Kā uzskata ārsti, biezpiena iekļaušana ēdienkartē ir efektīva sirds un artēriju audu aterosklerozes procesu profilakse. Šis viedoklis publicēts VladTaim.

Mediķi informēja, ka biezpiena sastāvā ir tādas organismam svarīgas aminoskābes kā holīns un metionīns. Metionīns atbild par polinepiesātināto taukskābju transportēšanu caur mitohondriju membrānu un nodrošina dzīvībai nepieciešamos metaboliskos procesus galvas smadzenēs. Holīnam ir liela nozīme galvas smadzeņu pasargāšanā no deģeneratīviem procesiem, un tas netieši ietekmē smadzeņu rajona hipokampa funkciju.

Turklāt biezpiens satur kalcija un fosfora sāļus, nodrošinot savlaicīgu šķidruma izvadi no organisma un līdz ar to samazinot slodzi uz sirdi un nierēm.



Ateroskleroze ir process, kad asinsvados iestrēgst holesterīns, bet asinsvadu sieniņas kļūst biezākas un zaudē elastīgumu. Tas veicina asinsvadu sašaurināšanos un asinsrites pasliktināšanos, kas ļoti palielina infarkta un insulta risku. Biezpiena sastāvā esošās aminoskābes veicina tādu intensīvu toksisku savienojumu, kuru ietekmē rodas ateroskleroze, izvadīšanu no organisma.