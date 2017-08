Karla fon Stricka villā norisināsies Latvijas pirmais "Vegānfestivāls"

Viņa sacīja, ka festivāla lekciju zālē apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kā izveidot veselīgu diētu no augu valsts produktiem, kam sievietēm vegānēm un veģetārietēm jāpievērš uzmanība mazuļa gaidīšanas laikā, un kā dzīvot tā, lai pārtika netiktu izmesta atkritumos.

Sporta lasītavā apmeklētāji varēs noskaidrot, kā vegānisma ēšanas paradumi apvienojami ar lielu fizisku slodzi. Pasākumā piedalīsies arī fitnesa treneri, kuriem apmeklētāji varēs uzdot sev interesējošos jautājumus.

Tāpat villā norisināsies arī darbnīcās, kurās varēs iemācīties izgatavot kosmētiku, mājas tīrīšanas līdzekļus, spēļmantas mājdzīvniekiem, kā arī animācijas filmu no lietotiem priekšmetiem. Paredzēta arī erudīcijas spēle. Tikmēr bērni varēs piedalīties seju apgleznošanas darbnīcā, izmēģināt "slackline" jeb tā dēvēto "lentošanas" atrakciju, kā arī iesaistīties citās aktivitātes.

Festivāla meistarklasēs apmeklētāji varēs iemācīties pagatavot vegāniskus ēdienus. Tāpat eksperti rādīs dažādus pārtikas konservēšanas paņēmieni, ātro uzkodu, bezglutēna un dažādu citu ēdienu receptes, kas, pēc festivāla rīkotāju domām, var ieinteresēt arī cilvēkus, kuri nepiekopj vegānismu.

Līdzās festivāla tirdziņam uz muzikālos priekšnesumus sniegs pašmāju grupas "Very Cool People", "The Coco’nuts", "The Big Bluff" un citi. Ieeja festivālā bez maksas.