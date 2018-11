Latvijas izlases labā vārtus guva Deniss Rakels, kuram šie bija pirmie vārti valstsvienības rindās.

Spēles ievadā abas komandas centās iegūt kontroli pār bumbu, kas labāka padevās kazahiem. Pirmā bīstamā situācija šajā mačā bija 24.minūtē, kad no distances sita Kazahstānas izlases kapteinis Bauiržans Isamhans, taču uzdevumu augstumos bija Latvijas izlases vārtsargs Andris Vaņins. Pāris minūtes vēlāk laimi no distances iemēģināja arī Andrejs Cigaņiks, taču viņa spēcīgais sitiens tika bloķēts.

Mača rezultāts tika atklāts 37.minūtē, kad pēc vairākiem mājinieku uzbrukumiem precīzs no soda laukuma robežas bija Gafuržans Sujumbajevs. Kad līdz puslaika beigām bija palikušas četras minūtes, Isamhans no desmit metriem sita pāri vārtiem, tikai veiksmei glābjot latviešus no nonākšanas iedzinējos ar 0:2. Nepilnas divas minūtes vēlāk Artūrs Karašausks sita zem pārliktņa, bet pretinieku vārtsargs Nenads Eričs pārcēla bumbu pāri vārtiem.

Otrā puslaika ievadā, 48.minūtē pēc stūra sitiena Rakels izlīdzināja rezultātu. Vispirms bumba nonāca Kaspara Dubras rīcībā, viņam piespēlējot Igoram Tarasovam, kurš to tālāk pāradresēja Rakelam, jēkabpilietim precīzi sitot no tuvas distances. Septiņas minūtes vēlāk bīstami sita pretinieku futbolists Bauržans Turisbeks, bet viņa raidītā bumba lidoja pāri Vaņina sargātajam cietoksnim.

Spēles 60.minūtē traumas dēļ laukumu pameta Karašausks, tādējādi bija nepieciešams veikt piespiedu maiņu, spēlē iesaistoties Ritvaram Ruginam. Astoņas minūtes vēlāk Eričs tālu izgāja no vārtiem, Robertam Savaļniekam izdarot ļoti tālu sitienu, kas gan nebija precīzs.

Puslaika turpinājumā mājinieki veidoja vairākus uzbrukumus, taču otrreiz pārspēt Vaņinu viņiem neizdevās. Tikmēr Latvijas futbolisti centās atbildēt ar pretuzbrukumiem, bet mača nogalē lielāko daļu laika pavadīja savā laukuma pusē, cenšoties izturēt pretinieku spiedienu.

Turpinājumā Latvijas izlase dosies uz Andoru, kur pirmdien aizvadīs UEFA Nāciju līgas noslēdzošo maču.

Dalību UEFA Nāciju līgā Latvijas izlase sāka ne pārāk sekmīgi, jo septembrī savās mājās cīnījās neizšķirti 0:0 ar Andoru un viesos ar 0:1 zaudēja Gruzijai, bet oktobrī savā laukumā nospēlēja 1:1 ar Kazahstānu un ar 0:3 piekāpās Gruzijai.

Tikmēr Kazahstāna bez neizšķirta pret Latviju guva četrus punktus pret Andoru (1:1 un 4:0), kā arī zaudēja Gruzijai (0:2).

Vēl šovakar Andora savā laukumā uzņems Gruziju.

Grupas vadībā ar maksimāli iespējamiem 12 punktiem četrās spēlēs ir Gruzija, kam ar sešiem punktiem seko Kazahstāna, Latvija guvusi trīs punktus, bet Andoras kontā ir divi punkti.

Gruzija jau nodrošinājusi uzvaru grupā un nākamajā gadā varēs cīnīties par pirmo vietu D divīzijā un ceļazīmi uz 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka valstsvienības galvenais treneris Miksu Pātelainens aizvadītās nedēļas izskaņā paziņoja tos 24 futbolistus, kuri cīnīsies par vietu valstsvienībā UEFA Nāciju līgas spēlēs, pirmo reizi kandidātu sarakstā iekļaujot vārtsargu Robertu Ozolu, aizsargu Antoniju Černomordiju un pussargu Alekseju Saveļjevu.

