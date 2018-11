Daugavpils Futbola skola direktora atstādināšanā vaino spēļu rezultātu ietekmēšanā apsūdzēto Gavrilovu

Daugavpils Futbola skolas direktors Mackevičs pagājušajā nedēļā tika atstādināts no amata uz dienesta pārbaudes laiku, jo pašvaldībai radušās aizdomas par darbībām, kas saistītas ar iespējamiem daudzkārtējiem finanšu pārkāpumiem.

Pamatojot Mackeviča atstādināšanu, Daugavpils pašvaldībā skaidroja, ka pēdējo divu gadu laikā direktora darbību rezultātā Daugavpils pašvaldības budžetam, iespējams, nodarīts materiālais kaitējums. Visu apstākļu noskaidrošanai un pārbaudei un pašvaldības budžetam iespējamā nodarītā kaitējuma noteikšanai Mackevičs no amata pienākumu pildīšanas bez darba algas saglabāšanas atstādināts no 9.novembra līdz 8.janvārim.

Atstādinātajam Mackevičam uz visu dienesta pārbaudes veikšanas laiku aizliegts atrasties Futbola skolas telpās Kandavas ielā 17a, Daugavpilī.

"Piektdienas rītā mūsu futbola akadēmija saņēma triecienu no Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Riharda Eigima, kurš vienpersoniski nolēma atstādināt no Daugavpils Futbola skolas direktora pienākumu pildīšanas Nauri Mackeviču, pamatojot to ar daudzkārtējiem finanšu pārkāpumiem," teikts futbola skolas mājaslapā "FCDaugavpils.lv" rakstītajā paziņojumā.

"Šāds solis mūsu akadēmijai nebija pārsteidzošs, jo Eigims jau vairāk nekā gadu plānveidīgi centies darīt visu iespējamo, lai traucētu mūsu kluba darbam. Regulāri ultimāti un draudi bija bieža parādība jebkādās ar mūsu klubu saistītajās lietās. Pēc mēra dotajiem uzdevumiem Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs Juris Stivriņš un Daugavpils domes juridiskais departaments ilgstoši centās atrast kādus pārkāpumus skolas darbā, taču visi šie mēģinājumi bija nesekmīgi. Pēc ilgstošiem mēģinājumiem izdevās atrast pēdējo salmiņu, kā iemeslu atstādināšanai atrodot nepamatotas formāla rakstura kļūdas darba laika uzskaites tabelēs," raksta klubs.

Daugavpils Futbola skola informē, ka no šodienas iestādē sāks darboties Daugavpils revīziju un audita nodaļa, kuras uzdevums būšot atrast vēl kādu formālu iemeslu Mackeviča atlaišanai. "Apzinoties, kā strādā domes revīziju un audita nodaļa, mēs no savas puses pieprasīsim, lai Latvijas Republikas Izglītības kvalitātes valsts dienests veic savu neatkarīgo pārbaudi Daugavpils Futbola skolā," sola futbola skola.

Daugavpils Futbola skolas pārstāvji pārmet, ka Eigims šādā veidā cenšas palīdzēt bijušajam Daugavpils "Dinaburga" prezidentam Oļegam Gavrilovam, kurš ir apsūdzēts spēļu rezultātu ietekmēšanā.

"Viss sākās 2017.gada vasarā, kad Eigims domes priekšsēdētāja vietnieka amatā mēģināja par pašvaldības līdzekļiem iegādāties no Gavrilova zemi pie "Esplanādes" stadiona, pie tam par trīs reizes lielāku cenu nekā Gavrilovs piedāvāja iepriekšējai domei. 2017.gada beigās jau priekšsēdētāja amatā Eigims ultimāta veidā paziņoja, ka klubs ir jānodod kādam viņa piesaistītajam "investoram", neatklājot viņa vārdu. Pēdējā laikā Gavrilovs ir ļoti aktivizējies un regulāri apmeklē gan futbola, gan telpu futbola spēles. Ar potenciālo direktoru meklēšanu nodarbojās tieši Gavrilovs, kurš personiski vēl pirms divām nedēļām slepus tikās ar sevis izvēlēto kandidātu skolas direktora amatam, taču tas atteicies, tādēļ nācies uzrunāt Aleksandru Vlasovu," raksta klubs.

