītēju iedarbību.

Produkts sastāv no universāla izmēra kapēm, kas piepildītas ar aktīvo želeju un higiēniski iepakotas. Vienā iepakojumā ir desmit ar želeju pildītas un lietošanai sagatavotas kapes. Lietojiet vienu kapi uz augšējās, bet otru ‒ uz apakšējās zobu rindas.

• Tās AKTĪVI NOTĪRA KAFIJAS, TĒJAS, TABAKAS UN VĪNA TUMŠOS TRAIPUS

no zobu virsmas, nekaitējot emaljai: Tumšo pigmentu absorbēšanas tehnoloģija ļauj šai novatoriskajai zobu balināšanas sistēmai nodrošināt tūlītēju balinošu iedarbību.

• Tās palīdz MAZINĀT SLIKTU ELPU, ABOSRBĒJOT KAFIJAS, TĒJAS, TABAKAS UN VĪNA AROMĀTU.

• To ANTI-STAIN sastāvs efektīvi palīdz novērst jauna tumšā aplikuma veidošanos, kavējot KAFIJAS, TĒJAS, TABAKAS UN VĪNA tumšo pigmentu pielipšanu zobu virsmai.

• Tās nodrošina ļoti pieejamu kalcija avotu un tāpēc NOSTIPRINA zobus.

• Tā ir VIENA SOĻA SISTĒMA: nav jātīra vai jāvāra iemuši, jārīkojas ar šļircēm vai sukām un jāmēra želejas daudzums.

• Kape ir veidota, lai BALINĀTU ZOBUS GAN PRIEKŠPUSĒ, GAN AIZMUGURĒ. Tas ir svarīgi, jo zobi ir caurspīdīgi un aizmugurē esošais aplikums var būt redzams arī zobu priekšpusē.

• Tās ir VIEGLI VALKĀT UN LIETOT: universālā izmēra kapes ir mīkstas un elastīgas.

• Neparedz SASTĀVDAĻU JAUKŠANU, jo katra kape ir pildīta ar pareizo balinošās želejas daudzumu, kas ir īpaši izstrādāts, lai novērstu zobu jutīgumu.

• iWhite tehnoloģijas DROŠĪBA un EFEKTIVITĀTE ir klīniski pierādīta.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1. Saudzīgi iztīriet zobus pirms katras lietošanas reizes.

2. Pārliecinieties, vai rokas ir tīras un sausas.

3. Izņemiet pildīto kapi no slēgtā iepakojuma un tūlīt ielieciet mutē tā, lai želeja saskartos ar

zobu virsmu. Aktivizējiet želeju, piespiežot kapi tuvāk zobiem. Augšējos un apakšējos zobus var balināt vienlaikus.

4. Maigi aizveriet lūpas virs kapes un uzmanīgi aiztaisiet muti. Uzmanību: ja sakodīsiet zobus pārāk stipri, no kapes var iztecēt pārmērīgs želejas daudzums un aizplūst no zobiem.

5. Noņemiet kapi pēc 20 minūtēm un uzreiz izmetiet. Rūpīgi ar ūdeni noskalojiet atlikušo želeju no zobiem un smaganām. Ja kāda no mikropērlītēm ir palikusi zobu starpās, jūs to varat viegli izņemt ar zobu diegu.

Iepakojumā

10 piepildītas gatavai lietošanai vienreizējas kapes (10 x 0,8 gr)

www.iwhiteinstant.com

iWhite Whitening balinoša zobu pasta

Pasargā zobu virsmu no dziļas nokrāsošanas ar aktīvu balinošu formulu ikdienas lietošanā.

1: Aktīva balināsana ikdienā izmantojot PAP sistēmu, kas nodrošina efektīvu un dziļu zobu balināšanu un novērš zobu aplikumu.

2: Mikro-attīrošie kristāli novērš virsmas krāsas maiņu.

Īpaši izstrādātie mikro-attīrošie kristāli piešķir zobu pastai intensīvu pūlēšanas efektu. Tas atjauno zobu dabisko balto spīdumu un pat to akcentē.

3: Polifosfātu daļiņas pasargā pret zobu nokrāsošanas

Aktīvās vielas piešķir tūlītēju redzamo baltinošu efektu un pasargā zobus no jauna aplikuma veidošanas.

iWhite Instant zobu pastas sastāvā ir arī citi aktīvās sastāvdaļas, piemēram fluorīds, kas stiprina un remineralizē zobus.



iWhite Gum Care smaganu aizsargājoša zobu pasta

iWhite smaganu aizsargājoša zobu pasta balina dabiski, atjauno emalju un aizsargā smaganas pateicoties trīskāršai iedarbībai. Zobu pastas sastāvā ir citas sastāvdaļas, piemēram, fluorīds, kas stiprina un remineralizē zobus.

