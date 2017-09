Aug pacientu uzticēšanās lāzerproktoloģijai

«Lāzerproktoloģija ir stabila nozare, kas attīstās Eiropā – Itālijā, Vācijā, Anglijā,» stāsta medicīnas doktors, docents, ķirurgs koloproktologs Aigars Martinsons. «Esam uzkrājuši solīdu pieredzi un strādājam ar labiem rezultātiem.»

Septembrī Berlīnē notiks Eiropas koloproktoloģijas kongress, kurā darbosies arī lāzerproktoloģijas sekcija un Dr. Martinsons vadīs tās sēdi. Regulāri piedaloties starptautiskos proktologu forumos, Lāzermedicīnas klīnikas ķirurgi pārliecinājušies, ka ne darba apjoma, ne kvalitātes ziņā neatpaliek no līderiem.

Kā pa šiem gadiem klīnikā attīstījušās lāzerproktoloģijas metodes un kāda ir pacientu attieksme?

- Jo vairāk mēs strādājam, jo drošāk varam rīkoties. Komandā esam trīs ķirurgi koloproktologi – visi ar vienotu pieeju, līdzvērtīgu pacientu skaitu un rezultātiem. Tas atbilst starptautiskajiem standartiem, kur pacients izvēlas nevis konkrētu ārstu, bet gan klīniku, kuras zīmols garantē, ka adekvāta līmeņa ārstēšanu nodrošinās ikviens tās ārsts. Ārstēto pacientu skaita ziņā mēs esam vienā no pirmajām vietām t.s. mazās proktoloģijas jomā. Priecē, ka pieaug operēto pacientu skaits attiecībā pret pieņemtajiem pacientiem: tas nozīmē, ka pacients nešaubās un arvien vairāk uzticas mums, tātad esam uz pareizā ceļa. Vēl viens nosacījums, kuru ievērojam: ārstam jābūt pieejamam. Pat ja rinda ir liela, mēs akūtam pacientam atrodam laiku, arī vasaras atvaļinājumu periodā nodrošinājām pieņemšanu. Tas, ka pacients nevar tikt pie ārsta vairākus mēnešus, liecina ne tik daudz par lielu pieprasījumu, cik par sliktu menedžmentu.

Kādas ir galvenās ārstēšanas metodes, ko izmantojat savā darbā?

- Tās pazīstamas ar nosaukumiem HeLP un LPH. HeLP procedūras (no angļu valodas - hemorrhoid laser procedure) gaitā ar speciālu doplerzondi tiek atrasts, kurā vietā zem gļotādas ir hemoroīdus barojošais asinsvads un precīzi tajā vietā tas tiek piededzināts. Ar šo pašu aparatūru arī kontrolē, vai asinsvads ir noslēdzies – tiek iegūts skaņu efekts, kas ļauj spriest, vai asins plūsma samazinās. Šo metodi vairāk izmanto agrīnām hemoroīdu stadijām, kad vēl nenovēro hemoroidālo mezglu izkrišanu no anālās atveres, bet pacientam vairāk ir sūdzības par asiņošanu. Ar lāzera palīdzību tiek mainīta asinsvada sieniņas struktūra un asinsvads slēdzas. Mezgli, kuri ir palielināti tikai nedaudz, pēc zināma laika saplok. Labu efektu ar HeLP lāzertehnoloģiju var panākt arī pacientiem, kuriem ir sūdzības par niezi, diskomfortu un citām subjektīvi nepatīkamām sajūtām anālajā zonā. Procedūru parasti veic vietējā anestēzijā ar speciālu atsāpinošu gēlu; atsevišķos gadījumos to papildina ar viegli nomierinošu līdzekli – tableti, retāk injekciju. Ja slimības pakāpe ir lielāka, HeLP lāzerprocedūra ļauj uz kādu laiku samazināt traucējošos simptomus, kamēr pacients ir gatavs nopietnākai ārstēšanai. Lielākās hemoroidālās slimības stadijās efektīva ir LHP (laser hemorrhoidal plastic) operācija. Ja hemoroīdi ir jau pārāk lieli un sāk izkrist, tad saistaudi, kas tos tur pie zarnas sieniņas, ir izstaipīti, tāpēc vairs nav iespējams panākt tik labu efektu, slēdzot artērijas, kas apgādā hemoroidālos mezglus ar asinīm. Mezglā tiek iedurta lāzera «adatiņa» un veikta piededzināšana, mezgls saplok, varētu teikt – pielīp pie zarnas sieniņas. Ir ļoti precīzi aprēķināts, cik liela enerģija vajadzīga šim nolūkam, lai nebojātu taisnās zarnas slēdzējmuskuli vai gļotādu.



Kādi pacienti izvēlas šīs metodes?

