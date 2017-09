Sievietēm, kuras cieš no bulīmijas, samazinās asins pieplūde smadzeņu rajonam, kas saistīts ar refleksiju, bet pārējām asins pieplūde tam palielinās, raksta Daily Mail.

Zinātnieki veica divus eksperimentus. Pirmajā piedalījās desmit sievietes, kuras cieš no bulīmijas, un desmit, kurām šī kaite nav novērota. Dalībnieces atnāca uz laboratoriju un paēda. Pēc tam sievietēm magnētiskās rezonanses tomogrāfijas laikā parādīja neitrālus attēlus, piemēram, koka lapu vai mēbeļu, kā arī taukainu un saldu ēdienu attēlus.



Tad eksperimenta dalībniecēm, lai paaugstinātu viņu stresa līmeni, piedāvāja risināt neatrisināmu matemātisku uzdevumu. Pēc tam viņām magnētiskās rezonanses tomogrāfijas laikā atkal bija jāvēro taukainu un saldu ēdienu attēli. Eksperimenta beigās dalībnieces novērtēja savu stresa līmeni un apetīti. Matemātikas uzdevuma dēļ stresa līmenis paaugstinājās visām, savukārt ēdienu attēli stresu samazināja. Turklāt visām sievietēm, redzot ēdienu attēlus, uzlabojās apetīte.



Tomēr pētnieki ievēroja atšķirības dalībnieču smadzenēs. Sievietēm, kuras cieta no bulīmijas, palēninājās asinsrite smadzeņu rajonā, kas saistīts ar refleksiju, bet pārējām asinsrite šajā smadzeņu rajonā uzlabojās. Zinātnieki eksperimentu atkārtoja, uzaicinot 17 sievietes, kuras cieš no bulīmijas, un ieguva analoģiskus rezultātus. Spriežot pēc visa, sievietēm, kurām ir šī slimība, ēdiens palīdz izvairīties no negatīvām domām par sevi, kā arī atbrīvoties no stresa.