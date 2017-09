Ja kādreiz ar HIV cīnījās atsevišķas un specifiskas sabiedrības grupas (narkomāni, homoseksuāli vīrieši), tad pašlaik jau teju trešā daļa jauno inficēšanās gadījumu notiek heteroseksuālu kontaktu ceļā un aptuveni trešā daļa no inficētajām ir sievietes.

Pacientu starpā arvien vairāk parādās vidēja vecuma labi situētu un izglītotu cilvēku, kas agrāk nebija klasiskajās riska grupās. Viens HIV pacients, kura slimība nav diagnosticēta un netiek ārstēta, vidēji var inficēt 12 citus cilvēkus, tādēļ HIV testu veikšana pie aizdomīgiem gadījumiem ir ļoti būtiska. Testus var vienkārši veikt laboratorijās un saglabāt konfidencialitāti. Savukārt cilvēkus, kas ir inficējušies ar HIV, mūsdienās var apārstēt līdz tādam līmenim, ka viņi kļūst neinfekciozi, tas ir, nevar vairs aplipināt citus. Un tāpēc no HIV testa nebūtu jābaidās, bet gan to labāk veikt un būt brīvam no bailēm.

Kas nolemj veikt HIV testus?

Lūk, daži gadījumi no infektologu prakses, kāpēc cilvēki nolēmuši veikt HIV testu:

* Kāda uzņēmuma finanšu direktoram, 35 gadus vecajam heteroseksuālajam Pēterim nav bijuši seksuāli kontakti pēdējos četrus mēnešus, viņš nelieto narkotikas, nav tetovējies. Tomēr pēdējā laikā Pēteri moka slikta pašsajūta, un pēc sarunām ar ģimenes ārstu viņš nolemj veikt kompleksas analīzes veselības stāvokļa novērtēšanai, arī HIV testu. Vai Pēterim tagad ir jāuztraucas?

* Ģirts ir homoseksuāls vīrietis un ir tikko saņēmis paaugstinājumu darbā. Ģirtam ir 25 gadi un ir bijuši vairāki seksa partneri pēdējo gadu laikā. Viņš ir pietiekami zinošs un apņēmīgs, lai saprastu, ka ietilpst vienā no HIV riska grupām, un drošības labad nolemj veikt HIV testu. Vai Ģirtam tagad ir jāuztraucas?

* Anita ir 39 gadus veca heteroseksuāla sieviete, precējusies, vīrs civilās aviācijas pilots, kas pastāvīgi dodas vairāku dienu lidojumos ārpus Latvijas. Divi bērni, darbs, jauka ģimenes dzīve. Anita nolemj kļūt par donori, un Asinsdonoru centrā viņu informē, ka asinis tiks pārbaudītas arī uz HIV vīrusu.

Vai Pēterim, Ģirtam un Anitai tagad ir jāuztraucas? Nē, HIV testa veikšana noteikti nav pamats uztraukumam – ja testa atbilde būs HIV negatīva, Pēteris, Ģirts un Anita iegūs sirdsmieru. Savukārt, ja atbilde būs HIV pozitīva, viņi varēs attiecīgi sākt ārstēšanu un piemērot savu dzīvesveidu.

Piecas pazīmes, kad būtu ieteicams veikt HIV testu

Svarīgi zināt savu HIV statusu ir divu iemeslu dēļ – pirmkārt, HIV vīruss iznīcina tās asins šūnas, kas atbild par imunitāti, un izraisa pastiprinātu imūnsistēmas novājināšanos. Vienkāršāk sakot, cilvēks sāk pastiprināti slimot. Tādēļ ir svarīgi laicīgi sākt ārstēšanu – mūsdienās iespējams imunitāti atjaunot pietiekamā apmērā, lai cilvēks varētu dzīvot pilnvērtīgu un ilgu mūžu, un pat nebūt infekciozs citiem. Tas arī ir otrais iemesls, kādēļ svarīgi zināt savu HIV statusu – lai netīšām neinficētu citus cilvēkus.

Būtiski – HIV testa rezultāts ir zināms tikai pacientam pašam un ārstam infektologam, kuram ir jāievēro pacienta tiesības neizpaust diagnozi trešajai personai. Citu personu, tai skaitā ārstu, informēšana ir pacienta paša ziņā.

