Kas patiesībā ir izslavētais brīnumlīdzeklis Epsorīns?

Atbildam. Visu «Interneta brīnumzāļu» galvenā pazīme ir neskaidra izcelsme, nezināms pārdevējs un viltotas atsauksmes par produktu. Visbiežāk krāpnieku lapās nav norādīta nekāda kontaktinformācija par pārdevēju. Otrkārt, neviens no šiem produktiem, kā likums, nav reģistrēts ne Latvijas PVD, ne ES reģistros. Treškārt, tiek izmantotas viltotas cilvēku atsauksmes par produktu, vēl šobrīd apritē ir reklāma, kur cilvēki uzdodas par neeksistējošas Latvijas medicīnas iestādes vadošiem darbiniekiem, lai pārliecinātu Jūs nopirkt viņu tabletes.



Runājot par Epsorīnu. Ražotājs ir Latvijas uzņēmums, kas darbojas jau no 2005.gada. Epsorīns ir reģistrēts PVD un legāli tirgojams visā Eiropas Savienībā. Runājot par atsauksmēm, Epsorīna reklāmās tās var redzēt, bet atšķirībā no krāpnieku video, šīs atsauksmes ir īstas un intervējamo personība ir viegli pārbaudāma, kā arī tās sniedz Latvijā plaši pazīstami cilvēki. Latvijas uzņēmums nemaz nedrīkst viltot atsauksmes, jo likums par to uzliek smagu atbildību.



Kas ir Epsorīns un kas tas ir – panti?

Epsorīns ir ziemeļbriežu jauno radziņu – pantu ekstrakts. Ar speciāli izstrādātas, patentētas tehnoloģijas palīdzību, ekstraktā ir izdevies pārnest precīzu panta ķīmisko formulu. Epsorīns ir absolūti unikāls preparāts, tam nav analogu, ne sastāva, ne iedarbības ziņā.



Ko tas dara?

Epsorīns ir organismu stiprinošs, atjaunojošs un regulējošs preparāts. Tā sastāvā ir praktiski visi cilvēkam nepieciešamie vitamīni, minerālvielas un aminoskābes. Pateicoties sastāvam, Epsorīns pozitīvi ietekmē katru cilvēka organisma šūnu, sākot no matu un nagu, beidzot ar sirds, nervu un asins šūnām. Pateicoties spēcīgajai aminoskābju buķetei, Epsorīns ir arī spēcīgs organismu tonizējošs un spēcinošs preparāts. Bez tam, pantu preparāti ir sevi pierādījuši arī kā drošākie un efektīvākie imūnregulātori pasaulē.



Preparāts ir uz spirta bāzes, spirts ir kaitīgs?

Sāksim ar to, ka spirts, pats par sevi, nebūt nav kaitīgs. Tas ir dabīgs savienojums, kas nepārtraukti veidojas katra cilvēka organismā, gremošanas procesos. Tas sastopams arī visos rūgšanas produktos kā jogurtā, kefīrā vai biezpienā. Protams, mazos daudzumos, par alkoholu jau ir cits stāsts. Lai gan Epsorīna spirta saturs pārsniedz 40%, tā dienas deva ir tikai 1 miligrams, līdz ar to, izdzerot glāzi kefīra, Jūs iegūsiet krietni lielāku spirta devu.

Epsorīns ir ziemeļbriežu jauno radziņu – pantu ekstrakts. (Foto: Publicitātes)



Vai Latvijā ir tik daudz ziemeļbriežu un vai tos nogalina?

Lai gan arī Latvijā audzē briežus, dēļ augstā vides piesārņojuma, to pantiem ir zema kvalitāte un tos mēs neizmantojam. Mēs izmantojam tikai Jakutijā, no savvaļas ziemeļbriežiem iegūtu izejmateriālu.



Ziemeļbriežus ne tikai nenogalina, bet arī pantu ievākšana tiem nenodara pat vismazāko kaitējumu. Ziemeļbrieži tiek notverti, tos aplencot, pēc tam, nodrošinot atsāpināšanu, tiek nocirpti radziņi un dzīvnieki palaisti brīvībā. Panti tiem ataug dažās nedēļās, jo to augšanas ātrums ir 2 mm diennaktī. Pantu iegūšana ir salīdzināma ar vilnas cirpšanu.



Epsorīnu slavē dažādas slavenības, sākot ar Māri Bērziņu un beidzot ar Jāni Paukštello, vai Jūs viņiem par to maksājat?

Nē, tāpat kā citi cilvēki, kas piekrituši sniegt atsauksmes par Epsorīnu, viņi ir mūsu klienti, kas pastāvīgi lieto Epsorīnu un ir gatavi dalīties pieredzē ar citiem, lai atklātu sabiedrībai šo lielisko produktu. Epsorīna iedarbība runā pati par sevi, nekas nav jāizdomā.



Kāpēc tik augsta cena?

Epsorīna cenu nosaka vairākas lietas, kvalitatīvi savvaļas ziemeļbriežu panti, pasaules tirgū maksā dārgi. Bez tam, tehnoloģija paredz izmantot sasaldētus, kas ir nesalīdzināmi vērtīgāki par kaltētiem. Augstas ir arī tehnoloģiskās un transporta izmaksas. Rezultātā Epsorīna cena aptiekās var pārsniegt pat 70 Eiro. Neskatoties uz to, mēs cenšamies produktu tirgot par maksimāli pieejamu cenu un pie mums to var pasūtīt pa 55 Eiro. Pērkot atkārtoti, iegūstama vēl papildus atlaide.



Cik izmaksā Epsorīna profilaktiska lietošana?

Atšķirībā no vitamīniem, Epsorīns nav jālieto nepārtraukti, atkarībā no veselības stāvokļa, ieteicams izlietot tikai 2 - 4 pudelītes gadā. Līdz ar to, mēneša izmaksas būs pat zemākas kā pērkot ķīmiskos multivitamīnus, sākot no 7 EUR mēnesī.



Ko man tas dos, ja lietošu Epsorīnu?

Kā jau teicām, no Epsorīna būs ļoti daudz ieguvumu, ar pilnu informāciju varat iepazīties produkta oficiālajā mājas lapā www.epsorin.lv. Bet īsumā, tā ir Jūsu iespēja būt aizsargātākam, enerģiskākam, veselākam līdz ar to arī dzīvot ilgāku un kvalitatīvāku dzīvi.

