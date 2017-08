Steidzam ievākt! Kam noderēs viršu tēja

Kad ievāc un kā sagatavo drogu?

Viršus (Calluna vulgaris Hull.) parasti ievāc ziedēšanas laikā, bet mānīgo un mainīgo laikapstākļu dēļ tas jādara laikus. Īstais brīdis būtu otrā saulainā diena, laikā no Saules zenīta līdz pulksten 16.00, – tad griež viršu ziedkopas kopā ar vēl nepārkoksnējušos zaru. Ievākto augu daļas kaltē ēnā uz sieta, auduma vai pārtikas papīra temperatūrā, kas nav augstāka par 40 °C. Pēc kaltēšanas var ar rokām saberzt izžuvušos ziedus ar lapiņām un atdalīt mazāk vērtīgos zarus. Glabā kā parasti, marķētos stikla vai keramikas traukos ar labiem vākiem.

Kas vērtīgs viršos?

Auga droga satur apmēram 7 % miecvielu, organiskās skābes, flavonoīdus – kvercitīnu un miricitrīnu –, glikozīdu arbutīnu un metilarbutīnu (apmēram 0,5 %), sveķus un ēteriskās eļļas. Augs ir minerālvielu un mikroelementu avots, tas satur nozīmīgu daudzumu kālija, magnija, dzelzs, mangāna, silīcija. Augā ir organiska viela hidrohinons un ferments arbutāze.

Kad lieto?

Iekšķīgi

• Kā uroantiseptiķi, ja ir urīnizvadsistēmas iekaisumi.

• Kā pretiekaisuma līdzekli saaukstēšanās gadījumos un ja ir gastrīts.

• Kā līdzekli pret caureju.

• Lai attīrītu asinis.

• Aterosklerozes gadījumos, lai uzlabotu asinsvadu elastību.

• Ja ir podagra un cukurslimība.

• Lai izvairītos no nierakmeņu veidošanās.

• Lai uzlabotu ādas un nagu “kvalitāti”.



Ārīgi

• Kā mutes dobuma skalojamo līdzekli, ja iekaisusi gļotāda.

• Lai apkoptu strutojošas brūces.

• Kā ādu balinošu līdzekli.

• Klizmām.

Brīdinājums! Ja veic klizmas, to ieteicams darīt pārdienās un ar atšķaidītu ūdens ekstraktu.

Ko gatavo no kaltētas drogas?

Tēja

2 g sasmalcinātas drogas pārlej ar 250 ml verdoša ūdens, uzliek traukam vāku un nostādina 20–25 minūtes. Filtrē un lieto 3 reizes dienā pa 1/4–1/3 glāzes pirms ēšanas.

Zāļu tēja sevišķi ieteicama, ja ir elpošanas orgānu un urīnizvadsistēmas iekaisumi, saaukstēšanās vai gastrīts, ko izraisījis paaugstināts skābes saturs.



Auksta ūdens ekstrakts

1,5–2 g drogas pārlej ar 250 ml ūdens istabas temperatūrā (ūdenim jābūt vārītam!). Nostādina 6–8 stundas istabas temperatūrā, procesa beigās izkāš caur marli vai kokvilnas audumu, biezumus nospiež. Lieto nelielā daudzumā – pa 2–3 ēdamkarotēm – ik pēc 4 stundām, ja ir urīnizvadsistēmas iekaisumi, drudzis, saaukstēšanās. Nav ieteicams lietot ilgāk par 7 dienām.



Ja ir saaukstēšanās vai caureja, var lietot pa 1/3 glāzes 3–4 reizes dienā neilgi pirms ēšanas.



Pa 1/4 glāzes 2–4 reizes dienā pirms ēšanas lieto kā asinis tīrošu līdzekli, kā arī podagras un aterosklerozes gadījumā. Nedaudz samazina cukura līmeni asinīs. Labs minerālvielu avots.

Ārīgi izmanto, lai balinātu pigmentācijas plankumus un vasarraibumus (neatšķaidītu). Ādu balina hidrohinons (aptur melanīna sintēzi), ferments arbutāze un glikozīds arbutīns.



