Strēlniekam 15 punkti; Olympiakos" sagādā "Real" pirmo zaudējumu

"Olympiakos" savā laukumā svinēja uzvaru ar rezultātu 88:83 (29:22, 23:19, 13:24, 23:18).

"Real" pirmajās astoņās kārtās izcīnīja uzvaras, bet tagad cietusi pirmo zaudējumu.

Strēlnieks šajā spēlē laukumā pavadīja 27 minūtes un 21 sekundi, kurā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un visus trīs soda metienus. Lielu daļu no saviem punktiem viņš guva spēles noslēdzošajā daļā.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, pieļāva trīs kļūdas, iekrāja piecas piezīmes, kuru dēļ maču noslēdza priekšlaicīgi, un izprovocēja divus noteikumu pārkāpumus, tikdams pie 11 efektivitātes koeficienta punktiem.

Tikmēr Timma 11 minūtēs un 53 sekundēs aizmeta garām divus divpunktu metienus. Viņam bija arī viena pārtverta bumba, viena kļūda un negatīvs efektivitātes koeficients -3.

"Olympiakos" rindās rezultatīvākais ar 23 punktiem bija amerikānis Naidžels Viljams-Goss, bet 20 punktus iemeta Vasilis Spanulis.

Savukārt viesiem 16 punktus guva amerikānis Džeisī Kerols, bet 14 punkti un 13 atlēkušās bumbas bija argentīnietim Fakundo Kampaco.

Tikmēr "Dariššafaka Tekfen" divu Stambulas komandu duelī savā laukumā ar rezultātu 88:93 (23:19, 23:23, 14:32, 28:19) piekāpās "Anadolu Efes" vienībai.

Peiners šajā duelī laukumā pavadīja 28 minūtes un 42 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un abus divus soda metienus.

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu piezīmi, tikdams pie 13 efektivitātes koeficienta punktiem.

Rēzeknietis atkārtoja savu Eirolīgas rezultativitātes rekordu - oktobrī viņš 15 punktus iemeta arī Podgoricas "Budučnost VOLI" komandas grozā.

Latvieša pārstāvētajā komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Nigērijas basketbolists Maikls Ēriks, kamēr uzvarētājiem 24 punktus sameta francūzis Rodrigs Bobuā.

Vēl šovakar Anžeja Pasečņika pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" savā laukumā uzņems Vācijas čempioni Minhenes "Bayern".

Kopvērtējumā līderpozīcijā ar astoņām uzvarām tikpat spēlēs ir Maskavas CSKA, kamēr otrā ar astoņiem panākumiem deviņās cīņās ir "Real". Savukārt Daira Bertāna pārstāvētā Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" ar sešiem panākumiem ir piektā, bet Rolanda Šmita pārstāvētā Barselonas "Lassa" un Pirejas "Olympiakos" ar pieciem panākumiem noslēdz pirmo astotnieku.

Tikmēr Grankanārijas "Herbalife" ar divām uzvarām ir 13.pozīcijā, bet Stambulas "Dariššafaka" tikusi pie viena panākuma, ieņemot pēdējo vietu 16 vienību konkurencē.

ULEB Eirolīgā šosezon, tāpat kā iepriekšējās sezonās, spēlē 16 komandas, kuras aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām tiekot izslēgšanas spēlēs.

Iepriekšējā sezonā par ULEB Eirolīgas čempioni kļuva Madrides "Real" no Spānijas, kas finālā ar 85:80 uzvarēja Turcijas vienību Stambulas "Fenerbahce Doguš", bet trešo vietu izcīnīja Lietuvas basketbola grands Kauņas "Žalgiris".