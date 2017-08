Latvijā ir gandrīz epidēmija. Jo vairāk inficēto, jo lielāks risks inficēties arī citiem pat ļoti nevainīgās sadzīviskās situācijās. Jūlija sākumā Eiropas Parlaments pievērsa uzmanību C hepatīta izplatībai, aicinot Eiropas Komisiju īstenot plānu, lai standartizētu C hepatīta skrīningu, testēšanu un ārstēšanu, lai līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā izskaustu šo slimību. Latvijā šis mērķis ir grūti sasniedzams, bet līdz 2030. gadam ir iespējams būtiski mainīt situāciju, ja vien visus ar šo kaiti sirgstošos ārstēs.

99% var viegli izārstēt

Ja iepriekš izmantotās zāles nebija tik efektīvas, bija jālieto apmēram gadu un ārstēšanās bija smaga, tad jaunās paaudzes medikamenti – bezinterferona terapija, kas pieejami kopš 2016. gada, trīs mēnešu laikā spēj izārstēt 99% gadījumu. Tomēr bez valsts atbalsta reti kurš pacients tās spēj iegādāties. Tāpēc saslimušo skaits aizvien pieaug un rada aizvien lielākus inficēšanās draudus veselajiem.



Šogad C hepatīta ārstēšanai, tostarp jaunajām bezinterferona zālēm, atvēlēti vairāk nekā desmit miljonu eiro, savukārt 2018. gadam iezīmēti vien pieci miljoni eiro. Jāpiebilst, ka Veselības ministrija 2017. gadā izstrādājusi HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāna projektu, kurā paredzēts, ka nākamajos trijos gados C hepatīta medikamentiem paredzēti 49 280 000 eiro, taču šķiet, tas ir kārtējais dokuments, kas ieguls plauktos un solīto pozitīvo pārmaiņu vietā nākamgad C hepatīta pacientus sagaidīs skaudra vilšanās.

Latvijas Infektoloģijas centra hepatoloģe Ieva Tolmane. (Foto: LETA)

Tā kā Latvijā pastāv ierobežojumi jaunās, bezinterferona, terapijas saņemšanā, vairāki simti pacientu zāles C hepatīta ārstēšanai pasūta Indijā vai brauc dzīvot, strādāt un ārstēt C hepatītu citās valstīs, nevarot sagaidīt valsts atbalstu zāļu iegādē.



Latvijas Infektoloģijas centra ārste Ieva Tolmane pārliecinājusies, ka ar jaunajām bezinterferona zālēm ārstēšanai praktiski nav nekādu blakusparādību, pacienti var turpināt strādāt, tāpēc pacienti ir laimīgi, un ārsti ir priecīgi. Šī ārstēšana samazina saslimstību ar aknu cirozi, aknu vēzi un samazina risku inficēties citiem cilvēkiem. Efektivitātes un labās panesamības dēļ nākotnē ir plānots atteikties no interferona terapijas, izņemot gadījumus, kad tā ir nepieciešama.

Latvijā visaugstākā saslimstība

2016. gadā jauno ārstēšanu saņēma 220 pacientu, šogad saņem 760. „Mani mulsina ministrijas plāni nākamgad piešķirt uz pusi mazāku finansējumu nekā šogad, kas nozīmētu ārstēt tikai 400 pacientu...” uztraucas ārste. Pēc Pasaules Veselības organizācijas aplēsēm, Latvijā ir jāārstē no 1484 līdz 2450 pacientu gadā.



Dati par C hepatīta izplatību Eiropas Savienībā rāda, ka Latvijā ir visaugstākais saslimstības rādītājs, proti, 87,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Salīdzinājumam, vidēji Eiropas Savienībā tas ir tikai 9,7 un Igaunijā, kas ir otrajā vietā tūlīt aiz Latvijas, šis rādītājs ir ap 20.



Pasaulē ar šo slimību inficējušies apmēram 257 miljoni cilvēku un dzīvību zaudējuši 1,34 miljoni, To izraisa C hepatīta vīruss jeb CHV, kuru atklāja 1989. gadā. Vakcīna pret vīrusu vēl aizvien nav atklāta, jo tam piemīt strukturāla daudzveidība – tas ir ļoti mainīgs.

