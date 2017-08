Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ar sportiskām aktivitātēm labprāt nodarbojas vienatnē

Vienlaikus trenēties kopā ar citiem vai apmeklēt grupu nodarbības izvēlas 35% aptaujāto.



Galvenais iemesls, kāpēc Latvijas iedzīvotājiem ar sportu patīk nodarboties vienatnē, ir iespēja no citiem neatkarīgi un patstāvīgi plānot savu laiku - tā norādījis 55,1% respondentu.



Savukārt 20,3% respondentu atzinuši, ka, nodarbojoties ar sportu vienatnē, viņi ir organizētāki, jo neviens nenovērš uzmanību.



Aptaujas dati arī liecina, ka 9% respondentu dod priekšroku treniņiem vienatnē, jo kautrējas no citiem cilvēkiem, bet 8,5% uzskata, ka šādi treniņi ir lētāki, tostarp daudzi no viņiem trenējas mājās vai brīvā dabā, neiegādājoties sporta zāles abonementu. Savukārt 7,1% aptaujāto rīkojas pretēji - trenējas ar personīgo treneri, jo ir pārliecināti, ka tas ir efektīvākais treniņu veids.



Tajā pašā laikā no tiem iedzīvotājiem, kuri izvēlas ar sportu nodarboties grupu nodarbībās, kā galvenos iemeslu norādījuši komandas garu un līdzgaitnieku pozitīvo piemēru. Vairums grupu nodarbību piekritēju minējuši, ka, iesaistoties grupā, ir neērti izlaist treniņus, turklāt var salīdzināt citu rezultātus ar saviem, kas motivē cītīgāk trenēties.



Daļa aptaujāto arī norādījuši, ka viņiem patīk tas, ka grupu nodarbībās treneris seko līdzi vingrinājumu izpildei, jo tad, kad viņi vienatnē izpilda vingrinājumus, izmantojot trenažieri, viņi bieži mēdz paslinkot un izpildīt vingrinājumus mazāk kvalitatīvi.



Aptauja veikta internetā 2017.gada jūlijā, un tajā piedalījās 514 respondenti.

Citi šobrīd lasa Bagātajiem izrādīšanās ar greznību vairs nav modē Jaunajam Rīgas teātrim būs pavisam jauni aktieri - un tos izmācīs Hermanis pats Vēl viens trieciens Rīgas "Dinamo": smagu traumu guvis arī hokejists Galviņš