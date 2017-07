Diemžēl arī Latvijā šī slimība ir nopietna problēma, un inficēto skaits turpina augt, sasniedzot gandrīz 2% iedzīvotāju. To izraisa C hepatīta vīruss jeb CHV, kuru atklāja 1989. gadā. Vakcīna pret vīrusu vēl aizvien nav atklāta, jo tam piemīt strukturāla daudzveidība – tas ir ļoti mainīgs.

Aicina uz diskusiju

Atzīmējot C hepatīta dienu, 28. jūlijā C hepatīta pacientu apvienība sadarbībā ar Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociāciju rīkos apaļā galda diskusiju Par dzīvi bez C hepatīta.

“Katru gadu notiek diskusija, šoreiz tā būs Berga bazārā. Mēs izejam cauri visam, kas kopš pagājušā gada ir izdarīts, kā arī spriežam, kas vēl būs jādara,” stāsta C hepatīta apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs.

Diskusijas laikā tiks apspriesti Pasaules Veselības organizācijas centieni izskaust hepatītu līdz 2030. gadam. Svarīgs uzdevums būs ar Latvijas atbildīgajām institūcijām panākt vienošanos par turpmākajiem soļiem cīņā ar šo infekciju.

Pasākums notiks no pulksten 12 līdz 14 Rīgā, Berga bazāra birojnīcā Dzirnavu ielā 84/2. Kaugurs iedrošina, ka ierasties var jebkurš: “Nākt var katrs, kuru tas interesē. Būsim tikai priecīgi viņus redzēt.”

Pacientu skaits palielinājies

Latvijā ar šo slimību ir inficējušies apmēram 50 000 cilvēku, viņu vidū bijis arī mūziķis Igo. Kopš pagājušā gada C hepatīta pacientiem zāles valsts apmaksā jau pilnā apmērā, pirms tam kompensēja 75% no zāļu cenas, kas nozīmēja, ka vienam pacientam 48 nedēļu ārstēšanās kurss no savas kabatas izmaksātu gandrīz 3000 eiro.

Kopš kompensējamā summa palielinājusies, pieaudzis arī C hepatīta pacientu skaits, jo 100% apmērs cilvēkiem dod cerības izārstēties. 2015. gadā medikamentus ar valsts atbalstu saņēma 738 pacienti, pērn – 1021. “Šā gada pirmajos četros mēnešos terapiju saņēmuši 622 vīrushepatīta pacienti,” stāsta Veselības ministrijas preses sekretāre Agnese Zarāne.

Ārstē tikai smagi slimos

Šim gadam C hepatītu slimnieku atbalstam atvēlēti 10,3 miljoni eiro. “Vienlaikus jāatzīmē, ka starp Nacionālo veselības dienestu un zāļu ražotāju noslēgtais līgums paredz iespēju piemērot cenas atlaides, līdz ar to valstij par pieejamo finansējumu ir iespējams nodrošināt terapiju lielākam pacientu skaitam,” teic Zarāne.

Tomēr finansējums ir nepietiekams, lai nodrošinātu visu inficēto personu ārstēšanos. Atbilstoši pieejamajiem finanšu līdzekļiem tiek ārstēti tikai smagāk slimie C hepatīta pacienti, pārējiem atliek gaidīt, nereti pat vairākus gadus.

Zāļu kompensācijas sistēmai pieejamo līdzekļu ietvaros ar tā saukto jauno terapiju šobrīd tiek nodrošināti hroniska C hepatīta pacienti, kuriem konstatēta aknu fibroze F3-F4 stadijā, kā arī pacienti pirms vai pēc orgānu transplantācijas vai saņemot nieru aizstājējterapiju.

No šā gada interferonu saturoša terapija tiek nodrošināta pacientiem ar 2., 3. genotipu un fibrozi F3/ F4 stadijā, bērniem, pacientiem ar akūtu C hepatītu, kā arī tiem pacientiem, kuri interferonu saturošu terapiju uzsākuši jau 2016. gadā.

Katram pacientam terapijas izvēli nosaka ārstu konsilijs. “Kad ārstu konsilija slēdziens par nepieciešamo terapiju no C saraksta nonāk Nacionālajā veselības dienestā, tiek pieņemts lēmums par zāļu piešķiršanu konkrētam pacientam,” skaidro Zarāne. Kad šis lēmums pieņemts, par iespējamo atveseļošanās procesu informē gan pacientu, gan attiecīgo ārstniecības iestādi.

Klusais slepkava

Neskatoties uz straujo medicīnas attīstību, pret C hepatītu joprojām nav iespējams vakcinēties. Pašlaik atklāti seši C hepatīta genotipi un vairāk nekā 90 apakštipu. Problēmas vakcīnas izveidē rada hepatīta vīrusa īpatnības – tas ir ģenētiski mainīgs, ar mutācijas tendenci uz rezistenci pret iepriekšējo ārstēšanu.

Sabiedrībā turpina pastāvēt aizspriedumi, ka C hepatīts ir narkomānu slimība, taču ar to var inficēties, arī saņemot nekvalitatīvus skaistumkopšanas pakalpojumus, piemēram, tetovējoties, veicot manikīru vai pedikīru. Šādos gadījumos infekcija var izplatīties, ja izmantoti nesterili darba piederumi.

Latvijā katru gadu reģistrē vairāk nekā 1000 jaunu C hepatīta gadījumu. Lielākajai daļai infekcija neizrāda nekādus simptomus, taču viņi var slimību izplatīt tālāk. Šā iemesla dēļ C hepatītu sauc par kluso slepkavu. Neārstēta ilgākā laikā, infekcija var nopietni bojāt aknas, var rasties aknu ciroze vai pat vēzis. Tāpēc mediķi aicina regulāri pārbaudīties.