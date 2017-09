Alternatīvās metodes apdraud vēža slimniekus. Atgādinām, ja nezināji. (Foto: Shutterstock)

Piecreiz padomā, pirms dodies vēzi ārstēt pie dziedniekiem...

Piecas reizes lielāks risks nomirt no vēža ir, ja tradicionālās ārstēšanās vietā izvēlas alternatīvās metodes, raksta Oksfordas universitātes izdotais "Journal of the National Cancer Institute".