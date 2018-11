Sporta muzejā godina Latvijas olimpiešus

Atklājot Olimpiešu Goda zāli, vienlaicīgi tika atzīmēta Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) atjaunošanas 30 gadadiena. 1988. gada 19. novembris ir un paliks neaizmirstams datums – Latvija atgriezās pasaules Olimpiskajā kustībā un startēja Olimpiskajās spēlēs – „dižākajās no visām spēlēm”.

Ar svētku uzrunu mūsu Olimpiešus, pasaules un Eiropas čempionus un viesus sveica Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis.

“Esam lepni par 100 gados sasniegto – Olimpisko, pasaules un Eiropas čempionu uzvarām”, atklājot Olimpiešu Goda zāli atzina LOK prezidents Aldons Vrubļevskis. “Vairāk kā 600 Olimpieši dažādos vēstures posmos vasaras un ziemas Olimpiskajās spēlēs, pārstāvot gan savu tautu, gan savu valsti, izcīnījuši 94 Olimpiskās medaļas – zelta, sudraba un bronzas. Ar šo izstādi, kuras veidošanā piedalījusies visa mūsu sporta sabiedrība, arī Starptautiskā Olimpiskā komiteja, gribam godināt mūsu Olimpiešus no tālās Stokholmas līdz mūsdienu spēlēm Riodežanairo un Phjončhanai.”

Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis pasniedz sertifikātu LOK 2018. gada spnsora AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājam Kirovam Lipmanam. (Foto: Juris Rozenbergs)

Satversmes sapulces prezidenta Jāņa Čakstes novēlējums tālajā 1920.gada 19.septembrī, atklājot pirmo Latvijas Olimpiādi, bija „Lai Latvijā Olimpiskās cīņas kļūtu par visas tautas svētkiem, tāpat kā tas bija senajā Grieķijā”.

Apsveikuma vārdus video uzrunā teica arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs: “Man ir tas gods un privilēģija jūs ikvienu sveikt Latvijas Olimpiskās komitejas atjaunošanas 30 gadadienā. Jūs atzīmējat svarīgu pagrieziena punktu Olimpiskajā kustībā Latvijā. Dārgie atlēti, jūsu sniegums Olimpiskajās spēlēs ir iezīmējusi Latviju pasaules sporta kartē. Paldies ikvienam par milzīgo ieguldījumu sporta popularizēšanā Latvijā. Jūs veicināt Olimpiskās vērtības – draudzību, cieņu un izcilību jūsu valstī un ārpus tā robežām. Paldies jums, ka esat uzticams biedrs Olimpiskajai ģimenei. Šī gadadiena ir nozīmīgs notikums ne tikai jums, bet visai Olimpiskajai kustībai. Tāpēc man ir tas gods, Starptautiskās Olimpiskās komitejas un visas Olimpiskās kustības vārdā – novēlēt jums priekpilnas svinības.”

Atzīmējot Latvijas Olimpiskās komitejas atjaunošanas 30.gadadienu, paziņots par AS "Grindeks" un LOK sadarbības sākšanu, uzņēmumam kļūstot par LOK sponsoru.

Nākamajā, Tokijas Vasaras Olimpisko spēļu ciklā, "Grindeks" iegūst tiesības izmantot LOK un Latvijas Olimpiskās komandas grafisko identitāti un izvietot reklāmu Olimpiskajos sporta centros Latvijā. Sadarbības līgums būs spēkā līdz 2020.gada beigām.

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis uzsvēra, ka šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo Olimpiskās kustības atbalstītāju pulkam pievienojas Latvijas, Baltijas un pasaules mēroga uzņēmums. "Grindeks" sniegtais atbalsts darbosies vairākos virzienos - tas ne tikai palīdzēs Latvijas sportistiem labāk sagatavoties Tokijas Olimpiskajām spēlēm un citām nozīmīgākajām sacensībām, bet arī aktivizēs sportu lielākajos un aktīvākajos Olimpiskajos sporta centros reģionos - Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī un Rīgā.

AS "Grindeks" padomes priekšsēdētājs Kirovs Lipmans atzina, ka uzņēmums ir gandarīts kļūt par daļu no olimpiskās kustības un atbalstīt Latvijas izcilākos sportistus vienā no atbildīgākajiem mirkļiem viņu karjerā - brīdī, kad kopā ar individuālo sniegumu viņiem ir uzticēts nest Latvijas vārdu starptautiskajā arēnā. Vienlaikus uzņēmums vēla mudināt sabiedrību pievērsties veselīgam un sportiskam dzīvesveidam, jo stipra veselība ir pamatu pamats, "ar kuru sasniedzama kļūst jebkura uzvara".

Vrubļevskis svinīgā pasākumā Lipmanam pasniedza LOK sertifikātu, kas apliecina, ka AS "Grindeks" 2018.gadā ir kļuvusi par LOK sponsoru.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta ģenerālsponsori SIA “Latvijas Mobilais telefons” un AS “Latvijas Valsts meži”; LOK sponsori – AS “Grindeks”, AS “Latvijas Gāze” un “4F”; LOK sadarbības partneri VAS “Latvijas Dzelzceļš” un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””.