Citi šobrīd lasa 16 gadus vecs handbolists izglābj meitenītes dzīvību: "Es tikai rīkojos tā, kā bija jādara!" Aiztur jauno aktieri, kurš parkā Maskavā līdz nāvei piekāva pazīstamu blogeri Atradusies 11 gadus vecā Viktorija

Pacientu skaits palielinājies

Latvijā ar šo slimību inficējušies apmēram 50 000 cilvēku. Kopš pagājušā gada C hepatīta pacientiem zāles valsts apmaksā pilnā apjomā, pirms tam kompensēja 75% no zāļu cenas, kas nozīmēja, ka vienam pacientam 48 nedēļu ārstēšanās kurss no savas kabatas izmaksāja gandrīz 3000 eiro.

Kopš kompensējamā summa palielinājusies, pieaudzis arī C hepatīta pacientu skaits, jo 100% kompensācijas apjoms cilvēkiem dod cerības izārstēties. 2015. gadā medikamentus ar valsts atbalstu saņēma 738 pacienti, pērn – 1021. “Šā gada pirmajos četros mēnešos terapiju saņēmuši 622 vīrushepatīta pacienti,” stāsta Veselības ministrijas preses sekretāre Agnese Zarāne.

Ārstē tikai smagi slimos

Šim gadam C hepatītu slimnieku atbalstam atvēlēti 10,3 miljoni eiro. “Vienlaikus jāatzīmē, ka starp Nacionālo veselības dienestu un zāļu ražotāju noslēgtais līgums paredz iespēju piemērot cenas atlaides, tādējādi valstij par pieejamo finansējumu iespējams nodrošināt terapiju lielākam pacientu skaitam,” teic Zarāne.

Tomēr finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu visu inficēto personu ārstēšanos. Atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem ārstē tikai smagāk slimie C hepatīta pacienti, pārējiem atliek gaidīt, nereti pat vairākus gadus.

Zāļu kompensācijas sistēmai pieejamo līdzekļu ietvaros ar tā saukto jauno terapiju pašlaik tiek nodrošināti hroniska C hepatīta pacienti, kam konstatēta aknu fibroze F3-F4 stadijā, kā arī pacienti pirms vai pēc orgānu transplantācijas vai saņemot nieru aizstājējterapiju.



No šā gada interferonu saturoša terapija tiek nodrošināta pacientiem ar 2., 3. genotipu un fibrozi F3/ F4 stadijā, bērniem, pacientiem ar akūtu C hepatītu, kā arī tiem pacientiem, kas interferonu saturošu terapiju sākuši jau 2016. gadā.

Katram pacientam terapijas izvēli nosaka ārstu konsilijs. “Kad ārstu konsilija slēdziens par nepieciešamo terapiju no kompensējamo medikamentu C saraksta nonāk Nacionālajā veselības dienestā, tiek pieņemts lēmums par zāļu piešķiršanu konkrētam pacientam,” skaidro Zarāne. Kad šis lēmums pieņemts, par iespējamo atveseļošanās procesu informē gan pacientu, gan attiecīgo ārstniecības iestādi.

Klusais slepkava

Lai gan ir strauja medicīnas attīstība, pret C hepatītu joprojām nav iespējams vakcinēties. Pašlaik atklāti seši C hepatīta genotipi un vairāk nekā 90 apakštipu. Problēmas vakcīnas izveidē rada hepatīta vīrusa īpatnības, tas ir ģenētiski mainīgs, ar mutācijas tendenci uz rezistenci pret iepriekšējo ārstēšanu.

Sabiedrībā turpina pastāvēt aizspriedumi, ka C hepatīts ir narkomānu slimība, taču ar to var inficēties, arī saņemot nekvalitatīvus skaistumkopšanas pakalpojumus, piemēram, tetovējoties, veicot manikīru vai pedikīru. Šādos gadījumos infekcija var izplatīties, ja izmantoti nesterili darba piederumi.

Latvijā katru gadu reģistrē ap 2000 jaunu C hepatīta gadījumu. Lielākajai daļai infekcija neizrāda nekādus simptomus, taču viņi var slimību izplatīt tālāk. Šā iemesla dēļ C hepatītu sauc par kluso slepkavu. Neārstēta ilgākā laikā, infekcija var nopietni bojāt aknas, var rasties aknu ciroze vai pat vēzis. Tāpēc mediķi aicina regulāri pārbaudīties.