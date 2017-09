Šādas problēmas esamību apstiprina arī ievērojamā ārste Irina Čukajeva no Krievijas. “Pēdējo 20 gadu laikā mums izdevies izstrādāt jaunas divu veidu antibiotikas, bet cilvēki katru dienu mirst no dažādām slimībām. Laika periodā no 1940. līdz 1960. gadam eksperti izstrādāja vairāk nekā 50 veidu preparātus, bet šodien tie savu aktualitāti ir zaudējuši. Rezultāts var būt tāds, ka maksimālais dzīves ilgums no 120 gadiem var samazināties līdz 85 gadiem.”



Starp citu, nesen Maksa Planka Demogrāfisko pētījumu institūta un Alberta Einšteina medicīnas koledžas zinātnieku vidū izcēlās strīds. Kā ziņo The Guardian, Jans Vigs no Einšteina koledžas uzskata, ka maksimālais dzīves ilgums ir 114,9 gadi, bet Džims Volels no Maksa Planka institūta ir pārliecināts, ka vecuma limita principā nav; jebkurā gadījumā tas esot virs 120 gadiem.



Statistika drīzāk apstiprina Jana Viga viedokli. Maksimālais fiksētais vecums strauji pieauga no 20. gs. septiņdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem, bet kopš deviņdesmito gadu vidus tas ir nostabilizējies pie 114,9 gadiem. Tomēr Volels spītīgi paliek pie sava – dzīves ilgums palielināsies, un ap 2300. gadu pats vecākais cilvēks var sasniegt 150 gadu vecumu.

