Pirmkārt, zinātnieki cilvēkiem iesaka noformulēt dzīves mērķi. To, ka šis aspekts ir ļoti svarīgs, pierādīja eksperiments ar vairāk nekā 800 gados vecāku brīvprātīgo.



Cilvēki stāstīja par savu miega ilgumu un tā kvalitāti, kā arī par nākotnes plāniem un dažādu darbību motivāciju. Pēc apkopto materiālu izpētes noskaidrojās, ka cilvēki, kuriem ir dzīves mērķis, daudz retāk cieš no miega traucējumiem, ieskaitot bezmiegu un elpošanas traucējumus.



Miega kvalitāti uzlabo arī atteikšanās no kafijas, alkohola un smēķēšanas pirms gulētiešanas. Negatīvi miegu ietekmē televizora skatīšanās, darbs pie datora un grūti sagremojams ēdiens, kas apēsts neilgi pirms došanās gulēt.

Citi šobrīd lasa Blondās kārdinātājas. "Pludmales patruļas" daiļajai glābējai bijis ne mazumu līdzinieču Noskaidrots, kurš Romā piesēja pie staba un izvaroja vācieti. Viņš esot no Austrumeiropas Iespaidīgi foto: pēc 40 gadiem Vācijā atgādā "Boeing 737", kuru bija nolaupījuši teroristi