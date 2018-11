Ghetto Games arhīvs

Rīgā norisināsies otrā starptautiskā ielu sportam un tā attīstības tendencēm veltītā konference

Citi sporta veidi Karlīna Timofejeva

No 10. līdz 11. decembrim Rīgā notiks otrā starptautiskā ielu sporta attīstību pasaulē un pilsētvidē "Medicines for World's Ghettos". Konferenci, kuru organizē lielākā jauniešu ielu sporta un kultūras kustība Latvijā "Ghetto Games", apmeklēs kā ielu sporta pasākumu organizatori, pilsētvides attīstītāji un starptautiska mēroga organizācijas no visas pasaules, lai divu dienu laikā dalītos savā pieredzē.