- Tie ir motivēti un atbildīgi cilvēki, kuriem vajadzīga agrīna rehabilitācija, viņi novērtē mazinvazīvu metožu priekšrocības un ir gatavi ārstēšanā ieguldīt zināmus līdzekļus, kā arī ievērot ārsta norādījumus. Hemoroīdu ārstēšana ir saistīta ar zināmu lāzera radītu audu bojājumu, bet staru devas ir precīzi dozētas, optimizētas, tāpēc klīnikā nākas pavadīt tikai 4 – 5 stundas un sāpju sindroms vairumā gadījumu nav izteikts. Tas ir labi, tomēr sāpes vai slikta pašsajūta ir dabisks imobilizators, kas attur no nepārdomātas slodzes. Stingri brīdinām, ka, piemēram, nedrīkst cilāt smagumus, pat ja nekas nesāp. Svarīgi ir arī nodrošināt normālu vēdera izeju, jo aizcietējumi pēcoperācijas periodā nav pieļaujami. Ja redzam, ka pacients norādījumus ignorē, varam atteikties operēt. Gan mums, gan pacientam jāuzņemas ļoti liela atbildība pirms operācijas – jāveic visas nepieciešamās analīzes, jāsagatavojas mājās, jāierodas uz iepriekšēju sarunu ar anesteziologu, lai, nākot uz operāciju, jau būtu skaidrs, kāda būs anestēzija. Izsniedzam arī dažādus informatīvos materiālus, izskaidrošanā iesaistās gan ķirurgs, gan anesteziologs, gan medicīnas māsas. Protams, ir pacienti, kuri skaidrojumus tā arī nav uztvēruši, bet galvenais, lai viņi ievērotu norādījumus un rezultāts būtu labs. Savukārt tos, kuriem hemoroidālā slimība ir ļoti ielaistā stadijā, nosūtām uz slimnīcu, jo augsta riska pacienti nav ārstējami dienas stacionārā.

Ar lāzertehnoloģiju palīdzību jūsu klīnikā ārstē arī pilonidālo sinusu. Kas tas ir?

Te ir runa par situāciju, kad astes kaula rajonā izveidojusies strutaina eja. Slimība raksturīga jauniem, sportiskiem vīriešiem, nereti – ar izteiktu ķermeņa apmatojumu, un attīstās intensīvas fiziskas slodzes, piemēram, skriešanas laikā, berzējoties sēžas muskuļiem, rezultātā astes kaula apvidū nonāk infekcija un rodas fistula, kas reizēm var atvērties vienā vai otrā sēžas pusē. Ja pie astes kaula ir nesaprotami izdalījumi vai tajā rajonā veidojas pietūkumi un sastrutojumi, tad, iespējams, runa ir tieši par šo problēmu. Neielaistos gadījumos lāzermetode sevi attaisno. Nepaliek liela brūce, kas segta ar ādas lēveri, kā tas ir klasiskā operācijā, bet vairākas nelielas atverītes, kas ar laiku dzīst un pacientu netraucē, pārsiet var pie ģimenes ārsta vai ķirurga dzīvesvietas tuvumā, klīnikā jāpavada 4 – 5 stundas, sāpju sindroms nav liels, daļa pacientu pat neprasa pretsāpju tabletes. Septembrī klīnikā notiks pilonidālā sinusa operācijām veltīta meistarklase, kurā piedalīsies slavenais profesors Visockis no Minskas.

Nav noslēpums, ka daudziem cilvēkiem jādzīvo taupīgi un viņi gaida, kad tam vai citam ārstēšanas veidam tiks piedāvātas maksas atlaides. Vai tādas tuvākajā laikā ir paredzētas?

Septembrī mūsu klīnikas Privilēģiju karšu īpašnieki saņems hemoroīdu lāzeroperācijas ar 20% atlaidi. Privilēģiju karti var saņemt bez maksas, reģistrējoties klīnikas mājaslapā. Tā kā mēs vienmēr pilnveidojam tehnoloģijas, ieviešam pacientam arvien saudzējošākus enerģijas režīmus, tuvākajā laikā veiksim nelielu pētījuma operāciju sēriju, lai aprobētu jaunākās paaudzes lāzertehnoloģiju. Pacientiem, kuru problēma atbildīs pētījuma kritērijiem, varam piedāvāt operāciju par ļoti izdevīgu cenu – par brīvu būs lāzers, kas veido lielāko daļu izmaksu. Pētījumā iesaistīto pacientu pienākums būs ziņot par rezultātiem, aizpildot dokumentāciju. Sīkāka informācija par šo iespēju tiks publicēta klīnikas mājaslapā.

Hemoroidālajā slimībā tiek vainots mūsu sēdošais dzīvesveids. Vai proktologs to iesaka mainīt?

Mūsu uzdevums nevis noteikt neskaitāmus aizliegumus, bet panākt, lai cilvēks varētu turpināt strādāt un justies labi.