Pilsētas mērs Eigims aģentūrai LETA klāstīja, ka vēl neesot iepazinies ar "BFC Daugavpils" paziņojumu, taču apgalvoja, ka Gavrilovam neesot saistības ar notikumiem ap Mackeviču, un skolas direktora atstādināšanas mērķis esot "kārtības un disciplīnas ieviešana". Domei esot informācija, ka, iespējams, darba uzskaites tabulās dažiem darbiniekiem kā nostrādātais norādīts laiks, ko viņi esot pavadījuši, pildot dažādus pienākumus citviet. Konkrētu pašvaldībai nodarīto zaudējumu apmēru pilsētas mērs gan nevarēja minēt, jo to noteiks audits, ja pārkāpumi tiešām tiks konstatēti.

"Notiekošajam nav saistības ar Gavrilovu, bet ar kāda politiskā spēka cīņu pret to, ka pašvaldības naudu vēlas ieguldīt bērnos, nevis privātajā klubā. Kāpēc sacelta šāda ažiotāža? Tā ir tikai atcelšana uz pārbaudes laiku. Neviens nav atlaists," pauda Eigims, konkrēto politisko spēku nenosaucot.

Viņš apgalvoja, ka pašlaik sporta skolas direktora amatā ieceltais Vlasovs ir "vienīgais, kurš var tikt galā ar dokumentiem". Turklāt, lai arī savulaik Vlasovs arī bija iesaistīts krimināllietā par spēļu rezultātu sarunāšanu, viņa vaina netika pierādītā, pauda mērs.

Ar pašu Mackeviču aģentūrai LETA pašlaik nav izdevies sazināties.

Jau ziņots, ka uz pārbaudes laiku par Daugavpils Futbola skolas direktora pienākumu izpildītāju iecelts Vlasovs, kuram savulaik Latvijas Futbola federācija (LFF) piesprieda pagaidu diskvalifikāciju par iespējamu spēļu rezultātu ietekmēšanu, bet pēc tam to atcēla. Vārtsargs Vlasovs vēl šosezon "Ventspils" otrās komandas sastāvā piedalījās vienā futbola virslīgas dublieru turnīra spēlē.

Tāpat futbola skola savā paziņojumā min Daugavpils Futbola asociācijas (DFA) valdes locekļa Aleksandra Jakubovska vārdu. "Gavrilovs savā darbībā nekur nav apstājies un ar sava jaunā palīga Jakubovska rokām turpina spēlēt visiem labi zināmās totalizatoru spēles. Tieši Jakubovskis ir tas, kurš piedāvā konkrētiem cilvēkiem un klubiem "atdot" spēles, lai pašam Gavrilovam to nevajadzētu darīt. Šobrīd Daugavpils Futbola skolā saimnieko Jakubovskis, kuram pēc likuma vispār nedrīkst būt pat tuvumā izglītības iestādēm, jo viņš ir bijis tiesāts un vairākus gadus pavadījis cietumā. Neskatoties uz to, Eigima radiniekam tiek dota piekļuve visiem iestādes dokumentiem, tajā skaitā treneru un audzēkņu personas lietām," raksta futbola skola.

Futbola skola Gavrilova interesi par varu klubā skaidro ar to, ka jebkurai virslīgas un pirmās līgas komandai ir nepieciešama sava jaunatnes akadēmija. "Gavrilovu nekad nav interesējusi jaunatnes futbola attīstība, viņam jaunieši ir vajadzīgi tikai formalitātei licencēšanas procesā, jo ar jauniešiem naudu nevar nopelnīt," raksta futbola skola.

Izglītības iestāde dibināta 2016.gadā kā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Futbola centrs Daugavpils", bet šogad nosaukums mainīts uz Daugavpils Futbola skolu. Pašlaik skolā mācās 455 bērni 32 mācību-treniņu grupās.