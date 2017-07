Mūsu āda vasaras saules staros

Lai rosinātu cilvēkus laikus rūpēties par savas ādas skaistumu un veselību, vasaras mēnešos klīnikā notiek akcija, kuras laikā klīnikas Privilēģiju Kartes īpašnieki ar 20% atlaidi var saņemt dermatologa konsultāciju, kā arī veikt ClearLift lāzerprocedūras ar tām sekojošu Impact tehnoloģijas izmantošanu.



Lāzermedicīnas klīnikas dermatoloģe Kristīne Zabludovska. (Foto: Publicitātes)

Kā notiek dermatologa konsultācija un vai tā vienmēr ir vajadzīga, piemēram, ja cilvēks, balstoties uz internetā pieejamo informāciju, jau ir izvēlējies kādu procedūru?

Mēs izvērtējam ādas vispārējo stāvokli un veicam apskati ar digitālo dermatoskopu, kurš palielina ādas attēlu 30 – 120 reizes, tātad mēs ļoti labi redzam dažādas ādas struktūras, pigmentu plankumus, kapilārus, u.c. Kā zināms, dermatoskops ir arī klasiskais zelta standarts ādas veidojumu, piemēram, dzimumzīmju izmeklēšanā, lai noteiktu, vai tās ir labdabīgas, aizdomīgas vai ļaundabīgas. Atkarībā no tā, kāds ir pacienta ādas stāvoklis un kādas viņam ir sūdzības, mēs piedāvājam ārstniecības plānu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Reizēm patiešām ir tā, ka cilvēks atver mājaslapu, izlasa procedūru aprakstus un izdomā, kuru viņš gribētu, taču bez ārsta konsultācijas pareiza izvēle nav izdarāma. Katrai ārstēšanai ir savas indikācijas un kontrindikācijas. Tikai tad, kad veikta diagnostika, mēs vispār sākam runāt par procedūrām un apspriest, kā tās kombinēt, lai panāktu optimālu rezultātu. Gadās, ka cilvēks atnāk ar vienu problēmu, bet mēs konstatējam vēl citas, kas, iespējams, jāatrisina vispirms. Reizēm arī ārstēšanas gaitā ir nepieciešamas plāna korekcijas atkarībā no dažādiem apstākļiem.



Kādam nolūkam kalpo ClearLift procedūras un kā tās darbojas?

Lāzeriekārta Clear Lift ir domāta ādas elastīguma uzlabošanai, tā dod liftinga efektu. ClearLift iedarbojas uz ādas vidējo slāni jeb dermu, kura ādai nodrošina karkasu, nosaka, cik tā ir stingra un tvirta. Lāzers stimulē dermā esošās šūnas – fibroblastus, lai tās ražo vairāk kolagēna un elastīna. Lāzers izsit ādā mikroskopiskus caurumiņus, bet ādas virsējo slāni netraumē. Ņujorkā to sauc par pusdienlaika procedūru – cilvēks pēc tās var turpināt savas ikdienas aktivitātes, ne mirkli, nezaudējot darba spējas. Procedūra ir pilnīgi nesāpīga, tās laikā jūt tikai vieglu siltumu un nelielu kņudināšanu, retos gadījumos var būt minimāls apsārtums.





Vai šo procedūru var veikt arī tad, ja āda pa vasaru ir saulē iedegusi?

Jā, tas ir labs variants cilvēkiem, kuriem patīk daudz sauļoties. Taču mēs noteikti pārrunājam ar viņiem arī sauļošanās negatīvo ietekmi, stāstām par ādas vēža risku un fotonovecošanos, kas saistīta ar uzturēšanos saules staros. Ja daudz sauļojas, arī dažādu ādas stāvokļa uzlabošanas procedūru efekts ir mazāk noturīgs.



Cik ClearLift procedūru parasti vajag un cik bieži tās jāatkārto?

Vidēji ir jāveic sešas procedūras ar viena mēneša intervālu. Izņēmuma gadījumos var nedaudz saīsināt šo periodu, tomēr jārēķinās ar ādas dabisko reģenerācijas ātrumu. Reizēm cilvēki vēlas procedūras sasteigt, bet tas nenozīmē, ka efekts būs ātrāks. ClearLift kurss ieteicams reizi gadā.



Vai, uzsākot ClearLift procedūras tagad, gada nogalē jau būs jūtams efekts?

Jā, ļoti labs efekts parasti vērojams pēc 3 – 4 mēnešiem, bet cilvēkiem ar plānu, atonisku ādu dažkārt to redz jau pēc pirmās procedūras. Ar digitālo dermatoskopu mēs arī uzņemam un saglabājam attēlus, kas ļauj sekot, kā mainās ādas stāvoklis. Dažkārt cilvēkam šķiet, ka nekādu rezultātu nav, bet, salīdzinot šodienas situāciju ar attēlu, kas uzņemts pirms trīs mēnešiem, viņš pārliecinās, ka uzlabošanās patiešām ir manāma.





Kas ir Impact tehnoloģija un ko tā dod?

Tā ir spiediena un ultraskaņas tehnoloģijas apvienojums. Mēs uz ādas liekam mitrinošus, stimulējošus vai kompleksus preparātus atkarībā no ādas vajadzībām un ar spiediena un ultraskaņas palīdzību, kas rada akustiskos viļņus, ievadām tos ādā. Procedūra ir patīkama. Ja āda ir tūskaina, veidojas maisiņi zem acīm, tad 10 minūšu ilga Impact procedūra nodrošina labāku šķidruma atteci un tūska ievērojami mazinās. To veiksmīgi izmanto arī gadījumos, kad maisiņi un loki zem acīm izveidojušies pēc plastiskām operācijām.



Vai, atļaujoties šādas profesionālas procedūras, pašiem mazāk jādomā par ādas kopšanu ikdienā?

Diemžēl neviens joprojām nav izgudrojis vienu universālu procedūru, kuru veicot, nekas vairāk nebūs jādara. Mājās arī ir jāstrādā. Ja cilvēks pats nekops ādu, procedūru labais efekts tik ātrāk zaudēts. Mēs iesakām, kā to pareizi darīt, cenšamies pēc iespējas vairāk stāstīt un skaidrot. Reizēm sieviete gadiem ir kopusi tikai seju, bet kakls un dekoltē zona ir piemirsta, tāpēc seja izskatās par 10 – 15 gadiem jaunāka nekā šīs ķermeņa daļas. Tas viss ir jāpārrunā un jāmeklē piemērotākais risinājums.



Ko šādā gadījumā var palīdzēt?

Ķīmisko pīlingu veic arī kaklam un dekoltē zonai, tāpat arī ClearLift procedūras var veikt kaklam un dekoltē, kā arī plaukstu virspusei, kas nereti arī nodod patieso vecumu. Un, protams, iesakām, kā turpmāk kopt šīs ķermeņa zonas, lai problēmas pēc iespējas neatkārtotos.



Ādas skaistumam un veselībai tiek piedāvātas arvien jaunas procedūras. Ir cilvēki, kuri no tām baidās un tādi, kuri gatavi izmēģināt visas. Kā orientēties?

Nav gluži tā, ka jāpāriet pāri ādai ar visām iespējamām tehnoloģijām – nevajag to lieki samocīt. Katrai metodei ir sava specifika un varbūtējās blakusparādības. Tieši tāpēc jau arī ir vajadzīga dermatologa konsultācija. Izvēlieties ārstu, ar kuru veidojas savstarpēja uzticēšanās, kurš jums ir izstāstījis visu, lai būtu savstarpēja drošības sajūta.

