Māksliniece Elita Patmalniece atklāj: kas jādara, ja vēlies efektīvi notievēt!

– Kāda bija Tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

- Jau kopš skolas laikiem ik pa laikam mēģināju atrast risinājumus, kā notievēt, jo vienmēr ir gribējies uzlabot savas formas. Esmu izmēģinājusi tā saukto Holivudas diētu, bet ilgi pārtikt no 2 olām un apelsīna neizdevās. Arī Dinkana diēta likās ļoti smaga, jo pārtiku tikai no olbaltumvielām. Vēl esmu mēģinājusi dažādas žurnālos atrodamās un draugu ieteiktās diētas. Kādu lieko kilogramu jau izdevās zaudēt, bet visas tās diētas bija pārāk smagas manam raksturam un organismam. Dzīve iet uz priekšu un bija jāatrod kāds risinājums, ko varētu apvienot ar savu dzīvesveidu.

– Kāda bija Tava motivācija notievēt tieši tagad?

- Liekais svars pēc kārtējās diētas jau atkal bija atgriezies atpakaļ un, paskatoties spogulī, es sapratu, ka jāatrod man piemērots veids, kā dabūt sevi formā. Man nepatika tas, ko redzēju spogulī. Esmu sabiedrībā zināms cilvēks un man vienmēr jāizskatās labi, bet liekā svara dēļ vairs nepatiku pati sev.

- Kā Tu uzzināji par Stokholmas diētu?

- Ieraudzīju žurnālā policijas priekšnieka Inta Ķuža pārvērtības. Man bija šoks, kā tik ātri var zaudēt 40 kilogramus un izskatīties tik laimīgs. Uzreiz visi sāka runāt par Stokholmas diētu. Tāpat mani iedvesmoja dziedātāja Marta Kukarane un vēl vairāki labi zināmi cilvēki, kuri bija notievējuši un izskatījās lieliski. Vienu vakaru sēdēju internetā, ieraudzīju piedāvājumu un nolēmu pati izmēģināt.

– Kā Tev veicās ar diētas ievērošanu?

- Salīdzinoši ar diētām, ko biju mēģinājusi iepriekš, Stokholmas diēta padevās vispār bez grūtībām. Ēdiens un to receptes bija daudzveidīgas un, kas bija galvenais - es vienmēr jutos paēdusi. Es katru rītu svēros un priecājos. Ar katru diētas dienu jutos vieglāka un skaistāka. Un drīz vien jau arī citi sāka izteikt komplimentus. Un tas viss bez jebkādas sportošanas.

Rezultāti neizpalika, pat neskatoties uz virkni atkāpēm, ko nācās pieļaut daudzo saviesīgo pasākumu dēļ. Pat ar visu vīnu un kanapē maizītēm izdevās sasniegt to, ko biju cerējusi. Esmu 8 kilogramus vieglāka un cilvēki saka, ka izskatos arī 8 gadus jaunāka (smejas). Kopumā pēc diētas ir uzlabojies gan izskats un pašsajūta, gan vispār parādījies cits dzīvesprieks.

– Vai Tu rekomendētu izmēģināt Stokholmas diētu citiem cilvēkiem?

- Es visiem ieteiktu izbaudīt to viegluma sajūtu, kad nav vairs līdzi jāstaipa liekais svars. Un, ja to gribās panākt bez grūtībām un sevis mocīšanu, tad es, kā cilvēks, kurš ir izmēģinājis visas diētas, ieteiktu Stokholmas diētu. Nebūs ne no kā jāatsakās tā, kā tas ir citās diētās, un jau pirmajā nedēļā būs rezultāti. Ja arī Tev ir liekais svars, kaut pāris kilogramu – obligāti piesakies! Tas tiešām strādā!

Aizpildi testu un izveido savu diētu StockholmHealth.com mājas lapā jau šodien!

StockholmHealth.com piedāvā – atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās. Tikai šodien katrs lapas apmeklētājs bez maksas saņems sava testa rezultātus un konsultāciju no notievēšanas speciālista.



Reklāmas raksts sadarbībā ar StockholmHealth.com