Ožjē sesto gadu pēc kārtas triumfē pasaules rallija čempionātā

Sacensību 13. posms, kas bija noslēdzošais, šajā nedēļas nogalē risinājās Austrālijā, kurā Ožjē ieņēma piekto vietu, tomēr viņam ar to pietika, lai nosargātu uzvaru kopvērtējumā, jo aiz viņa palika tuvākie konkurenti Ots Tenaks no Igaunijas, kurš pārstāv "Toyota" vienību, un Beļģijas braucējs Tjerī Nevils no "Hyundai".

Kopvērtējumā uzreiz aiz Ožjē, kurš sakrāja 219 punktus, bija Nevils (201), trešo vietu izcīnīja Tenaks (181), bet ceturto un piekto pozīciju sadalīja somu braucēji Jari Mati Latvala (128) un Esapeka Lapi (126), kuri ir Tenaka komandas biedri. Tikmēr labāko sešinieku noslēdza norvēģis Andrēass Mikelsens no "Hyundai" (84).

Svētdien braucēji veica noslēdzošos sešus ātrumposmus, bet Tenakam liktenīgs izrādījās priekšpēdējais, kurā igaunis avarēja un zaudēja izredzes cīnīties par titulu. Tikmēr Nevils avarējis jau bija iepriekš un līdz ar to Ožjē atlika aizvadīt nekļūdīgu pēdējo braucienu, lai triumfētu sacensībās.

Noslēdzošajā posmā uzvaru guva Latvala, otrais bija "Hyundai" braucējs Haidens Padons no Jaunzēlandes, bet trešo pozīciju ieņēma norvēģis Madss Estbergs ("Citroen"). Ceturtajā vietā ierindojās Lapi, piektais bija Ožjē, bet labāko sešinieku noslēdza francūža komandas biedrs Elfins Evanss no Velsas.

Ožjē ir pēdējo sešu gadu čempions, bet kopumā Francijas piloti dominējuši jau kopš 2004. gada, kad deviņus titulus pēc kārtas izcīnīja viņa slavenais tautietis Sebastjans Lēbs. Viņš visus savus panākumus guva tieši ar "Citroen" spēkratiem.

Ožjē nākamsezon atgriezīsies jau iepriekš pārstāvētajā "Citroen" vienībā.

Ožjē, kurš pēdējās divas sezonas pārstāvējis "M-Sport Ford" komandu, nolēmis atgriezties pie savas dzimtenes autoražotāja "Citroen". Sportists vēlas pieņemt izaicinājumu kļūt par pasaules čempionu, pārstāvot trīs dažādas komandas.

Iepriekš viņš "Citroen" pārstāvēja laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam, bet pēc tam sekoja vienošanās ar "Volkswagen", kuras rindās Ožjē laikā no 2013. līdz 2016. gadam izcīnīja četrus pasaules čempiona titulus. Uzvaru sēriju viņš turpināja arī ar "M-Sport Ford" komandu, kuras sastāvā triumfēja pērn.

Lēbs un Ožjē ir titulētākie WRC braucēji vēsturē.