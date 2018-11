Bertāna 19 punkti nespēj glābt "Spurs" no zaudējuma

"Spurs" izbraukumā ar 88:95 (20:27, 22:23, 22:25, 24:20) piekāpās Maiami "Heat", tādējādi piedzīvojot otro zaudējumu pēc kārtas.

Bertānam šī bija rezultatīvākā spēle sezonā, bet iepriekšējo reizi viņš vismaz tik daudz punktu bija guvis 8.janvārī, kad sameta 28 punktus pret Sakramento "Kings", uzstādot karjeras rekordu.

Trešdienas mačā Bertāns laukumā iesaistījās no rezervistu soliņa, bet kopumā nospēlēja 26 minūtes, kuru laikā viņš grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem un četrus no septiņiem trīspunktniekiem, kā arī mērķī bija visi trīs "sodiņi".

Vēl latvieša rēķinā četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens un trīs piezīmes. Kamēr viņš bija laukumā, "Spurs" iemeta par četriem punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.

"Spurs" sastāvā rezultatīvāks par Bertānu bija tikai Petijs Milss, kurš iemeta 20 punktus, bet 18 punkti Demaram Derozanam, kuram arī 14 atlēkušās bumbas.

Traumas dēļ "Spurs" komandā šoreiz nespēlēja Rūdijs Gejs.

Savukārt "Heat" rindās ar 29 punktiem un 20 atlēkušajām bumbām izcēlās Hasans Vaitsaids, bet 20 punkti Veinam Elingtonam.

Bertāns šajā spēlē pirmo reizi iesaistījās pirmās ceturtdaļās vidū, kad "Spurs" atradās iedzinējos ar 4:15. Jau pēc pāris minūtēm latvietis bloķēja Vaitsaida metienu, bet pirmos punktus guva pēc tālmetiena vairāk nekā divas minūtes līdz pirmā ceturkšņa beigām, tobrīd panākdams 18:24.

Tiesa, uzreiz pēc pirmā ceturkšņa latvietis laukumu atstāja, bet tajā viņš atgriezās piecas minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Jau gandrīz uzreiz pret viņu, izpildot precīzu tālmetienu, tika pārkāpi noteikumi, kas Bertānam viena uzbrukuma laikā ļāva gūt četrus punktus. Vairāk punktus pirmajā puslaikā viņš gan neguva, to noslēdzot ar septiņiem, bet "Spurs" pēc pirmajiem diviem ceturkšņiem atradās iedzinējos ar 42:50.

"Spurs" gan nekādi neizdevās mainīt spēles ritējumu, kas trešajā ceturksnī komandas galvenajam trenerim Gregam Popovičam atkal laukumā lika sūtīt Bertānu. Latvietis vēl trešā ceturkšņa izskaņā guva divus punktus, kā arī ar diviem precīziem "sodiņiem" iesāka ceturto ceturtdaļu. Tikmēr "Heat" vadība tuvojās jau 20 punktiem, bet pamatlaika beigās Latvijas basketbolists īsā laikā iemeta divus tālmetienus pēc kārtas. Pamatlaika priekšpēdējā minūtē "Spurs" pretiniekiem pietuvojās līdz mazāk nekā desmit punktiem, tomēr panākt "Heat" jau bija par vēlu.

"Spurs" ar sešām uzvarām desmit mačos Rietumu konferencē noslīdējusi uz septīto vietu, kamēr "Heat" ar pieciem panākumiem ir septītā Austrumos.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs sestdien, kad principiālā cīņā uzņems Hjūstonas "Rockets".