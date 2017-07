Inficēšanās var notikt jebkurā situācijā, kurā iespējama saskare ar asinīm, arī pavisam nelielu brūču formā. Lai izvairītos no saslimšanas ar hepatītu, ikdienā der ievērot vienkāršus piesardzības pasākumus, kas mazinās inficēšanās iespēju.

Manikīrs un pedikīrs

Veicot manikīru un pedikīru, nav ieteicams izmantot mājas salonu piedāvātos pakalpojumus. Pat gadījumos, kad meistars šķiet uzticams, nav zināms, kas iepriekš saņēmis pakalpojumu – iespējams, tas bijis klients, kurš, pats to nezinot, ir inficējies ar C hepatītu. Tā kā slimības tālākai nodošanai nepieciešams pavisam neliels asins daudzums, izslēgt inficēšanos iespējams, vien atbilstoši sterilizējot instrumentus. Dezinfekcija vīrusu neiznīcina.

Tetovēšanas saloni

Arī tetovēšanas nozarē C hepatīta vīrusu iespējams nodot ar nekvalitatīvi dezinficētiem darba piederumiem, piemēram, tetovēšanas adatām. Īpaši lielu risku rada fakts, ka tetovēšanas adata vienmēr veido kontaktu ar klienta asinīm. Vienīgais veids, kā novērst vīrusa izplatību, ir tintes un adatu maiņa pēc katra klienta. Tāpēc pirms tetovēšanās vienmēr nepieciešams pārliecināties, ka salons, kurā iecerēts pakalpojumu saņemt, ir licencēts, bet instrumenti - atbilstoši sterilizēti.

Stomatoloģiskās klīnikas

Lai izvairītos no inficēšanās ar C hepatītu un citām slimībām, jāapmeklē tikai zobārstniecības klīnikas, kuras ir licencētas un kurās strādā augsti kvalificēti speciālisti. Neskatoties uz to, ka procedūras darba instrumentu drošai apstrādei ir skaidri definētas, daļa no klīnikām tās stingri neievēro. Dažkārt tas novērojams pat valsts finansētajās veselības aprūpes iestādēs.

Personīgās higiēnas priekšmeti

Ar C hepatītu iespējams inficēties, pat saskaroties ar pavisam nelielu asins daudzumu, tāpēc svarīgi atcerēties, ka dalīšanās ar personīgās higiēnas priekšmetiem nav pieļaujama. Uzturoties jebkurā telpā, kura paredzēta sabiedriskai lietošanai (kopmītnes, nometnes, telšu pilsētiņas), nav ieteicams bez uzraudzības atstāt savus higiēnas priekšmetus, jo sevišķi, ja pastāv aizdomas, ka tos varētu izmantot kāds cits. Arī skuvekļu vai zobu birstes kopīga lietošana ar vīrusa nēsātāju var novest pie infekcijas.

Galvenais preventīvais pasākums – ārstēšana

Vienīgais C hepatīta novēršanas pasākums ir C hepatīta pacientu ārstēšana, lai mazinātu iespēju asins kontaktu ceļā inficēt citus cilvēkus. Ārstēšana ir dārga un tai nepieciešamos medikamentus kompensē valsts, taču skaidrs, ka, sākot ar 2016.gadu, kopš ir pieejami valsts kompensētie medikamenti 100% apmērā, izārstēta ir viena maza daļa cilvēku, jo ārstēšanu var nodrošināt vien valsts atvēlēto līdzekļu ietvaros, kas nav pietiekami.

Ņemot vērā minēto un to, ka C hepatīta vīruss nepamanīts cilvēka organismā var mājot gadiem, joprojām pastāv liels risks inficēties cilvēkiem, kuri nepieder pie tradicionāli identificētajām riska grupām. Līdz ar to aicinām ikkatru būt piesardzīgam un sargāt savu veselību, izvēloties drošus skaistumkopšanas, tetovēšanas un zobārstniecības pakalpojumus Tāpat ieteicams regulāri pārbaudīt savu veselību un motivēt to darīt ģimenes locekļus un tuviniekus.

Publicitātes foto