Svarīgi! Auksta ūdens ekstrakts jāizlieto 24 stundu laikā. To glabā vēsā un tumšā vietā.

Labs ādas kopšanas līdzeklis

Auksta ūdens ekstrakts ir viens no labākajiem dabīgajiem ādas pigmentācijas samazināšanas līdzekļiem. Vielas, kas ir viršos (sintezētas), kosmētikā izmanto balinošo krēmu un losjonu sastāvā. Šīs vielas pietiekami labi šķīst ūdenī un labi saglabā aktivitāti ilgāku laiku (izņemot fermentu arbutāzi), tādēļ ekstraktam kā konservantu var pievienot 40 % etilspirtu (degvīnu). Aprēķins: 1 svara daļa degvīna uz 4 svara daļām ūdens ekstrakta. Sagatavoto šķidrumu iemasē ādā katru dienu vismaz vienu reizi vai gatavo kompreses, kuru aplikācijas laiks ir vismaz 20 minūtes.



Ekstrakts satur daudz minerālvielu, kas uzlabo ādas un zemādas šūnu vielmaiņu, tādēļ ārīgi jālieto pastāvīgi un vismaz reizi dienā. Ilgstošai lietošanai nav ieteicama etilspirta (degvīna) klātbūtne, jo tas var kairināt ādu. Labāk katru dienu gatavot svaigu ekstraktu.

Kā ar pirtslietām?

Virši, lietoti gan ārīgi, gan iekšķīgi, ir neatņemama pirts sastāvdaļa. Ķermeņa kompreses no mērcētiem siltiem viršiem uz pigmentācijas plankumiem, roku vannošana viršu “mērcējumā” un viegla viršu tēja pēc pirts ir patīkamas un veselīgas procedūras.

Tēju maisījumi

• Nierakmeņu profilaksei ņem vienādās daļās kaltētus viršus, vārpatas sakni, tūkumzālītes lakstu un dzeltenās zeltgalvītes lakstu. Sasmalcina un sajauc tēju. Tad 1 g maisījuma pārlej ar 250 ml verdoša ūdens, nostādina 30 minūtes, filtrē un lieto 2–3 reizes dienā stundu pēc ēšanas, atšķaidītu ar vārītu ūdeni (1:1).



• Aterosklerozes ārstēšanā un profilaksei ņem vienādās daļās kaltētas melisas lapas, viršu ziedus un pupiņu pākstis. Sasmalcina un sajauc tēju. Tad 2 g maisījuma pārlej ar 250 ml verdoša ūdens, nostādina 20 minūtes un filtrē. Lieto 2–4 reizes dienā pirms ēšanas pa 1/4 glāzes.



• Ja vēlaties veselu urīnizvadsistēmu un samazināt kaitīgo vielmaiņas savienojumu daudzumu asinīs, lietojiet viršu tēju ikdienā. Tā radīs pilnības izjūtu, vasaras vidus, augusta izjūtu.

! Kaltēti virši var būt vērtīga ikdienas tējas sastāvdaļa, jo nav toksiski un, pat ilgstoši lietojot, nerada blaknes.

Vienmēr tuvu cilvēkam

Laika vērotāji stāsta – ja virša ziedkopa ir kuplāka galotnē, tad rudenī sals nāks lēnāk, bet būs stiprāks. Tas nu būs tiesa, bet viršu spēja nest nelaimes vai nodedzināt māju gan ir māņi…

Virši ir daudzgadīgi, un to mūžs var sasniegt pat 45 gadus – padomājiet, kādu informāciju glabā augs! Acīmredzot tā ilgais mūžs nosaka maģiskās īpašības. Ziedošais virša zars dara brīnumus!



Un viršu medus, viens no rudens pārticības simboliem, – tam ir ļoti augsts olbaltumvielu un minerālu saturs, kas tieši šo medu padara par vērtīgu pārtikas produktu.

Mīliet viršus, nebaidieties no tiem un esiet veseli!