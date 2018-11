Popularitāti ieguvušā Rīgas rogaininga piektā sezona iesākās ar Pavasara rogainingu marta beigās, bet noslēdzās pagājušajā nedēļas nogalē ar Rudens rogainingu, kas pēc skaita bija jau devītās šī ar orientēšanos saistītā sporta veida sacensības mūsu galvaspilsētā kopš 2014.gada, kad pirmo reizi tika noorganizētas aizraujošās kontrolpunktu meklēšanas sacensības. Lielākā daļa no pagājušās sestdienas sacensību dalībniekiem bija startējuši arī pavasarī, līdz ar to saņēma otru daļu no Latvijas svētkiem veltītās medaļas. Rīgas rudens rogainingā piedalījās daudz ģimeņu, kuru vidū bija vērojami arī vairāki vecāki ar dažus mēnešus veciem bērniem ratiņos, aktīvi un ar azartu pavadot brīvdienu svaigā gaisā. Kopumā distancē bija izlikti 50 kontrolpunkti kopumā 200 punktu vērtībā.

Starts sacensībām Lucavsalā tika dots plkst. 11.00, kad distancē devās Garmin 6 stundu un Isostar 4 stundu rogaininga dalībnieki, bet precīzi dienas vidū starta šāviens atskanēja 2 stundu rogainingam, bērnu pastaigai un 8km rogaininga skrējienam. Galvenie godalgoto vietu ieguvēji bija diezgan kuplā skaitā startējušie orientieristi, kā arī ultra taku skrējienos labus rezultātus uzrādījušie skrējēji.

Divās rogaininga distancēs cīņa par uzvaru bija ārkārtīgi līdzīga, tomēr visspraigākie notikumi norisinājās garākajā Garmin 6 stundu distancē, kur pirmo trijnieku šķīra 2 punkti, bet pirmās divas komandas ieguva pat vienādu punktu skaitu. “Vichy” ar Kasparu Adijānu un Valdi Čunku, kā arī “Krūšu inspekcija” ar Miķeli Zumbergu un Guntu Šmauksteli nepilnās 6 stundās savāca 170 punktus. Šajā duelī par uzvaru virsroku ņēma Kaspars ar Valdi, kuri ar laiku 5:56:12 distancē bija pavadījusi par divām ar pusi minūtēm mazāk nekā viņu sīvākie konkurenti. Tikmēr pavasara rogaininga uzvarētājiem “Laid mums tur laminē diet”, kuri pirmo reizi startēja triju vīru sastāvā – Kristaps Broks, pasaules vicečempions 24 stundu rogainingā Zigmunds Bībers un Uldis Klepers, ar 168 punktiem nācās samierināties ar trešo vietu. Līdz ar to komanda, kuras nosaukumu veido valsts himnas priekšpēdējā rindiņa, pēdējos trijos Rīgas rogainingos ir izcīnījusi pilnu medaļu komplektu, jo pagājušā rudenī viņi bija otrie.

Arī 2 stundu rogaininga distancē pirmās divas komandas savāca vienādu punktu skaitu, taču pasaules kausa posmā ultra taku skrējienā uzvarējušais Andris Ronimoiss ar skrējiensoļojuma Rīga Valmiera uzvarētāju Didzi Glušņevu (Isostar/INOV8) finišēja minūti virs laika limita, par ko no nopelnītajiem 65 punktiem vienu noņēma nost. Tas uzvaru ļāva izcīnīt Artūram un Andrejam Verziem no “Apstāties un stāvēt aizliegts”, kuri arī vienādu punktu skaita gadījumā būtu pirmie, jo distancē pavadīja par pusotru minūti mazāk. Šī bija vienīgā distance, kur pirmajā trijniekā bez vīriešu komandām iekļuva jauktā komanda. To ar iegūtajiem 53 punktiem paveica Reinis un Anete Zāberi (Šurpu-Turpu!).

Tikmēr Isostar 4 stundu distancē ar nopelnītajiem 124 punktiem uzvaru svinēja Zigmārs un Andris Gaiļi no “Neliels treniņš”, par 6 punktiem apsteidzot tuvākos sāncenšus. Līdzvērtīgajā cīņā par otro vietu viens no Latvijas labākajiem orientieristiem un šogad pasaules čempionātā stafetē Latviju pēc pirmā posma vadībā izvirzījušais Andris Jubelis ar Alvi Reinsonu (Isostar Endurance+) iekrāja par diviem punktiem vairāk nekā Guntars Mankus un Uģis Inka no “Divkāršs treniņš”. Visās trijās rogaininga distancēs apbalvoja labākās trīs komandas četrās kategorijās – vīriešu, sieviešu, jauktajā un ģimeņu, bet Garmin 6 stundu distancē klāt vēl nāca arī junioru un veterānu grupa.

8km rogaininga skrējienā uzvaru svinēja Kaspars Stukuls, bet sievietēm ātrākajai dalībniecei Līgai Celiņai dēļ kļūdas vienā no kontrolpunktiem nācās palikt ārpus labākā sešinieka, kamēr pirmo vietu ieguva Nelda Neilande. Bērniem 2 stundu rogaininga pastaigā bija jauninājums, proti, viņi sākumā saņēma diplomu, uz kura līmēja kontrolpunktos savāktās uzlīmes.

Sacensības piedāvā Rīgas dome, atbalsta Isostar, Garmin, Baltais Protein, “TC Motors”, Magnesia.