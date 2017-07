Arvien vairāk cilvēku nolemj ārstēties no narkotiku atkarības

Pērn tika ārstēti 1546 pacienti, savukārt ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu intoksikāciju jeb kaitējoši pārmērīgu lietošanu ārstējušies 494 cilvēki, kas ir par 30,7% vairāk nekā 2015.gadā.

Visvairāk pacientu ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību gada laikā ārstēti Rīgas reģionā, proti, vairāk nekā puse jeb 52%, tāpat liels daudzums jeb 20,5% no visiem šiem pacientiem reģistrēti Pierīgā. Vismazāk jeb tikai 0,5% no pacientiem reģistrēti Vidzemē.

Aizvadītajā gadā pieaudzis arī pirmreizēji reģistrēto pacientu ar šādām atkarībām skaits. Pērn pirmreizēji reģistrēti 239 pacienti, kas ir par 25,8% vairāk nekā gadu iepriekš.

Aizvadītajā gadā no slimnīcām ar narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarību izrakstīts 361 cilvēks, no tiem lielākā daļa jeb 294 ir vīrieši, kā arī 12 no tiem - bērni līdz 17 gadu vecumam. Pērn slimnīcās nav miris neviens cilvēks ar šo atkarību.

Visvairāk jeb 203 pacientu slimnīcās nonākuši ar opioīdu jeb opija preparātu, ko izmanto ļoti stipru sāpju ārstēšanai, atkarību, 25 - ar kannabis atkarību, 12 - ar amfetamīnu atkarību, desmit - ar sedatīvo un miega līdzekļu atkarību un pa vienam - ar tabakas un gaistošo organisko šķīdinātāju atkarību. Turklāt 109 pacienti ārstējušies ar daudzu vai citu psihoaktīvo vielu atkarību. Pērn slimnīcās nav ārstējies neviens pacients ar halucinogēnu vai kokaīna atkarību.

Jau ziņots, ka pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, par 4,5% pieaudzis gada laikā ārstēto pacientu ar alkohola atkarību skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) statistika.

Pērn ar alkohola atkarību tika ārstēti 5492 pacienti, savukārt ar alkohola psihozi ārstējušies 804 cilvēki, kas ir par 12,7% mazāk nekā 2015.gadā. Vienlaikus par 43,6% pieaudzis to gada laikā ārstēto pacientu skaits, kuriem konstatēti citi un neprecizēti psihiski, kā arī uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ.

Visvairāk pacientu ar alkohola atkarību gada laikā ārstēti Rīgas reģionā, proti, 28,4%, tāpat liels daudzums jeb 21,7% no visiem šiem pacientiem reģistrēti Latgalē. Vismazāk jeb tikai 8,8% no pacientiem reģistrēti Vidzemē.



