Kritērijus veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai varētu piedāvāt nākamnedēļ

Politiķe sacīja, ka pēc šodien notikušās sanāksmes ar sadarbības partneriem ir jāapkopo izteiktie priekšlikumi, tos piedāvājot nākamajā nedēļā paredzētajā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes sēdē.

Čakša uzsvēra, ka patlaban galvenais jautājums ir politiska vienošanās, kādā veidā iedzīvotājs kvalificējas veselības apdrošināšanas sistēmai. Tas nozīmē nolemt, kāds ir sociālo iemaksu periods, kā arī kāda ir summa, lai kvalificētos sistēmai, ja persona nav nodokļu maksātājs.

Patlaban nolemts, ka nākamajā gadā tiks ieviests pārejas periods, kurā kvalificēšanās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai notiks neatkarīgi no nomaksātajiem nodokļiem. Savukārt sistēma spēkā stāsies 2019.gadā.

Čakša atzina, ka patlaban likumprojekta izstrāde notiek raiti. Viņa neuzstāj, lai likumprojekts tiktu virzīts trīs lasījumos, kā to pieprasa sadarbības partneri. "Ir svarīgi, lai likumprojekts būtu kvalitatīvs, taču vienlaikus nedrīkst pievilt visus tos, kas gaida likumu kā apliecinājumu tam, ka sistēma saņems normālu finansējumu," teica ministre.

"Es neuzstāju [uz trim lasījumiem], ja varam kvalitatīvu likumprojektu izstrādāt ātri. Ja nevaram, tad lai tas iet lēnāk," pauda politiķe.

Jau ziņots, ka ir notikušas vairākas Veselības nozares stratēģiskās padomes sēdes, kurā tiks izskatīta patlaban esošā Veselības aprūpes finansēšanas likuma redakcija.

Tagad likuma izstrādes darba grupa ļoti intensīvi strādā pie Veselības aprūpes finansēšanas likuma, turklāt šajā izstrādes procesā tiek uzklausīti sociālie partnerei un visi iesaistītie.

Pašlaik likumprojektā precīzi atrunāts, ka 2020.gadā veselības aprūpes finansējumam jāsasniedz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), nozares finansējuma pieaugums līdz 2020.gadam, kā arī mediķu atalgojuma pieaugums, ir pārejas noteikumi, kas pievienoti likumam.

Kā ziņots, lai iedzīvotājs nonāktu jaunajā veselības aprūpes sistēmā, varētu tikt piedāvāti divi varianti.

Viens no variantiem ir "binārā sistēma", proti, vienkārši nodalīt nodokļu maksātājus no nemaksātājiem, bet otrs variants - noteikt nodokļu apmēra slieksni, no kura iedzīvotājs nonāk jaunajā sistēma un saņem pilno pakalpojumu grozu, tomēr pagaidām par Veselības aprūpes finansēšanas likumu esot ļoti daudz diskusiju, kad tiks panākta vienošanās par principu, tad varēšot arī runāt tālāk.