Ar HIV var inficēties seksuālu kontaktu ceļā (arī orālā seksa ceļā), lietojot injicējamās narkotikas, tetovējoties, saskaroties ar inficētu cilvēku asinīm, piemēram, veicot medicīniskas manipulācijas, kā arī māte grūtniecības un zīdīšanas laikā var nodot infekciju bērnam. Ar HIV nevar inficēties, sarokojoties, apskaujoties, skūpstoties, šķaudot vai klepojot, lietojot kopīgus sadzīves priekšmetus – telefonu, datoru, dvieli un citu, lietojot kopīgu uzturu un traukus, apmeklējot kopīgas tualetes, dušas, peldoties baseinā, insektu un dzīvnieku (suņu, kaķu) kodumu vai skrāpējumu rezultātā.

Ir virkne slimību un pazīmju, pēc kurām būtu ieteicams veikt HIV testu. Primāri uz to pacientu mudinās ģimenes ārsts vai speciālists, tomēr arī pats pacients var izteikt lūgumu veikt HIV testu, ja:

* Jums atkārtojas plaušu karsoņi, bronhīti, ir neskaidras izcelsmes drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra ilgāk par mēnesi, ilgstoši nezināmi izsitumi un ādas izmaiņas, ilgstoša caureja, ēstgribas zudums, novājēšana, nogurums, svīšana naktīs, palielināti limfmezgli;

* Jums ir kāda no bakteriālām infekcijām – plaušu tuberkuloze, ārpusplaušu, atipiskās mikobakteriozes, salmonellu sepsis;

* Jums ir kāda no vīrusu infekcijām, piemēram, herpes simplex vīrusa (HSV) radīti ādas bojājumi, kas ilgst ilgāk par mēnesi;

* Jums ir kāda no parazītiskām infekcijām – cerebrāla toksoplazmoze, kriptosporidioze, izosporidioze, leišmanioze, tripanosomiāze - miokardīts, meningoencefalīts;

* Jums ir kāda no sēnīšu infekcijām – kriptokokkoze, kandidoze, pneumocistis jirovecii pneimonija, histoplazmoze, kokcidioidiomikoze, penicilloze.

Vairākām slimībām mēdz būt līdzīgi simptomi, tādēļ noteikti jākonsultējas ar ārstu, lai precizētu diagnozi.

Bezmaksas un anonīmi HIV testus var veikt Rīgā, Liepājā, Talsos, Kuldīgā, Tukumā, Jūrmalā, Bauskā, Jelgavā, Olainē, Ogrē, Jēkabpilī, Balvos, un Ventspilī. Informāciju un konsultāciju var saņemt Slimību profilakses un kontroles centra HIV/ AIDS konsultāciju kabinetā Klijānu ielā 7, tālrunis: 67298080. Tāpat darbojas AIDS diennakts uzticības tālrunis - 67543777.

Draudīgā statistika

Latvija ieņem 2. vietu Eiropas Savienībā pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotāju, kā arī 1. vietu ES pēc jaunatklāto AIDS gadījumu skaita. Kopš brīža, kad Latvijā tika reģistrēts pirmais HIV pacients, kopumā reģistrēti 6972 HIV pozitīvi cilvēki – no tiem 1712 miruši, bet 5260 turpina dzīvot, no kuriem apmēram 35% saņem ārstēšanu.

Pērn kopumā reģistrēti 365 jauni HIV inficēšanās gadījumi, kas ir mazāk nekā 2015.gadā – 393. Līdzīgi samazinājums vērojams arī AIDS statistikā – 133 (103 – 2015.gadā). Taču speciālisti šo kritumu saista nevis ar infekcijas samazināšanos, bet laikus neveiktu diagnostiku un sarukušo iedzīvotāju skaitu Latvijā.

Pērn pieaudzis nenoskaidrotos apstākļos iegūto HIV gadījumu skaits 135 (119 – 2015.gadā) – baiļu un sabiedrības aizspriedumu dēļ cilvēki mediķiem neatklāj, kā varētu būt ieguvuši HIV. Tāpat dubultojies gadījumu skaits, kad māte nodevusi infekciju savam bērnam - 6 (3 - 2015.gadā). Kopumā samazinājies narkotiku un homoseksuālu kontaktu ceļā iegūtais HIV gadījumu skaits. Galvenais infekcijas izplatības ceļš joprojām ir heteroseksuāls. Pieaudzis jaunu inficēšanās gadījumu skaits sieviešu vidū – 135 sievietes/230 vīrieši (129/264 – 2015.gadā).