1. Dabiski balina un atjauno zobu emalju

iWhite Gum Care zobu pastas sastāvā ir īpašs komplekss ar maziem, sniegbaltiem hidroksiapatīta mikrokristāliem. Hidroksiapatīts ir galvenais dabiskais zobu aizsargs, pateicoties kuram zobi atgūst dabīgu baltumu.

2. Veselīgas smaganas

Viena no izmantotajām sastāvdaļām ir Tējas koka eļļa, kurai piemīt dabīgas antiseptiskas īpašības. Tādējādi tas palīdz mazināt smaganu asiņošanu un iekaisumu. Kopā ar fluorīdu tas aizsargā zobus un smaganas no baktēriju uzbrukumiem, kas var izraisīt zobakmens uzkrāšanos un asiņošanu.

3. Smaganu aizsardzība

E vitamīns, viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, neitralizē agresīvu brīvu radikāļu uzbrukumus, kas izraisa smaganas iekaisumu. Tas arī stimulē asinsriti smaganās, veicinot smaganu veselību. Bez tam, E vitamīns samazina baktēriju saķeri un aplikuma uzkrāšanos.

iWhite Dark Stain īpaši iedarbīga balinoša zobu pasta



iWhite Dark Stains zobu pasta ir paredzēta cīņai pret zobu aplikumu, ko izraisa smēķēšana, tējas, kafijas un/vai sarkanvīna lietošana ikdienā.

1. Zobu aplikuma un sliktas elpas novēršana, izmantojot Dark Pigment Absorption Tehnoloģiju.

Šī tehnoloģija strādā pateicoties aktivētās kokogles daļiņām, kas palīdzēs absorbēt krāsvielu savienojumus, atjaunojot zobu dabisko baltumu. Bez balināšanas darbības šīs aktivētās kokogles daļiņas arī palīdzēs neitralizēt smaržīgos savienojumus, sniedzot jums svaigas elpas sajūtu.

2. Aktīvā balināšana pateicoties PAP-iWhite inovācijai

PAP tiek izmantots citos veiksmīgos iWhite produktos un ir pierādījis stipru balinošu darbību.

Iedarbojās tikai uz dabīgu zobu aplikuma, atjaunojot dabisko zobu baltumu.

3.Tumšā aplikuma novēršana pateicoties PRET-APLIKUMA formulai

Zobu tīrīšanas laikā uz zobu virsmas izveidosies aizsargājošā plēvīte. Formula ietekmēs tumšo aplikumu to nomācot, un izveidos aizsargājošu slāni uz emaljas. iWhite Dark Stains zobu pasta ir ideāls partneris ikdienas zobu balināšanā un zobu veselības aprūpē.

Ikdienā lietojiet iWhite zobu pastu kopā ar iWHite zobu suku un iWhite zobu balinošām kapēm ilgstošākam efektam.

Profesionālas kapes zobu

balināšanai tūlītējam rezultātam

>TŪLĪTĒJS REZULTĀTS

iWhite Instant2 efektivitāti nodrošina jauna un unikāla trīskārša zobu balināšanas tehnoloģija, kas padara zobus līdz pat 8 toņiem baltākus, stiprina zobu struktūru un atjauno emalju.

Jau pēc pirmās lietošanas reizes būs tūlītējs efekts! Šī viena soļa zobu balināšanas sistēma ir viegli uzliekama un lietojama. Tumšā aplikuma noņemšana no zobiem notiek ātri un efektīvi. Produkts sastāv no 10 plānām un elastīgām kapēm, kas ir ērti lietojamas un nodrošina maksimālu iedarbību.

Kapes nav jātīra un jāvāra, tāpat nav jānoņemas ar šļircēm un sukām. iWhite Instant2 balināšanas kapēm ir universāls izmērs un hermētisks iepakojums.

Šis mājas apstākļos lietojamais līdzeklis ir jālieto tikai 20 minūtes dienā, lai iegūtu tūlītējus rezultātus – līdz pat 8 toņiem baltākus zobus. Produktu var lietot 5 dienas pēc kārtas, panākot vēl labākus rezultātus, vai arī periodiski pēc nepieciešamības. iWhite Instant2 ir klīniski pierādīts kā nekaitīgs produkts ar tūlītēju iedarbību.

