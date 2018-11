Latvijas florbola izlases sastāvā iekļauti teju tikai virslīgas spēlētāji

Latvijas izlases galvenais treneris Arto Rīhimeki sestdien nosauca sastāvu pasaules čempionātam, kas no 1.līdz 9.decembrim notiks Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe", "Talsu NSS"/"Krauzera" un Cēsu "Lekringa", divi no Stalbes "Pārgaujas" un pa vienam no "Ķekavas" un Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis".

Vēl divi florbolisti spēlē ārzemēs - Morics Krūmiņš Somijā, bet Andris Rajeckis Šveicē.

Pirms sastāva nosaukšanas Latvijas florbolisti piektdien un sestdien divreiz pārbaudes mačos uzvarēja Igauniju.

Pasaules čempionāts florbolā Latvijas izlase ielozēta A grupā - kopā ar mājinieces Čehijas, Vācijas un Šveices izlasēm.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.

Latvijas florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ivars Dišereits ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

aizsargi - Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Jānis Rajeckis (Cēsu "Lekrings"), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Kārlis Jānis Petrovskis ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

uzbrucēji - Edžus Ceriņš, Atis Blinds, Rolands Kovaļevskis (visi - "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Aleksandrs Abramovs, Pēteris Trekše (abi - "Lekrings"), Gvido Lauga ("Pārgauja"), Toms Bitmanis, Artis Raitums, Jānis Ragovskis (visi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Juris Gribusts, Toms Akmeņlauks (abi - "Lielvārde"/"Fat Pipe"), Andris Rajeckis ("Thurgau", Šveice), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis").