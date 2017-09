Dzīves nomāktos tēvus lūdz zvanīt 116111

Akcija tiek rīkota saistībā ar septembra otrajā svētdienā - 10.septembrī - gaidāmo Tēva dienu.

Akcijas laikā tēvi ir īpaši aicināti zvanīt uzticības tālruņa speciālistiem un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu jautājumos saistībā ar bērniem, pārrunājot dažādas iespējami aktuālas tēmas - bērnu un vecāku savstarpējās attiecības un konfliktu risināšanas iespējas, bērnu attiecības ar vienaudžiem, skolotājiem, kā arī dažādus bērna drošības aspektus internetā. Tieši tāpat tēvus var interesēt jautājumi par bērnu attīstības fiziskajiem, garīgajiem un emocionālajiem aspektiem, rīcība gadījumā, ja bērns ir cietis no fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības, dažādas bērna emocionālās problēmas, kā arī bērna pozitīvās disciplinēšanas metodes un rīcības stratēģijas.

Tēva loma bērna dzīvē ir ļoti svarīga, jo visbiežāk tētis ir tas vīrietis maza bērna dzīvē, kurš rada priekšstatu par to, kādam jābūt vīrietim un tētim, skaidro LM. "Par to, kādi ir tēti, bērni uzzina, redzot savu tēti, redzot mammas un tēta attiecības. Viņu prātā veidojas priekšstats par to, kā tētis dara dažādus ar ģimeni saistītus darbus: palīdz mājas sakopšanā, gatavo ēdienu, aprūpē bērnus, spēlējas, kā palīdz pildīt skolā uzdotos darbus, izturas pret citiem ģimenes locekļiem. Tētis ir piemērs un paraugs saviem bērniem. Laikam ejot, tēta loma diezgan būtiski ir mainījusies, kā dēļ ir bijis jāmainās arī tētiem un viņu attieksmei," norāda ministrijā.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 strādā visu diennakti un ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.