Trīskārša zobu balināšanas tehnoloģija

iWhite Instant2 balināšanas gels apvieno zināšanas un iWhite Instant tehnoloģiju (kristalizēta kalcija tehnoloģija), ko papildina novatoriskā trīskāršā zobu balināšanas tehnoloģija.

Trīskāršās zobu balināšanas tehnoloģijas pirmais elements ir ftalimido-peroksi-kapronskābe (Phthalimidoperoxycaproic Acid - PAP). PAP ir patentēta sastāvdaļa, kas iedarbojas uz nedabiskām divkāršajām saitēm, kuras izraisa zobu krāsas maiņu. Šī sastāvdaļa maigi un efektīvi izšķīdina uz zobu emaljas esošo aplikumu. Tādā veidā zoba virsma kļūst baltāka, un aplikums tiek likvidēts.

Tehnoloģijas otrais funkcionālais aspekts ir kalcija un fluora komplekss. Fluorīda daļiņas tiek absorbētas zoba virsmā un paātrina jaunas virsmas veidošanos. Šis komplekss izdala arī kalcija jonus, tādējādi palielinot kalcija daudzumu siekalās un kavējot apatīta zudumu emaljā. Tādējādi kalcija un fluora komplekss remineralizē bojāto emalju un stiprina zobu struktūru. Rezultātā zobi iegūst dabisku baltumu. iWhite Instant2 pēdējais elements ir novatoriskais MOHA komplekss. Šis īpašais komplekss sastāv no maziem, sniegbaltiem hidroksilapatīta mikrokristāliem, kuri nonāk uz emaljas. Hidroksilapatīts ir galvenais dabiskais zoba emalju veidojošais minerāls, un, izdalīdama šos hidroksilapatīta kristālus, šī sastāvdaļa atjauno un veido emalju. Pateicoties MOHA kompleksam, zobi atgūst savu dabiski balto krāsu. Balināšanas kapes tiek ražotas no mīksta, caurspīdīga un elastīga materiāla. Pateicoties tam, spiediena gradients, kas ir viens no svarīgākajiem balināšanas reakcijas paātrināšanas parametriem, tiek uzlabots un virza aktīvo gelu uz zobu virsmu, panākot maksimālu balinošu efektu. Kapes ir izveidotas tā, lai balināšana varētu notikt gan zobu priekšējās, gan aizmugurējā daļā. Tas ir svarīgi tāpēc, ka zobi ir caurspīdīgi, un aizmugurē esošais aplikums var būt redzams arī zobu priekšpusē.

Iwhite Instant 2 priekšrocības:

• Klīniski pierādīta TŪLĪTĒJA balinoša iedarbība

• Līdz pat 8 toņiem baltāki zobi

• 100% nekaitīgs līdzeklis bez ūdeņraža pārskābe

• Ātri un efektīvi noņem tumšo aplikumu

• Stiprina zobus

• Atjauno emalju

• Viegli lietojams: viena soļa sistēma, uzpildīta, neparedz sastāvdaļu jaukšanu

• Ērti uzliekams: mīkstas, caurspīdīgas kapes zobu balināšanai, universāls izmērs

• Balina zobus gan priekšpuses, gan aizmugures daļā

Lietošana:

• Pirms lietošanas iztīriet zobus

• Pārliecinieties, ka rokas ir tīras un sausas

• Izņemiet pilno kapi no noslēgtā maisiņa un tūlīt ievietojiet mutē, nodrošinot saskarsmi ar zobiem

• Uzmanīgi noslēdziet lūpas virs kapes un aizveriet muti, nesaspiežiet zobus pārāk cieši, tas var veicināt gela noplūdi

• Pēc 20 min. izņemiet kapi, izskalojiet muti.

Komplekta saturs

10 uzpildītas un lietošanai sagatavotas iWhite Instant2 balināšanas kapes. Šo balināšanas kursu, kas ir ļoti ērts pielietošanā, ir ieteicams lietošanai tikai 20 minūtes dienā, lai sasniegtu ātrāko rezultātu. Pirmajā lietošanā ieteicams iziet pilnu 5 dienu kursu, un tālāk lietot iWhite tad, kad jūtiet pēc tā nepieciešamību.

Pārdošanā visos Drogas veikalos

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar A/S Sirowa Rīga