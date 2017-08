Andrejs atklāj: kā atbrīvoties no "riepas" uz vēdera bez mokošām diētām un fiziskām aktivitātēm

– Andrej, pastāsti, kā Tev gāja pirms tievēšanas?

– Man ir "sēdošs" darbs, turklāt parasti visur braukāju ar mašīnu un, tā nu nemanot, biju pamatīgi apvēlies. Kā jau daudziem šajā vecumā, visredzamākās izmaiņas bija tieši uz vēdera. Pats nepamanīju, pa kuru laiku biju ticis pie "alus vēdera", bet nekādi nevarēju to dabūt nost. Sieva sāka bakstīt un gāju uz zāli trenēties. Treniņi sanāca neregulāri, jo īsti nevarēju apvienot ar slodzi darbā. Beigās arī rezultāts nulle.

– Kā izlēmi saņemties un dabūt sevi formā?

– Pašam jau arī bija apnicis tas vēders, kas visu laiku bija priekšā. Sapratu, ka šādi vairs turpināties nevar un reāli gribu tikt no tā vaļā. Biju gatavs sākt kaut ko darīt lietas labā, taču bija skaidrs, ka nekādā gadījumā negribu kaut kādu tur badošanos, jo normāls cilvēks to nevar izturēt. Internetā pamanīju rakstu par Aktīvo tievēšanas jostu, un nodomāju - tas ir citādāks risinājums un kāpēc gan nepamēģināt? Un tad es vienkārši to pasūtīju.

– Tagad Tu izskaties ļoti labi! Vai šādu rezultātu ieguvi, nesājot jostu?

– Paldies, tieši tā! Arī darba kolēģi un draugi ir pamanījuši izmaiņas un pēdējā laikā saņemu daudz uzslavas, cik ļoti esmu mainījies īsā laikā! Svarīgākais, ka josta ne tikai palīdzēja ātri atbrīvoties no resnā vēdera, bet katru reizi to lietojot, riktīgi uzlabojās pašsajūta, jo svīšanas laikā izdalās kaitīgie toksīni. Jau tagad esmu apmierināts ar iegūto rezultātu un jūtos baigi OK!

aut. piezīme: Saņem savu Tievēšanas Jostu te -> SlimBeltPro.lv

– Vai vari pastāstīt citiem, kas arī vēlas ātri notievēt, kā īsti jālieto šī josta?

– Nav nekā vienkāršāka - vislabāk jostu nēsāt ikdienā zem apģērba, tad tievēšanas process notiek visu laiku. Svarīgi, ka josta apsorbē sviedrus, tāpēc nav jāuztraucās, ka tie nonāks uz apģērba. Man tāda aktīva kustība baigi bieži nesanāk, bet kad ir kāds treniņš vai sporta spēles, vienmēr velku jostu, lai palielinātu efektivitāti un rezultāts ir vēl iespaidīgāks. Josta jāizmēģina ikvienam, kurš pa īstam vēlas ātri nomest liekos tauciņus un iegūt fantastisku pašsajūtu! To labo sajūtu būt slaidam un enerģiskam ir pelnījis ikviens!

Šodien pirmajiem 50 interesentiem dāvinām iespēju Aktīvo Tievēšanas Jostu saņemt par samazinātu cenu – dodies uz mājas lapu SlimBeltPro.lv un saņem savu jostu jau tagad! Bet pasteidzies! Pieprasījums ir milzīgs!

Reklāmas raksts sadarbībā ar SlimBeltPro.lv.