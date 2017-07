Pērn ar alkohola atkarību tika ārstēti 5492 pacienti, savukārt ar alkohola psihozi ārstējušies 804 cilvēki, kas ir par 12,7% mazāk nekā 2015.gadā. Vienlaikus par 43,6% pieaudzis to gada laikā ārstēto pacientu skaits, kuriem konstatēti citi un neprecizēti psihiski, kā arī uzvedības traucējumi alkohola lietošanas dēļ.



Visvairāk pacientu ar alkohola atkarību gada laikā ārstēti Rīgas reģionā, proti, 28,4%, tāpat liels daudzums jeb 21,7% no visiem šiem pacientiem reģistrēti Latgalē. Vismazāk jeb tikai 8,8% no pacientiem reģistrēti Vidzemē.



Aizvadītajā gadā pieaudzis arī pirmreizēji reģistrēto pacientu ar alkohola atkarību skaits. Pērn ar diagnozi "alkohola atkarība" pirmreizēji reģistrēti 1511 pacienti, kas ir par 2,8% vairāk nekā gadu iepriekš.



Pērn no slimnīcas ar alkohola atkarību izrakstīti 5092 cilvēki, to tiem lielākā daļa jeb 4269 ir vīrieši, kā arī septiņi no tiem bērni līdz 17 gadu vecumam. Tāpat pērn ar diagnozi "alkohola atkarība" miruši divi vīrieši.



Pēc SPKC datiem var secināt, ka pacients ar alkohola atkarību, kurš nonācis slimnīcā, tajā vidēji pavada piecas dienas.

Pērn slimnīcā alkohola akūtas intoksikācijas un kaitējoši pārmērīga lietošanas dēļ nogādāti 8288 pacienti, savukārt alkohola psihozes un citu psihisku, kā arī uzvedības traucējumu alkohola lietošanas dēļ nogādāti 1647 pacienti, tostarp deviņi no viņiem gājuši bojā.

Citi šobrīd lasa 4,5 mēneši zem klajas debess - tikai tu un okeāns. Latviešu puiši stāsta, kā airējuši uz Brazīliju Mīlas drāma Lietuvas mazpilsētā beidzas ar traģēdiju Paraolimpiete Diāna Dadzīte kļūst par pasaules spēcīgāko lodes grūdēju