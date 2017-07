Par to zināsi tikai tu un tavs zobārsts

Patiesība ir tā, ka izņemamā protēze tiešām uz nakti jāizņem ārā, lai atpūtinātu mutes dobuma gļotādu, kā arī mazinātu kariesa un aplikuma veidošanās risku. Bet tā ir tikai viena no opcijām, kura ir pieejama mūsdienīgai zobārstniecībai, kas nozīmē – arī jebkuram no jums.

Zobu protezēšana ļauj kvalitatīvi restaurēt dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības. Zobu protezēšanā tiek izmantotas gan izņemamās zobu protēzes (zobu plates), gan neizņemamas konstrukcijas – zobu kroņi un zobu tilti. Mūsdienās arvien populārāka kļūst protezēšana uz implantiem, jo tas nodrošina ilgnoturīgu rezultātu un ērtību ikdienā. Pateicoties mūsdienīgiem materiāliem, kuri ir pilnībā biosaderīgi ar cilvēka organismu, implanti tiek uzstādīti uz visu mūžu. Titāna implanti integrējas ar pacienta kaulu 99% gadījumu, un kalpo par lielisku kā lielisks pamats gan viena kroņa restaurācijai, gan apjomīgai protēzei.

Protezēšanas veidi

Pirmais, kas ir jāsaprot attiecībā uz protēzēm, ka tās var būt izņemamas un neizņemamas konstrukcijas.

Vispazīstamākais izņemamo protēžu variants ir totāla vai parciāla plate. Šoreiz mēs stāstīsim par sarežģītākām konstrukcijām, lai sniegtu vairāk informācijas par risinājumiem protezēšanā.

Izņemama lokveida protēze ir vispopulārākais protezēšanas veids savas cenas dēļ, kā arī tāpēc, ka tiem ir dažādi stiprinājuma veidi, kas palīdz piemeklēt pacientam nepieciešamu risinājumu. Lai kliedētu nepareizu priekšstatu par izņemamām konstrukcijām, te būs jāsaka, ka atšķirībā no visparastākajām izņemamajām plātītēm lokveida protēzes nekad neizkrīt (varētu būt neakurāti, vai ne?), un ļoti cieši turas, “nestaigājot” mutē.

Stiprinājums “klamers” – tie ir metāliskie āķi, kuri turpina loku pie protēzes pamata un kuri saslēdzas balsta zobu pamatā. Tas ir visekonomiskākais variants, kuram tomēr ir zināmas neērtības nēsāšanā un zema estētika.

Tagad, kad mēs uzzinājām vairāk, nekā gribējām, par izņemamo protēžu veidiem, varam pāriet pie neizņemamām protēzēm.

Zobu kroņi – kronis ir kā vāciņš pildspalvai, tikai tiek uzlikts zobam un imitē to dabīgo formu

– kronis ir kā vāciņš pildspalvai, tikai tiek uzlikts zobam un imitē to dabīgo formu Inlejas, onlejas – ja pacienta zobs ir nopietni bojāts dažādu zobu defektu dēļ (kariess, erozija, abrāzija, zobu traumas) un tā rezultātā ir palicis mazāk par aptuveni 30% no zoba audu apjoma, bojātā zoba atjaunošanai tiek izmantota zoba saknes inleja. Saknes inleja daļēji tiek iecementēta pacienta zoba saknē, lai izveidotu stabilu pamatu bojātā zoba atjaunošanai ar zoba kroni vai zobu tiltu.

Protēžu materiāli

Tā ir patiesība, ka mūsdienās pieejami materiāli ļauj izdarīt gandrīz visu – piemēram, izveidot zobu kroņus, kas neatšķiras no dabīgajiem zobiem. Praktiski visus neizņemamo konstrukciju veidus izgatavo no keramikas. Keramika patīk pacientiem, jo tāi ir nevainojamas estētiskas īpašības. Bet labam arī mēdz būt trūkumi, tāpēc, piemēram, keramika nevar izturēt augstu slodzi, kura rodas zobiem, sakošļājot ēdienu.

Tieši tāpēc tiem zobiem, kuri visvairāk piedalās košļāšanas procesā, tiek piedāvāts cits risinājums – metalkeramiskie kroņi. No keramiskajiem kroņiem tie atšķiras ar to, ka konstrukcijas karkass ir izveidots no metāla. Tas nodrošina lielāku kroņa izturību un drošību.

Diemžēl tādas protēzes nederēs cilvēkiem ar alerģiju uz metāliem. Bet arī šo problēmu var risināt, izvēloties kroņus no cirkonija. Cirkonija kroņus var likt jebkurā vietā mutē – gan uz tiem zobiem, ar kuriem aktīvi jākošļā, gan arī smaida zonā. Estētikas ziņā cirkonijs pārspēj keramiku. Iemesls ir vienkāršs – cirkonijs, kā paša zobi caurlaiž gaismu, tāpēc cirkonija kroņi izskatās maksimāli naturāli.

Risinājums Tavam smaidam

Zobu protēzes nedrīkst laupīt vēlmi smaidīt. Ar šādu pārliecību mēs piedāvājam protēzes, kas nav atšķiramas no jūsu dabīgajiem zobiem, kas katram no mums ir īpašā tonī.

Nēsāšanas ērtība un estētiski nevainojamais rezultāts tiek panākts rūpīgā darbā. Pēc izgatavošanas protēze tiek vairākkārt krāsota ar kompozītkrāsām un slīpēta, lai tā pilnībā sakristu ar jūsu dabīgo zobu krāsu, kas tiek nolasīta vizītes laikā ar speciālas skalas palīdzību.

Rezumējot, protēzes, kuras tiek piedāvātas Dental Art”:

Drošas un var tikt izgatavotas arī no alerģiskiem cilvēkiem piemērotiem materiāliem;

Ērtas lietošanā un izmantojamas gan priekšējo, gan jebkuru citu zaudēto zobu aizstāšanai;

Tiek izgatavotas dažu nedēļu laikā un ideāli pielāgotas vairākās pielaikošanas reizēs.