Pātelainens jau iepriekš izteicās, ka sastāvā ir iekļauti futbolisti, kuriem ir nelieli savainojumi, tādēļ vēl varētu tikt veiktas izmaiņas. Viena spēlētāju rotācija notika svētdien, jo pussarga Aleksandra Fertova vietā uz izlasi tika izsaukts balsta pussargs Igors Tarasovs, kurš gan pēdējā laikā spēlē centra aizsarga pozīcijā. Savukārt ģimenes apstākļu dēļ uz Astanu nedevās Vladmirs Kamešs.

Salīdzinot ar iepriekšējo sasaukumu, bez jau minētajiem debitantiem klāt nākuši aizsargs Vladislavs Gabovs, pussargs Vladimirs Kamešs un uzbrucējs Roberts Uldriķis. Savukārt sastāvā šoreiz nav iekļauti aizsargi Gints Freimanis un Aleksandrs Solovjovs, kā arī pussargs Ivans Lukajnovs un uzbrucējs Vladislavs Gutkovskis.

Abas spēles izbraukumā notiks uz mākslīgā seguma laukumiem, tādēļ kā treniņu vieta Latvijas komandai bija izvēlēta futbola kluba "Jelgava" jaunizveidotā bāze.

FIFA rangā Gruzija ir 92.vietā, Kazahstāna ieņem 117.pozīciju, Latvija atrodama 132.vietā, bet Andora ir pozīciju zemāk.

UEFA Nāciju līgā izlases pēc ranga ir sadalītas četrās divīzijās, Latvijai spēlējot vājākajā no tām jeb D divīzijā. Tajā ir četras grupas, katrā pa četrām vienībām, tām līdz novembra beigām aizvadot divu apļu turnīru. Grupu uzvarētāji savukārt vēlāk noskaidros divīzijas labāko komandu, kura iegūs ceļazīmi uz 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

Līdz ar to UEFA Nāciju līga ietekmēs arī 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju, kas sāksies 2019.gada martā. Šoreiz Eiropas čempionāta finālturnīrs ar 24 dalībniecēm notiks uzreiz 13 valstīs, tāpēc neviena no rīkotājvalstīm nesaņems automātisku ceļazīmi.

Finālturnīram 20 izlases kvalificēsies pēc grupu turnīra, kamēr vēl četras tiks noskaidrotas starp 16 valstsvienībām, kuras uzvarējušas savās Nāciju līgas grupās. Katras divīzijas ietvaros līdz ar to sacentīsies četras labākās vienības, uzvarētājām iegūstot ceļazīmi uz Eiropas čempionātu. Tāpēc ir skaidrs, ka finālturnīrā iekļūs vismaz viena izlase no D divīzijas.

Latvijas futbola vadībā šogad piedzīvotas ļoti krasas kadru pārmaiņas, jo Kaspars Gorkšs maijā kļuva par Latvijas Futbola Federācijas (LFF) prezidentu, amatā nomainot ilggadējo organizācijas vadītāju Gunti Indriksonu, kamēr par ģenerālsekretāru kļuvis Edgars Pukinsks, stājoties Jāņa Mežecka vietā. Savukārt par Latvijas valstsvienības vadītāju pavasarī kļuva soms Miksu Pātelainens, kurš ieņēma atlaistā Aleksandra Starkova vietu.

Ar Pātelainenu noslēgta vienošanās līdz gaidāmā UEFA Nāciju līgas turnīra beigām. Ja Latvijas izlase savā apakšgrupā iegūtu pirmo vietu, līgums tiktu automātiski pagarināts līdz 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra beigām.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačam ar Kazahstānu:

Andris Vaņins, Kaspars Dubra, Vitālijs Jagodinskis, Vitālijs Maksimenko, Vladislavs Gabovs, Vjačeslavs Isajevs, Igors Tarasovs, Andrejs Cigaņiks (Roberts Savaļnieks, 46.min.), Deniss Rakels, Artūrs Karašausks (Ritvars Rugins, 62.min.), Valērijs Šabala (Dāvis Ikaunieks, 72.min.).