Pirmā palīdzība: ko darīt aizrīšanās gadījumā?

Aizrīties var gan ar siekalām, gan ēdienu, gan svešķermeņiem, ja tie nokļūst nevis barības vadā, bet elpceļos. Siltā laikā un grilēšanas sezonas plaukumā pieaug aizrīšanās gadījumi tieši ar gaļas izstrādājumiem, īpaši – šašliku. Ja silts šašlika gabals nonāk elpošanas traktā, tas sāk briest, apgrūtinot tā izkļūšanu no elpceļiem. Kā rīkoties, redzot, ka cilvēks, iespējams, ir aizrijies?

Vispirms ļauj atklepoties, jo klepus ir pirmā aizsargreakcija. Ja klepojot svešķermenis tomēr nav izkļuvis no elpceļiem, sniedz pirmo palīdzību.

* Cilvēkam, kurš aizrijies, ir jāveic pieci grūdienveida sitieni pa muguru starp lāpstiņām.

* Ja grūdieni nepalīdz, ķeries pie Heimliha paņēmiena: pagriez cietušo ar muguru pret sevi, apķer, vienu roku savelc dūrē un to satver ar otru roku, un veic piecus grūdienus virzienā no nabas uz krūšu kurvi.

* Ja tas nepalīdz, atkārtoti piecas reizes sit pa muguru starp lāpstiņām, tad atkal izmanto Heimliha paņēmienu, paralēli izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, lai cietušo nodotu mediķu rokās.

* Gadījumā, ja iestājas bezsamaņa, cietušais jānogulda zemē un jāveic sirds masāža: glābējs savas plaukstas novieto cietušā krūšu kurvim pa vidu (jāievēro, ka rokām jābūt iztaisnotām, bet ķermenim jāatrodas 90 grādu leņķī), un ritmiskām grūdienveida kustībām spied rokas pret cietušā krūšu kurvi.

Kā rīkoties, ja aizrijas mazs bērns?

Ļoti bīstamas ir situācijas, ja aizrijies mazs bērns. Tādēļ vecākiem jābūt ļoti vērīgiem un uzmanīgiem, veidojot bērna ēšanas paradumus, – māci ēst mierīgi, sēžot pie galda. Svarīgi arī izvēlēties vecumam atbilstīgas spēļmantas, mazulim nevajadzētu spēlēties ar lielāko māsu un brāļu mantām, piemēram, lego.

Ja bērns ir aizrijies, jārīkojas operatīvi: vispirms jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, paralēli ļaujot bērnam izklepot svešķermeni.

Ja aizrijies ir zīdainis, viņš jāpaņem rokās, mutē jāievieto pirksts, lai tā paliktu atvērta, mazulis jāatbalsta pret savu augšstilbu, virzienā ar seju pret zemi. Tad bērniņam jāveic pieci sitieni pa muguru starp lāpstiņām. Pēc sitieniem jāpārbauda, vai svešķermenis ir iznācis ārā, pagriežot bērniņu ar seju pret sevi un ieskatoties viņa mutītē. Ja svešķermenis nav redzams, tad bērniņš jānovieto uz glābēja rokas, ar seju pret griestiem, un ar trim pirkstiem jāveic netiešā sirds masāža, veicot piecus grūdienus uz krūšu kurvja. Ja svešķermenis joprojām nav iznācis, atkārtoti jāveic pieci sitieni pa muguru.